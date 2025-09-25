River eliminado: la “no mano” que derivó en penal y expulsión y las “chiquitas” que enfurecieron contra el juez

River se quedó en el camino de la Copa Libertadores, pese al gol tempranero de Maximiliano Salas en San Pablo que equilibró la serie de cuartos de final contra Palmeiras. Aunque el local consiguió la igualdad en el segundo tiempo por medio de Vitor Roque, al equipo millonario le quedaban tiempo y aire como para forzar otro tanto que llevara la llave a los penales.

Hasta que aparecieron decisiones polémicas del juez uruguayo Andrés Matonte. Principalmente, el cobro de una mano que no existió en campo del Verdão y que desembocó en el penal y la consecuente expulsión a Marcos Acuña. Luego, el gol del argentino José López dejó a sin ilusiones a River, que cayó finalmente por 3-1, luego de la derrota por 2-1 en Buenos Aires.

El uruguayo Matonte acaba de cobra el penal por falta de Marcos Acuña, a quien expulsará: todo River protestó por la jugada previa, en la que vio el árbitro vio una inexistente mano de Facundo Colidio. NELSON ALMEIDA - AFP

Fue un arbitraje desprolijo el de Matonte. No sólo por esa jugada trascendente que disparó el resultado global, sino también por otras determinaciones que fueron alterando el desarrollo. De hecho, el defensor lateral campeón del mundo bien pudo ser echado varios minutos antes, por haberle propinado un frentazo en el pecho a un suplente del equipo brasileño.

Ese impulso del ‘Huevo’ comenzó con un empujón a Roque, una agresión idéntica a la que Weverton había realizado contra Giuliano Galoppo sobre el final del primer tiempo, sin el balón en juego. Ambas reacciones pudieron ser sancionadas con tarjeta roja directa.

¡EMPUJÓN DEL HUEVO ACUÑA Y SE PICA EL PARTIDO!



Incluso, el uruguayo le exhibió la tarjeta amarilla e inmediatamente la roja a Salas, como si se tratara de una segunda amonestación. Pero Matonte terminó retractándose: antes no le había mostrado ninguna tarjeta al delantero. A pesar de las desprolijidades, se mantuvieron en el campo los 22 jugadores, pero el ánimo ya estaba alterado. Y tres minutos antes de cumplirse el tiempo regular, sobrevino un tumulto.

INSÓLITO: ¡MATONTE EXPULSÓ A SALAS, PERO SE EQUIVOCÓ! El árbitro pensó que ya tenía amarilla y le sacó la roja. Rápidamente, se corrigió.



El ingresado Facundo Torres disputó con Facundo Colidio una pelota cerca de la mitad de la cancha, del lado por el que River acechaba en los últimos minutos, los de desesperación. El uruguayo intentó eludir al atacante elevando la pelota, el rafaelino la interceptó y Matonte vio una mano por la que Palmeiras reclamó inmediatamente. No obstante, la repetición televisiva expuso al referí: la pelota había pegado en el abdomen de Colidio, que había confundido al árbitro con el movimiento del brazo que, paradójicamente, quiso evitar el toque.

Mientras River protestaba de espaldas a la pelota y con andar lento, Palmeiras reanudó el juego rápidamente con un pase largo que dejó mano a mano con el arquero al propio Torres: habilitado, apenas entró al área el jugador uruguayo fue desestabilizado por la fuerza de la mano izquierda de Acuña, que lo movió a la altura del hombro. Penal y lógica segunda amarilla. Incluso, Matonte podría haberle mostrado la roja directamente al argentino por no haber disputado el balón.

LA JUGADA DE LA POLÉMICA: el árbitro Matonte cobró mano de Colidio y de acá llegó el penal, para el segundo de Palmeiras.



Un River distraído pagó cara la sanción previa del juez, que vio una mano que no existió. López, el delantero recientemente convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina, tomó el balón, pateó al centro y estableció el 2-1. Y, enseguida, hizo el tercer tanto de Palmeiras. River ya estaba rendido y esperaba que terminara el cotejo para increpar al árbitro.

Así lo hizo. Tras decretar el final, el uruguayo fue rodeado enseguida y cuidado por escudos de la policía, que lo distanciaron del enojo riverplatense: el jefe de seguridad del plantel, conocido como “La Roca”, debió contener la furia de Salas, el más impulsivo. “¡Hijo de p...!“, gritó una y otra veces el ex delantero de Racing.

Marcelo Gallardo quedó detrás del cerco de seguridad y, una vez que los futbolistas se alejaron, habló cara a cara con el hombre apuntado. Notoriamente enfadado, se sacó las ganas de expresarle su pensamiento: “Condicionaste el partido al p...”, se lo oyó gracias a un micrófono cercano. Cuando estaba por irse, el entrenador giró y agregó gestos. En uno de ellos, acercó un pulgar a un índice, al parecer reclamándole por las jugadas “chiquitas”, menos trascendentes.

¡GALLARDO Y SU RECLAMO A MATONTE TRAS LA ELIMINACIÓN!



River se retiró irritado. Los futbolistas no hablaron con la prensa, algo que Gallardo sí hizo. Más calmo, explicitó la crítica al referato de Matonte. Pero ya no tenía nada por hacer para cambiar la historia.