River es el club más convocante del mundo por tercer año seguido, con 85.018 personas por partido

Con un estadio colmado en todas sus presentaciones, River volvió a ubicarse en lo más alto del fútbol mundial en términos de convocatoria. Por tercer año consecutivo, el club millonario lideró el ranking global de promedio de asistencia, elaborado por el sitio especializado Transfermarkt, con un registro de 85.018 personas por partido. Esta cifra no solamente marca un récord para la institución, sino que también la posiciona como el único club argentino en la cima de esta clasificación internacional.

La publicación, que analiza datos oficiales de asistencia en partidos de 2025, destacó que todas las ubicaciones disponibles del estadio Monumental fueron ocupadas en cada uno de los 16 encuentros del equipo como local. A lo largo del año, el millonario reunió un total de 1.360.288 espectadores (muchos se repitieron, por supuesto, pero al efecto estadístico se vuelve a contarlos en cada asistencia), lo que representa la capacidad completa en cada fecha, a pesar de que en alguna ocasión se vio que algunas plateas no estaban ocupadas. El fenómeno se sostiene desde 2023 y, según el propio River, es resultado de una fidelidad consolidada y sostenida más allá de los resultados deportivos.

A pesar de no ganar campeonatos este año, River mantuvo el poder de convocatoria; según la estadística, lleva tres años sucesivos llenando su estadio. River Plate

Este hito fue posible gracias a la finalización de la obra de remodelación en el estadio. Las reformas, concluidas a comienzos de 2023, ampliaron la capacidad del Monumental a 85.018 lugares, convirtiéndolo en el escenario de mayor aforo en Sudamérica. Según Transfermarkt, desde entonces cada actuación del conjunto rojiblanco se enmarcó en un escenario lleno.

En las redes sociales el club celebró la noticia con una frase contundente: “River, el más convocante del mundo. Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo”. El informe de Transfermarkt detalló también el impacto de la afición en la tabla de público local, rubro en el que el club también ocupa la primera posición.

Este logro adquiere aun mayor relevancia si se considera qué nombres aparecen detrás en la lista. River superó en promedio de asistencia a Borussia Dortmund (81.241 espectadores), Bayern (75.000), Real Madrid (74.307) y Milan (70.958), en un top 10 que se completa con Inter, Manchester United, Olympique Marseille, West Ham United y Flamengo. Este último es el único otro sudamericano en la primera decena de puestos. Para encontrar al siguiente integrante de Conmebol hay que mirar hasta el puesto 37, en el que se ubica otro brasileño, Cruzeiro. Esta distancia refuerza el carácter excepcional del fenómeno rojo y blanco, tanto en términos regionales como globales.

“De esta manera, River Plate cierra el año nuevamente en lo más alto a nivel mundial en términos de convocatoria, alcanzando este logro por tercer año consecutivo y reafirmando el vínculo único que une al Club con su gente”, consignó la página oficial de la institución. La magnitud de estas cifras mantiene al club como una referencia internacional de movilización popular. En un contexto global en que el fútbol representa mucho más que un deporte, River consolida su lugar como uno de los grandes fenómenos de convocatoria.