Gallardo aseguró que está en condiciones de dirigir al equipo

Después de estar tres días hospitalizado, Marcelo Gallardo recibió este viernes el alta médica. El entrenador de River se retiró poco después de las 10 del sanatorio Los Arcos, de Palermo, tras la exitosa operación por los cálculos renales que lo aquejaron desde el martes y se tomó unos minutos para llevar tranquilidad: confirmó que todo salió bien y hasta aseguró que estará dirigiendo al equipo el domingo en Santa Fe frente a Unión, por la Superliga.

"Estoy bien. Le agradezco a toda la gente que me mandó mensajes y estuvo pendiente estos días. Les agradezco de todo corazón", fue el primer mensaje que brindó Gallardo en diálogo con la prensa desde el auto de Mariano Barnao, el Gerente de Fútbol del club y una de las personas de mayor confianza del Muñeco.

"No tengo ninguna indicación médica que marque que no pueda viajar, porque tengo que estar en reposo activo. Tendré los días de hoy y mañana para ver cómo evoluciono. Yo me siento bastante bien, por eso me dieron el alta. Si mañana estoy bien, voy a dirigir el entrenamiento y, si después también sigo bien, viajaré con el equipo a Santa Fe", agregó el técnico millonario.

Todo comenzó el martes, cuando Gallardo llegó a River Camp para dirigir la práctica en Ezeiza, pero tuvo que retirarse al sentir un fuerte dolor en la zona renal. Uno de los médicos del plantel, Federico Brandt, lo acompañó hasta al sanatorio y estuvo con él mientras se encontraba en observación, antes de que tuviera que pasar la noche internado.

Aunque los primeros síntomas aparecieron en la noche del lunes, el martes recrudecieron, pero se optó por no tomar una decisión apresurada, ya que los cálculos podrían ser eliminados naturalmente. Finalmente, después de que el miércoles no hubiera avances, se decidió operarlo el jueves por la mañana. Así, durante los tres días que el Muñeco debió pasar hospitalizado, fueron Matías Biscay y Hernán Buján, sus colaboradores, quienes se hicieron cargo de los entrenamientos.

"Estuve doblado por el dolor, pero ya estoy enderezándome. Más allá de que el martes estuve con mucho dolor y el miércoles decidieron operarme, desde el jueves ya estuve bien y al tanto de todos los entrenamientos", contó el DT. Y agregó: "Tengo que seguir algunos cuidados, pero nada me impide poder estar en Santa Fe. No puedo hacer actividad física porque no está indicado, pero puedo andar tranquilo".

