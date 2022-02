Boca. Riquelme le contestó a Wanchope Ábila: “No debe estar contento de cómo le salieron las cosas allá”

Mientras que Boca jugaba su amistoso ante Gimnasia, Ramón “Wanchope” Abila sacudió la mañana del viernes xeneize con un comunicado explosivo contra el Consejo de Fútbol. Fundamentalmente, pidió que se resolviera su situación contractual, ya que tiene ofertas de otros clubes y no es tenido en cuenta por Sebastián Battaglia. “Les aviso que yo no les debo nada a ustedes ni les tengo miedo”, disparó el delantero en las redes, con lo que volvió a enrarecer el clima, luego de las polémicas declaraciones de Sebastián Villa sobre la final ante River en Madrid.

Por la tarde, Román Riquelme apareció en un programa de ESPN y le contestó: “Nosotros cumplimos todo lo que debemos cumplir. Él ha vuelto al club y entrena con nuestro plantel como corresponde. Tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones como cumplimos nosotros, como lo hice yo como jugador”.

El vicepresidente de Boca mantuvo en alto la polémica. “Me cuentan todo. No tengo redes sociales. Así que me enseñaron en mi casa que no puedo opinar de cosas que no me dicen a mí... solo de las que hablo personalmente. No me meto en las redes sociales, no puedo opinar de cosas que no veo. (Ábila) Tuvo la posibilidad de ir a Uruguay, vino a los días y dijo de una posibilidad a Minnesota y aceptamos. A los cuatro meses no contaban más con él. No le salieron las cosas y durante todo un día me llamó por teléfono pidiéndome una mano para una carta para pasar a otro club...”, detalló, sin levantar el tono.

“Pudo pasar a otro equipo, no le salieron las cosas tampoco, y ahora volvió a nuestro club. Él entrena con el plantel desde el primer día, tiene contrato hasta el 31 de diciembre, acaba de tener una lesión, deberá curarse bien y curarse al máximo. Nosotros cumplimos todo”, advirtió, con dureza.

La imagen era otra. Sereno, mate en mano. Se refirió a sus problemas físicos, luego de haber contraído coronavirus: “Hoy me dieron el alta, así que el día empezó de maravillas, es lo más importante: la salud. Después sé que los muchachos tuvieron un partido, lo importante es que sumen minutos y por suerte nadie se lastimó; solo un poquito cargado Benedetto nomás”.

Insistió con el caso Ábila. Evidentemente, la reacción del delantero cordobés generó un revuelo enorme en la intimidad del club de la Ribera. Por eso, Riquelme apareció en la TV, una situación poco habitual. “Tiene contrato con nuestro club. Fue a Estados Unidos, jugó en dos clubes, no debe estar contento de cómo le salieron las cosas allá, sino algún club lo hubiese comprado. Ahora entrena con el plantel, se lastimó, los kinesiólogos lo curarán y deberá entrenar al máximo”, puntualizó.

Volvió a recordar la injusticia de la serie con Atlético Mineiro por la Copa Libertadores pasada (”les ganamos los dos partidos”, repitió) y se refirió a otros casos puntuales. Facundo Farías, Cristian Pavón, Pol Fernández, Toto Salvio...

Facundo Farías. “Hace tres meses hicimos el primer intento por Farías, pero Colón nos dijo que no. Pretendían a Ábila y Retegui. En los últimos días, se comunicaron con nosotros porque quieren un préstamo por Wanchope, pero decidimos rechazar la oferta. Además, estamos analizando si damos a préstamo a Retegui, porque necesita jugar”.

Toto Salvio. “Le dije en Arabia (donde Boca jugó con Barcelona, en diciembre) si quería seguir con nosotros. En el avión personalmente, le pregunté qué quería hacer. Y me dijo que quiere seguir con nosotros. Le dije que espere que cierre el libro de pases y esperamos que nuestro esfuerzo económico le ponga contento, nada más. Tiene contrato hasta el 30 de junio. Tanto él como Pavón tienen un contrato altísimo. Ahora en unos días, se cierra el libro de pases. Después tenemos tiempo hasta junio y hablaremos con algunos jugadores, no solo Salvio”.

Cristian Pavón. “Me manejo con calma. Sé que a mucha gente no le caigo simpático porque me manejo muy simple y las realidades son estas. Con el Galaxy nos pusimos de acuerdo y finalmente los de Estados Unidos no seguían adelante por la denuncia que tiene Pavón (de violencia de género). En Cruz Azul han hablado con el representante de él, me comunicaron que estaban muy cerca, pero quedó en la nada. Cuando uno escucha cuando Boca no presta atención o no contesta, no es así”.

