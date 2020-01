Nacho Fernández firmaría la próxima semana al regresar a Buenos Aires Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Final de la novela. River consiguió lo que tanto buscó. Su gran objetivo del mercado de pases era mantener a las grandes figuras del plantel, pero había un caso puntual que desvivía al cuerpo técnico y a los hinchas: la continuidad de Ignacio Fernández. Y el deseo se cumplió, porque se llegó a un acuerdo con el jugador para actualizar su contrato y extenderlo hasta junio de 2023. Ahora resta la ansiada firma, que podría darse al próxima semana al regresar de la pretemporada, en San Martín de Los Andes.

Luego de rechazar una oferta de alrededor de 7 millones de dólares de Inter, de Brasil, por el habilidoso mediocampista, los dirigentes millonarios aceleraron a fondo en las negociaciones con Nacho para alcanzar un principio de entendimiento. Pese a que el vínculo actual lo une hasta junio de 2021, ambas partes coincidían en que los números habían quedado desfasados a partir de su excelso rendimiento durante los últimos dos años. Su renovación anterior había sido en septiembre de 2017.

Pieza clave del engranaje colectivo en la estructura del técnico Marcelo Gallardo, la decisión fue unánime: valía la pena hacer el esfuerzo para sostener al "cerebro" del equipo, que no veía con malos ojos una posible partida al exterior para realizar una diferencia económica. Anoche se realizó una reunión en la que ambas partes quedaron conformes y, de esta manera, Fernández pasará a estar entre los mejores pagos del plantel, tendrá dos años más de contrato y mantendrá su cláusula de rescisión en 15 millones de euros.

Nacho, que cumplirá 30 años el próximo domingo, llegó en enero de 2016 a River, que le pagó 2,7 millones de dólares a Gimnasia por el 70% de su pase (un 25% sigue siendo del Lobo y otro 5% del jugador). Con 161 partidos jugados, 25 goles y siete títulos, se ganó un lugar indiscutible en el equipo titular del Muñeco y su altísimo nivel lo depositó en la mira de diferentes clubes del exterior: además de Inter, también sonó en Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos y en Santos Laguna y Cruz Azul de México. Pero en su cabeza siempre estuvo primero River.

El propio Gallardo ya lo había adelantado en diciembre al conquistar la Copa Argentina: "No sé de dónde sacaron eso. No se va a ir a ningún lado.Tuve charlas con él. Le dije que yo también me voy a quedar. Está contento de que todos sigamos. Tiene una cláusula de 15 palos (sic). El que lo quiera llevar la va a tener que poner. No vale menos que eso y se lo dije. Tiene 29-30 años y vale eso. No creo que lo podamos perder".

Luego, el presidente Rodolfo D'Onofrio también lo dejó en claro en una entrevista con el diario Olé: "Nacho tiene su contrato acordado desde hace unos pocos meses, pero igual creemos que hay que mejorárselo. Por lo que ha hecho por River, por su nivel, merece que le hagamos una renovación, ya que respecto de otros quedó más bajo. Tiene que estar entre los top, sin dudas".