Horario de River vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026

La séptima fecha del Torneo Apertura 2026 concluirá, parcialmente, este jueves con el partido entre River Plate y Banfield, que está programado para el último turno de la jornada en el estadio Monumental con arbitraje de Hernán Mastrángelo y significará el cierre del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario. La Clausura parcial tiene que ver con que quedan pendientes los partidos entre Aldosivi y Argentinos Juniors y Lanús con Boca, ya que el Bicho y el Granate tienen compromisos internacionales entresemana.

El encuentro iniciará a las 19.30 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El entrenador Marcelo Gallardo dirigirá a River por última vez ante Banfield en su segundo ciclo Prensa Copa Argentina

La previa de River vs. Banfield

El presente del conjunto del barrio porteño de Núñez es muy adverso, lo que decantó la salida del entrenador más importante de su historia. Más allá de lo ocurra en el campo de juego, el Monumental vivirá una jornada en la que la alegría y la tristeza se mezclarán a cada instante porque el club despedirá a un ‘Muñeco’ cuyas estadísticas pudieron más que su espalda para soportar la adversidad: de los últimos 15 partidos en ligas argentinas, perdió 10, ganó tres e igualó dos. Es, desde entonces, el equipo que más cayó por encima de otros como Newell’s y Atlético Tucumán, de pésimo presente.

Lo trascendental para River, más allá de la despedida de Gallardo, será volver a ganar y escalar posiciones en una tabla de la zona B que lo tiene décimo con siete puntos producto de tres caídas, dos triunfos y un empate. En su última formación Santiago Beltrán será el arquero porque Franco Armani se resintió de su lesión vs. Vélez; y las dudas pasan por si jugarán en la defensa Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña o Matías Viña. Otro que está descartado es Juan Fernando Quintero, quien sufrió una lesión muscular ante el Fortín. Kendry Páez, aunque no fue titular desde su llegada, no está disponible por una dolencia en su hombro.

Santiago Beltrán volverá a ser el arquero titular de River porque Franco Armani se resintió de una lesión Manuel Cortina

El Taladro, dirigido por Pedro Troglio, tiene la misma cantidad de unidades que River, con el mismo récord. En su última presentación venció a Newell’s 3 a 0 y quiere aprovecharse del mal momento de su rival para dar el cimbronazo en el Monumental. Sus objetivos son muy diferentes a los del Millonario porque esta temporada puja por no descender a la Primera Nacional a través de la Tabla de Promedios, donde se ubica 26° y tiene por detrás a solo cuatro clubes.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo. Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.50 contra 7.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.03.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en 2024, por la Liga Profesional de ese año, con victoria de River 3 a 1 en el Monumental con un doblete de Pablo Solari y otro tanto de Miguel Borja. Leandro Garate marcó en el perdedor. El año pasado no se enfrentaron porque conformaron diferentes zonas en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.