La emoción de Nacho Fernández en su presentación como jugador de Gimnasia y el tierno video de su hija

El mediocampista firmó contrato por 12 meses y regresó al club en el que debutó en Primera.

Nacho Fernández junto con su hija y el presidente de Gimnasia, Carlos Anacleto, durante su presentación en el Lobo

Luego de su exitoso paso por River, en donde se convirtió en uno de los “héroes de Madrid”, Ignacio Fernández regresó a Gimnasia de la Plata, su club de origen, y fue presentado este lunes para su tercer ciclo en la entidad platense. El mediocampista brindó una conferencia de prensa junto al presidente de la institución, Carlos Anacleto, y se mostró muy emocionado. Además, estuvo acompañado de su pequeña hija Olivia, que fue protagonista en un video institucional y cantó una canción del Lobo.

El último sábado, Nacho Fernández dejó un sentido mensaje de despedida de River en sus redes sociales. En el comunicado expresó: “Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado… Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberlo hecho como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”. Luego de manifestar su salida debido a que finalizaba su contrato a fin de este 2025, este lunes fue presentado como nuevo refuerzo del lobo.

En la conferencia de prensa reveló sus ganas de estar en el Tripero: “Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de estar acá. Espero que sea un lindo año y poder disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya”. Luego de completar esta frase se mostró al borde de las lágrimas.

Además, el volante de 35 años, destacó el trabajo de Fernando Zaniratto, el entrenador que firmó su contrato para dirigir durante 2026: “Acomodó muy bien el equipo. La idea es seguir por esa línea futbolística”. Luego, agregó: “Puedo aportar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro. Puedo acompañar a los buenos chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Tengo muchas ganas de empezar”.

Previo a la presentación, desde el club publicaron dos videos. El primero fue sobre su etapa en la institución, encabezado por el momento de su debut en Primera División, el 2 de octubre de 2010 en la derrota ante Argentinos Juniors en el Bosque. Desde aquel día en que lució el dorsal 33 hasta su venta al Millonario en 2016 (a cambio de 2.700.000 dólares por el 70 por ciento del pase), el volante disputó 93 partidos, metió 15 goles y fue una de las figuras de la campaña 2012/13, en la que el Lobo ascendió a la élite del fútbol nacional.

Y el segundo video contó con la aparición de su hija Olivia. La pequeña, quien estuvo junto al futbolista en la conferencia de prensa, protagonizó un clip en el que se presentó y anunció: “Mi papá juega en el Lobo”. Luego, cantó una parte de una canción del conjunto platense: “El basurero provocó hasta terremotos, oh oh”. Luego, durante la conferencia de prensa, mientras Nacho Fernández hablaba, la niña que nació en 2023 volvió a cantar una canción de Gimnasia.

Será el tercer ciclo de Nacho Fernández en el Lobo, equipo al que llegó en el año 2005 y en el que volverá a usar la casaca número 8. En 2011 fue cedido a préstamo a Temperley donde jugó 25 partidos en la Primera B Metropolitana y marcó 10 goles. En 2012 regresó al Lobo y en 2016 se convirtió en futbolista de River. En el Millonario jugó, en sus dos etapas, 315 partidos, anotó 42 tantos y obtuvo 10 títulos, entre ellos, la recordada Copa Libertadores de 2018. En el medio vistió la camiseta de Atlético Mineiro donde disputó 109 juegos e hizo 20 goles. Además, fue campeón en tres oportunidades con el Galo.

