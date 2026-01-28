River vs. Gimnasia de La Plata, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura
Se enfrentan por la segunda fecha del certamen local
¡Otro gol de Quintero!
Colidio la peleó por izquierda, lanzó un pase atrás de cachetada y Quinteros, de frente al arco, no falló con el zurdazo. Otra vez, el 10 y el gol. River se pone 2-0 en el inicio del segundo tiempo.
DOBLETE DE JUANFER Y APLAUSOS DE GALLARDO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026
#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/xKWZY38rEW
Comienza la segunda etapa
Se reinicia el juego en Núñez. River mueve y va al ataque. En Gimnasia salió Nacho Fernández para el ingreso de Santiago Villarreal.
Final del primer tiempo
Finaliza la etapa inicial en el Monumental. Se van al descanso con River en ventaja por 1-0 sobre Gimnasia con el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero. En el primer tiempo, el millonario tuvo la pelota y fue protagonista de casi todas las llegadas, aunque sólo tres de los nueve disparos fueron direccionados hacia los tres palos.
¡¡¡Golazo de River!!!
Otro tiro libre idéntico tuvo Juanfer y esta vez no perdonó. El colombiano definió al palo del arquero, que no llegó a evitarlo en su estirada. Gana River por 1-0. Enzo Martínez le había marcado una infracción a Tomás Galván en la medialuna del área.
JUANFER TUVO REVANCHA Y LA COLGÓ DEL ÁNGULO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026
#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/PlZGdxGV3w
Quintero probó de tiro libre y la sacó Insfrán
En un remate desde la puerta del área en un tiro libre directo, Quintero resolvió recto, de zurda, por encima de la barrera e Insfrán dio un manotazo a la pelota en el centro del arco para sacarla al córner por encima del travesaño. River sigue buscando el gol.
GRAN TIRO LIBRE DE JUANFER Y MEJOR RESPUESTA DE INSFRÁN #LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/9dnrRnLt5j
Un dominio absoluto de River
Gimnasia siente el impacto de tener un jugador menos pronto. La idea de contragolpear es más pronunciada y está lejos de la ambición de poner presión a River en la salida, ya que ahora está más retrasado en el campo.
Está cerca del gol River
Galván y Quintero edificaron una jugada en la que Insfrán le tapó el remate a Viña. En el rebote, Driussi disparó por encima del travesaño.
¡Gimnasia se queda con uno menos!
Tras el llamado del VAR y observar la jugada en el monitor, Dóvalo expulsa a un desconsolado Manuel Panaro, que inicialmente había sido sancionado con una amarilla. Su plancha a Fausto Vera le valió la tarjeta roja.
EXPULSADO PANARO EN GIMNASIA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026
El delantero dejó con diez al Lobo en cancha de River#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yU6wnu4DlR
Se perfilan las estrategias
River juega más cerca del área rival en el comienzo y ya probó al arco rival. Matías Viña tuvo la primera ocasión, mientras el Lobo apuesta al contragolpe.
Comenzó el partido en el Monumental
El partido está en juego en el Monumental. River va al ataque, Gimnasia quiere apretar desde el inicio.
Los equipos, en la cancha
Los equipos están en el campo de juego, tras un gran recibimiento del público local, y River estará jugando con Gimnasia, de La Plata, tras el sorteo que se hará luego de que Ignacio Fernández reciba una plaqueta por su historia en el club.
RECONOCIMIENTO PARA NACHO FERNÁNDEZ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026
Tras 315 partidos en RIVER, el futbolista recibió un reconocimiento al volver a jugar en el Monumental.
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8eXVYkuszw
Los titulares de Gimnasia de La Plata
Gimnasia de La Plata llega al Monumental luego de vencer por 2-1 a Racing en el debut en el torneo. Ante River, el conjunto platense formará con: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres.
🐺 ¡Así forma Gimnasia!— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) January 28, 2026
⚽️ #TorneoMercadoLibre
📺 Seguí el partido por TNT Sports Premium
▶️ Suscribite al Pack Fútbol pic.twitter.com/hN4MRR4LwY
Así forma River: Gallardo repite el equipo
Tras la victoria por 1-0 como visitante ante Barracas Central, el DT Marcelo Gallardo repite los titulares de River ante Gimnasia: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
📋✔️ Los 11 elegidos por el Muñeco para recibir a Gimnasia LP en casa.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/abfGTxemvM— River Plate (@RiverPlate) January 28, 2026
Un refuerzo más en River
River suma a Kendry Páez al plantel. El millonario habría acordado el arribo del extremo ecuatoriano, que debutó profesionalmente a los 15 años y ya representó a la selección mayor. La promesa del Tri llegaría a préstamo desde Chelsea, que lo había cedido a Racing de Estrasburgo.
Bienvenidos a la cobertura de River vs. Gimnasia
Desde las 20, River y Gimnasia de La Plata se enfrentarán en el Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura. El partido será arbitrado por Pablo Dóvalo y es transmitido por TNT Sports.
Seguí leyendo
"¿Cómo podés jugar así?". Debutó en el Boca de Bianchi, una grave lesión lo obligó a dejar el fútbol y hoy tiene una agencia de autos
Hogar inesperado. Un “embajador” en el fútbol de Bangladesh, el país que celebra los títulos de Argentina como si fuesen propios
El imperio del ajedrez. Historias de una maquinaria formidable, el psicólogo "hipnotizador" y un terremoto llamado Fischer
- 1
Orlando Gill: de llegar al arco de casualidad a ser titular indiscutido en San Lorenzo y estar a un paso del Mundial
- 2
Adrián “Maravilla” Martínez se convirtió en pastor evangélico: “Uno no elige el llamado de Dios”
- 3
River anunció la ampliación y techado del Monumental: superará los 100 mil espectadores
- 4
En qué canal pasan Boca vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026 hoy