Marcelo Gallardo se va de River, en vivo: quién será el nuevo DT y cómo será la despedida
El entrenador le puso punto final a su segundo ciclo en el Millonario; el jueves ante Banfield, será el último partido en el Monumental; el video con el que puso fin a su segundo paso por el equipo
Qué dijo en el video de despedida
“Este es un mensaje para todos los hinchas de river. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”, comenzó diciendo Gallardo en un video publicado en las redes sociales de River.
Y agregó: “Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución, con todo lo que eso conlleva y tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas, y espero de todo corazón que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”.
Así anunció su fin en River
Cómo definió la decisión
La noticia se esperó con ansiedad en las entrañas del mundo millonario, en una reunión que se dio en el River Camp de Ezeiza con el DT Enzo Francescoli y el presidente Stefano Di Carlo, que se acercó al predio durante la tarde-noche, sobre el final de la práctica. Y el cónclave duró cerca de dos horas.
Marcelo Gallardo no continuará como director técnico de River
Lo resolvió este lunes, luego de tomarse varias horas de meditación tras lo que significó la derrota ante Vélez por 1-0, por la sexta fecha del torneo Apertura.
