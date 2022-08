Aldosivi - Vélez: “No podemos vivir en esta locura”, el mensaje de Martín Cauteruccio luego de los dos goles para el triunfo del Tiburón

Aldosivi venció por 3-2 a Vélez como local este jueves, en un partido de la jornada 14 de la Liga Profesional Argentina. Para el Tiburón, los goles fueron marcados por Martín Cauteruccio (a los 66 y 69 minutos) y Juan Cuesta Baena (a los 89 minutos). Para el Fortín los marcaron por Miguel Brizuela (a los 40 minutos) y Abiel Osorio (a los 84 minutos). El partido se disputó en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Nazareno Arasa, y sin público en las tribunas por decisión de la Aprevide, tras el ataque ocurrido en el predio del club marplatense.

La gran figura fue Martín Cauteruccio, autor de dos goles y el gestor del 3-2 sobre el final, con un desborde por la derecha y un centro que luego fue capitalizado por Juan Cuesta en una acción que tuvo fortuna, que un leve desvío terminó haciendo ingresar con efecto la pelota por encima de la cabeza de Hoyos.

El mensaje de Cauteruccio

“Quiero dejar un mensaje para la reflexión. No podemos vivir en esta locura. Todos estamos tratando de sacar esto adelante. Y hay cosas que sobrepasan. Qeremos paz, que no pasen estas cosas”, dijo el ex delantero de San Lorenzo con respecto al incendio que sufrieron sus autos en el predio tras la derrota con Godoy Cruz, en Mendoza. Resultó un mensaje positivo de Cauteruccio, ya que muchas veces se tiende a normalizar hechos de violencia que no conducen a nada en el fútbol argentino.

¿Qué había sucedido? Locura total. Cinco autos de jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Aldosivi de Mar del Plata fueron incendiados el 11 de agosto pasado por desconocidos luego de la derrota del Tiburón en Mendoza ante Godoy Cruz por 2-0, por la 13° fecha de la Liga Profesional. La policía investiga el fuego originado en los vehículos, estacionados en el predio de la Cantera del puerto marplatense, donde habitualmente los dejan los futbolistas cuando concentran. Tres dotaciones de bomberos combatieron las llamas que a última hora del jueves pasado habían sido controladas.

Los vehículos estaban estacionados junto a la réplica del Tiburón que suele utilizarse en las celebraciones del conjunto de Aldosivi y por el rápido control de los focos ígneos, los bomberos pudieron corroborar que no se encontraban personas heridas en la zona. El parte oficial del hecho lleva la firma del comisario inspector Ernesto Ismael Husain, director de bomberos.

Lo mejor del partido

Con este resultado Aldosivi alcanzó los 11 puntos en el torneo, y si bien no salió de la zona de descenso, logró respirar tras una semana compleja, con el doble mérito de reponerse tras arrancar perdiendo. Vélez, que jugó con muchos suplentes y la mente puesta en la semifinal de la Copa Libertadores que jugará el próximo 31 ante Flamengo, sigue penúltimo en el certamen local, con 10 unidades.

Con respecto a los tres puntos conseguidos ante Vélez, Cauteruccio agregó: “Con el partido estamos contentos; hicimos un desgaste enorme y este es el camino. Siempre estuve tranquilo y trabajando y dando todo lo mejor, estoy tranquilo y feliz con el triunfo”.

Los goles fueron llegando luego de chances perdidas por unos y otros: De un tiro de esquina desde la derecha, Miguel Brizuela conectó con el taco izquierdo en el primer palo y puso el 1 a 0 para el Fortín.

Javier Cuesta Baena, autor del 3-2 de Aldosivi ante Vélez Prensa Aldosivi

Las principales emociones llegaron en la segunda etapa: a los 20 minutos, Leandro Maciel habilitó tras una mala salida de Vélez a Cauteruccio, que definió de derecha con un rebote en el defensor Matías de los Santos y puso el 1 a 1. A los 38, Devecchi desvió al córner un disparo con el empeine de Nicolás Garayalde, que pegó luego en el travesaño y se fue al córner, y nuevamente de un tiro de esquina, Vélez llegó al empate, esta vez a través de un cabezazo de Osorio. Cuando Aldosivi parecía tener poco resto por el impacto del empate, otra mala salida de Vélez desembocó en un centro de Cauteruccio desde la derecha, y el recién ingresado Cuesta Baena punteó dentro del área a los 43 y marcó el 3-2 final, tras un rebote en Brizuela que descolocó al arquero.

En la próxima fecha, Vélez se medirá con Sarmiento, mientras que Aldosivi tendrá como rival a Gimnasia. En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.