River festeja su 120 aniversario con Marcelo Gallardo en el centro de la escena de un emotivo video

Es una fecha particular, llena de gloria, de recuerdos, de emotividad. Son 120 años de historia, es una vida cargada de momentos especiales. River acelera el pulso y sus dirigentes se acomodaron a la forma de celebrar este aniversario de la entidad. Por eso, este 25 de mayo, los festejos fueron virtuales, aunque lejos estuvieron de ser un momento más y despojado de sentimientos. En las redes sociales del club se publicó un video con Marcelo Gallardo como protagonista que erizó la piel de los fanáticos.

Todo perfectamente planificado y esperando el momento justo para el impacto necesario. La ceremonia comenzó en los últimos minutos este lunes, con una transmisión en vivo desde el Monumental, con el presidente Rodolfo D’Onofrio y el manager del club Enzo Francescoli. Con el slogan “Vivir y jugar con grandeza” se desarrolló el acto del que participaron Gabriela Sabatini (tenis), Guillermo Marro (natación adaptada), Javier Weber (voleibol), José Meolans (natación), Macarena Rodríguez (hockey sobre césped), Sergio Vigil (hockey), Romina Plataroti (gimnasia) y Gonzalo Carou (handball).

Una infinidad de recuerdos afloraron en este acto cargado de emociones. Los homenajes a las grandes glorias, lógicamente el recuerdo para Amadeo Carrizo y el espacio de privilegio para el enorme equipo de 1986 con Francescoli como abanderado.

Miles de nombre que dejaron una huella en el fútbol argentino dejaron un saludo: Mario Alberto Kempes, Ariel Ortega, Pablo Aimar, Daniel Onega, Javier Saviola, David Trezeguet, Manuel Lanzini, Lucas Ocampos, Leonel Vangioni, Nacho Scocco, Gabriel Mercado, Lucas Alario, Rodrigo Mora, Carlos Sánchez, Germán Burgos, Sergio Berti, Nery Pumpido, Andrés D’Alessandro, Hernán Díaz, Leonardo Astrada, Oscar Mas, Matías Almeyda y Gonzalo Martínez, entre otros.

Los socios de River podrán comprar parte de lo que fue la pista de atletismo del Monumental como recuerdo de estos 120 años de historia

El centro de la escena quedó para Gallardo, que apareció en el video en el centro del estadio Monumental y dejó algunas palabras que seguro a algún fanático le hizo rodar alguna lágrima: “Hace muchos años, en este lugar, conocí la grandeza. Y supe que era mucho más que ser grande. Porque la grandeza no está al final del camino. La grandeza es el camino. Acá me enseñaron que a la pelota se la esconde adentro de la cancha, y no afuera. Que el fútbol es solamente una materia y que la mejor formación es la que te ayuda a pararte bien en la vida”.

Resultó un momento único y por eso los dirigentes también guardaron un momento para los hinchas para anunciarles que podrían comprar un trozo de historia del club. Ya que aquellos que lo deseen podrán comprar un fragmento de la histórica pista de atletismo, que fue removida cuando se realizaron las remodelaciones en el campo de juego del Monumental.

Los socios de River podrán comprar parte de lo que fue la pista de atletismo del Monumental como recuerdo de estos 120 años de historia

“Después de tantos campeonatos, copas, vueltas olímpicas y recuerdos imborrables, creemos que todo lo sagrado merece un lugar especial, y qué mejor lugar que la casa de los hinchas. La idea es regalarles un pedacito de historia a los que siempre estuvieron. Un poquito de esa gloria y grandeza que conseguimos entre todos”, finalizó D’Onofrio.

LA NACION