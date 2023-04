River: Matías Suárez juega lo que puede y la emoción que genera llega al corazón

escuchar

Emoción. Eso produjo el gol de Matías Suárez en el Estadio Monumental. Porque por fuera de la excepcional definición de zurda al cazar la pelota en el aire para sellar el 3-0 sobre Gimnasia, fue un desahogo. Un grito de rebelión contra esa maldita rodilla derecha. Un festejo en conjunto con 83 mil hinchas que lo abrazaron y lo contuvieron. Una reivindicación de uno de los futbolistas más técnicos del fútbol argentino que vive luchando contra su lesión. Un paso hacia adelante en un camino repleto de obstáculos y malestares. El número 7 de River está de regreso. Y seguirá luchando para no retroceder.

Suárez vive una lucha diaria. Próximo a cumplir 35 años y con contrato hasta diciembre, el delantero ya lo tiene asumido: hoy su cuerpo le permite ser una carta desde el banco de suplentes para jugar no más de 45 minutos por partido. En la intimidad del cuerpo técnico y médico de Núñez creen que es prácticamente imposible que pueda completar los 90′ para volver a ser titular y que su rol será como pieza importante de recambio para los segundos tiempos. El “Oreja” convive con eso y ya aceptó que debe ir partido a partido: en todas las prácticas tiene una evaluación del cuerpo médico para conocer su estado. Si la sinovitis de su rodilla se lo permite, seguirá sumando minutos. Si no, deberá frenar.

Matías Suárez, un delantero diferente que aunque juegue pocos minutos se las arregla para darle un plus a River Prensa River

“Cada minuto que me toca jugar trato de aprovecharlo al máximo, ayudar al equipo y disfrutarlo. Estamos jugando de muy buena manera y da gusto. Cuando lo miro de afuera lo disfruto mucho. Y para jugar me da facilidades, me pone muy contento. Y mucho más hacer un gol. River significa muchísimo para mí. En este último año y medio que vengo con la lesión de la rodilla, la gente del club me ha apoyado y me han ayudado mucho para continuar jugando. Cuando me toca, trato de devolverle todo a la gente por el aguante y el cariño que siempre me tuvieron. Lo mismo con mis compañeros, que disfrutan tanto como yo cuando me toca hacer un gol. Es muy emocionante porque yo le debo mucho al club”, explicó Suárez en conferencia de prensa tras marcar su primer gol en el año. Su último tanto había sido el 16 de octubre de 2022 en la caída 2-1 con Rosario Central, la noche de la despedida de Marcelo Gallardo del Monumental.

Todo cambió para Suárez desde octubre de 2021 cuando debió realizarse una artroscopia por la sinovitis en la rodilla derecha, esa misma en la que tuvo dos operaciones severas entre 2012 y 2013 en Bélgica. Pasó 153 días fuera de las canchas y nada volvió a ser igual. A pesar de que regresó en marzo de 2022 a jugar, los dolores continuaron y, cuando empezaba a consolidarse nuevamente, tuvo una sucesión de lesiones musculares: en mayo se desgarró el sóleo derecho y en julio se desgarró el isquiotibial derecho. En total, a lo largo del año pasado solo pudo jugar 26 partidos (5 de titular) con sólo 765 minutos y nueve goles . Y aunque su jerarquía se desparramó a cuentagotas, finalizó el año en alza y parecía tener una buena perspectiva para la pretemporada de cara al 2023. Pero nada fue así.

El golazo de Suárez a Gimnasia

Una vez más, la rodilla le puso un freno: a pesar de que realizó el primer tramo de la pretemporada a la par de sus compañeros en diciembre y jugó el primer amistoso de la era Martín Demichelis ante Unión La Calera, durante enero y febrero trabajó de manera diferenciada por los dolores y hasta hizo horas extras de kinesiológica para poder volver a jugar. Recién a partir de marzo pudo sumarse normalmente a las tareas del grupo y regresó en los instantes finales del duelo con Sarmiento (2-0) en Junín. Luego, fue al banco frente a Unión (1-0) y The Strongest (0-3) y recientemente ingresó frente a Huracán (3-0) y Gimnasia. Así, ya acumula 42 minutos en tres partidos de forma progresiva. Lógico: no debe apresurarse ni forzarse por demás.

“Cuando marqué el gol lo primero que me salió fue besar el escudo de River como una forma de agradecerle a los hinchas para que ellos también se sientan identificados. Lo sentí así, es muy emocionante porque yo al club le debo muchísimo. Me salió del corazón porque también uno se acuerda de los momentos malos que ha pasado. Siempre se aprende. Yo acá estoy, entrenando siempre para adelante con el apoyo de mi familia”, comentó Suárez. “Estoy muy emocionado porque a pesar de todo puedo seguir jugando y sintiendo el apoyo de mis compañeros, que me hacen mejor el día a día. Y ojalá pueda seguir aportándole al equipo más tiempo desde el lugar en que me toque estar. Tenemos un grupo muy lindo, una competencia sana con muy buenos jugadores y siempre busco ayudar a todos”.

Tiempo atrás, cuando la pretemporada recién comenzaba, el atacante tuvo una profunda charla con el entrenador en la que Martín Demichelis le dejó en claro que quería contar con él y que lo iba a acompañar en su proceso de recuperación por la talla de su figura para el ataque millonario. Y así fue: frente a Gimnasia fue el primer cambio (entró por Lucas Beltrán a los 70′) y el DT quiere ir dándole más minutos con el correr de los encuentros.

Matías Suárez durante el partido por Copa de La Liga Profesional que disputaron River y Argentinos Mauro Alfieri - LA NACION

“Tengo una relación muy linda con Demichelis. Cuando llegó tuve una muy buena charla en la que me dio apoyo y cariño para continuar. Para mí es muy lindo poder entrar a la cancha y devolverle esa confianza que me tiene”, dijo Suárez, a lo que luego el propio Demichelis respondió: “Me emociona que Matías quiera extender su carrera porque tiene una pelea diaria. Jugó 45 minutos en el primer amistoso, después vino una pausa larga. Muchos lo daban como ex jugador, retirado, pero siguió la pelea contra su rodilla. Es un jugador de muchísimo reconocimiento en Europa. Me enorgullece contar con él, viene entrenando muy bien, puede dar muchísimo. Agradezco su deseo de seguir estando y superando dolores. Mañana hay que preguntarle al doctor cómo está de su rodilla, es a diario con él. Ojalá el próximo partido pueda estar más minutos”.

El Mago cordobés volvió a frotar la lámpara e hizo estallar al Monumental. Un puñado de minutos le alcanzaron para volver a besar el escudo de River con una genial resolución en la que pintó toda su calidad. El equipo de Demichelis sigue en alza y no para de sumar respuestas positivas. Pero la redención de Suárez llega como ninguna otra al corazón.