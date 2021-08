River, eliminado de la Copa Libertadores: la noche en la que Matías Zaracho brilló en Atlético Mineiro y eclipsó el recuerdo de la derrota de 2018

Una noche perfecta. Con los condimentos exactos para ponerlo en un lugar de privilegio. Goles de alta costura y la clasificación de su equipo a una nueva instancia de la cita continental por excelencia. Nada podía resultar mejor. De Wilde a iluminar el Mineirao. De las calles de tierra a poner de rodillas al River de Marcelo Gallardo. De cuero curtido de las luchas por encontrar un lugar en Racing a estar en el centro de todos los flashes. Matías Zaracho fue la pieza perfecta para la eliminación del conjunto millonario, resultó el interlocutor ideal para Hulk, el futbolista clave para ofrecerle soluciones al entrenador Cuca y para imaginar un lugar en la final de la Copa Libertadores.

En Barrio Futuro y Estrella del Sur gastó los primeros botines. A los 8 años la Academia se convirtió en su hogar y con el paso de los años fue Lisandro López su referencia en la Academia. No puede creer demasiado lo que está viviendo, por eso se lo advierte como incómodo cuando los elogios lo multiplican tras la goleada por 3-0 sobre River y con dos hermosas definiciones con acento argentino. “Me vengo adaptando bien, al principio me costó un poco más. Hoy puedo decir que estoy más cómodo en Brasil. Sigo buscando mi mejor versión y haciendo todo lo posible para poder estar siempre al servicio del equipo. Estoy muy contento por el grupo que hizo un sacrificio enorme para ganar esta serie”, dijo ante los micrófonos de Conmebol tras recibir el premio al mejor jugador del partido.

Una tijera impresionante

Celebran a lo lejos sus papás Juan e Ida y también sus cinco hermanas se sienten orgullosas de él. Es que se robó las luces de la noche con un primer gol de tijera que se viralizó en las redes sociales y que despertó todo tipo de elogios. Curioso el destino. porque le dio la posibilidad a Zaracho de tener una revancha personal, ya que sufrió ante River en la Libertadores 2018, cuando en los octavos de final dejó sin aire a Racing con una la goleada por 3-0, en el Monumental. El 18 de agosto de 2021 sanó, de alguna manera, esa vieja herida: “Es posible que sea el partido más importante que tuve en Mineiro. A partir de los goles me sentí mejor adentro del campo”.

Trata de mantener la calma. Se siente tranquilo porque conoce que su producción resultó determinante, pero no se desenfoca. Desde chico lo señalaron por su humildad y por estar siempre muy centrado, por eso a la hora de hablar se lo advierte lejos de los desbordes que podrían aparecer tras una noche tan perfecta: “Es una linda sensación saber que pudimos pasar a dos dos grandes equipos (por Boca y River), como todos saben el equipo de Marcelo Gallardo, especialmente en los últimos años, se convirtió en uno de los más poderosos de Sudamérica. Y nosotros demostramos que estamos a la altura de todos y que podemos luchar contra cualquier equipo”.

Apenas tiene cinco años como profesional, ya que su primer paso en la máxima categoría lo dio en 2016, de la mano del Ruso Zielinski, en Racing. Pero no le fue sencillo consolidarse, porque tuvo que esperar otros seis meses en la reserva hasta que Diego Cocca le devolvió la chance de estar entre los más grandes. Aunque había algo en Zaracho especial, tanto que hasta el propio Licha López, de pocas palabras y elogios a cuenta gotas, se animó a publicar en Instagram una foto junto a Matías Zaracho y la frase: “Tu humildad y seriedad te llevarán lejos y estaré feliz de verte triunfar”.

Mineiro vs River . 18-08-21 Fotobaires

En Brasil se fue ganando su espacio entre tantas estrellas. La prensa local, en especial tras el juego con River, se pregunta cómo hará Cuca para darle lugar a tanto delantero, ya que tiene a Hulk, que está en buena sintonía con Zaracho, pero el conjunto brasileño acaba de incorporar al plantel a otra figura estelar: Diego Costa.

Ahora bien, el lugar de Zaracho no parece estar muy en duda, en especial después de las palabras del entrenador brasileño: “Pasar de Boca y a River en una Libertadores te da un caparazón más grande. Los jugadores demostraron estar a la altura. Zaracho hizo un gran partido, trabaja mucho para eso. Todos lo hacen. Ahora tenemos que enfocarnos en el próximo paso”.

El gol de palomita

Amable y con calma respondió a cada consulta. No se explayó demasiado, pero aseguró que disfrutó mucho del afecto del público de Mineiro, que en el juego ante River volvió al estadio después de más de un año y medio de ausencia por las restricciones de asistencia por la pandemia: “Es la primera vez que me toca jugar aquí con la hinchada, es un plus que uno siente y la verdad que fue muy placentero poder sentir el apoyo. Me pone muy contento haber podido marcar los dos goles con este marco. Ahora hay una final más por la que seguir luchando”.

