River: la felicidad de Marcelo Gallardo y su fórmula para que el talento de los refuerzos funcione como equipo

“Hemos hecho lo que se podía hacer y más”. Las palabras del manager Enzo Francescoli reflejan el espíritu que se respira en River después de un mercado de pases intenso, exigente y prometedor. Este viernes al mediodía se produjo la presentación oficial de los primeros seis refuerzos para 2022, y confirmado Andrés Herrera como la séptima cara nueva, en River se percibe una gran satisfacción por la tarea realizada: sumó jerarquía, amplió el volumen del plantel y tendrá dos equipos completos para hacerle frente a la múltiple competencia que lo espera en un año con más de 50 partidos por delante entre febrero y noviembre. Ahora, llegará el turno del técnico Marcelo Gallardo: es el momento de ensamblar piezas, potenciar la competencia interna y sacar lo mejor de cada uno de los recién llegados.

“Esto para mí no es una preocupación, sino un gran desafío y una motivación”, describió Gallardo sobre el fuerte recambio de su plantilla. “Las alternativas son buenas y van a ser variadas. Eso a mí como entrenador me desafía. Los futbolistas te van marcando los momentos. Son ellos los que te van indicando si están listos para jugar. Como saben de la gran competencia interna, se tienen que esforzar todos los días. Estar ganándose un lugar permanentemente. Podemos conformar un equipo de base, pero el gran recurso que tengo como para ir variando me va a dar la pauta y nos va a permitir que seamos un equipo más potenciado”, indicó el DT, y luego agregó que no seguirá buscando apellidos: “Se está cerrando lo de Herrera en estas horas y, salvo que aparezca algo que nos haga romper la cabeza a último momento, estamos bastante bien así”.

De los siete jugadores que arribaron a Núñez, cinco llegaron cedidos o libres: Tomás Pochettino (préstamo por un año con cargo de 800 mil dólares y opciones de compra), Emanuel Mammana (libre), Leandro González Pirez (préstamo por dos años con cargo de 1,8 millones de dólares y opción de compra), Juanfer Quintero (libre) y Esequiel Barco (préstamo por dos años con cargo y opción, pero aún sin cifras reveladas en CD). Y luego, acordó 1,5 millones por el 70% del pase de Elías Gómez con Argentinos Juniors y unos 2,8 millones por el 70% del pase de Andrés Herrera con San Lorenzo. Además, también retuvo a David Martínez con un préstamo por un año con diferentes opciones de compra y un costo de 500 mil dólares que recibirá Defensa y Justicia.

Esequiel Barco y Elías Gómez, dos refuerzos que buscarán ganarse un lugar en el River de Gallardo Prensa River

Así, logró lo que pidió Gallardo al renovar su contrato por un año: incorporar piezas con peso propio para no sufrir las complicaciones que afrontó en 2021. Porque, entre las bajas, aparecen Leonardo Ponzio (retiro), Germán Lux (retiro), Enrique Bologna (libre, fue a Banfield), Agustín Fontana (préstamo a Defensa), Federico Girotti (venta del 50% a Talleres por 2,3 millones de dólares brutos), Tomás Lecanda (préstamo a Barracas), Tomás Galván (préstamo a Defensa) y Alex Vigo (préstamo a Independiente), entre otros. Es decir, no perdió ninguna pieza central.

Sumado a eso, la venta de Julián Álvarez a Manchester City en una operación que le dejará a River unos 18 millones de euros limpios es otro alivio económico y deportivo: el monto es trascendental y el jugador al menos hasta julio se quedará en el club. Por eso, para Gallardo el presente le ofrece un abanico de posibilidades muy variado para ir por la Copa de la Liga, la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina, la cuádruple competencia del semestre.

Marcelo Gallardo y el presidente Jorge Brito, en la presentación oficial de los refuerzos de River para la nueva temporada @RiverPlate

“Yo me aferro a la integración de los futbolistas con los que cuento y a la idea que sostenemos, que es la de cómo queremos jugar, por fuera de los sistemas. Lo que valoro es ese gran caudal de futbolistas que tengo, con talento, con enorme valoración para entrar en una estructura de juego que hace que sea una forma atractiva, que nos haga sentir cómodos. Después intentaré que todo ese talento que hoy tenemos funcione en equipo, dándole prioridad al trabajo. Estamos potenciándonos a nivel equipo para encarar la competencia que tenemos por delante”, agregó el Muñeco, que este sábado tendrá una gran prueba en el último amistoso contra Vélez en el Monumental antes del debut del sábado 12 contra Unión en Santa Fe por la Copa de la Liga.

Con las piezas actuales, de acuerdo a lo que ha utilizado en la pretemporada, hoy el equipo titular de River se compone: Armani; Rojas, Díaz, Martínez, Casco; Enzo Pérez; Simón, Enzo Fernández, Palavecino, Paradela; y Álvarez. En tanto, al equipo suplente lo podrían integrar: Centurión o Petroli; Herrera, Mammana o Maidana, González Pirez o Pinola, Gómez; Zuculini; Quintero, Pochettino, De La Cruz, Barco; Romero, Carrascal o Londoño. Además, todavía continúan recuperándose Matías Suárez y Felipe Peña. Variantes de sobra.

¿Cómo hizo para salir tan fuerte al mercado? Así lo explicó Jorge Brito, presidente del club: “Fue un mercado de pases intenso, que se inició a fines de diciembre. Los acuerdos de marketing que hemos tenido este año, que fueron superlativos, nos permitieron ordenar la economía del club. No quiero dejar de agradecerles a Francescoli y Patanian por el esfuerzo que le han puesto a estos 40 días de trabajo y felicitarlos por el resultado. Estamos muy felices de haber podido lograr el objetivo”.

Presentación oficial de los refuerzos de River para la nueva temporada.

En los últimos tres meses, el club se aseguró ingresos por 100.973.000 de dólares que se cobrarán hasta 2027 entre los nuevos acuerdos con las marcas Adidas, Codere, Socios.com, Amazon Prime y Konami. Además, en los próximos días se tratará a fondo el naming del Monumental, con la cadena de supermercados ChangoMás, una petrolera y una importante multinacional que avanzan en una operación que le dejaría unos 20 millones de dólares por siete años, aunque los montos y la duración siguen en tratamiento.

“El mercado no es fácil para todo el fútbol argentino: se requiere mucha ingeniería. Tanto Matías (Patanian) como Jorge (Brito) tienen esa capacidad”, valoró Francescoli. Y agregó: “Este es el espíritu que siempre ha tenido River. Ir por más. Después de salir campeón, que el club siga insistiendo me pone muy feliz. Estoy feliz con lo que estamos haciendo”.