Juan Román Riquelme les habló a los hinchas de Boca, apuntó a Mauricio Macri sin nombrarlo, defendió a los jugadores y pidió paciencia para con Jorge Almirón

Juan Román Riquelme dejó el silencio. El vicepresidente de Boca tuvo este viernes su primera aparición pública desde que el Consejo de Fútbol despidió a Hugo Ibarra del cargo de entrenador del plantel profesional y anunció la contratación de Jorge Almirón en su reemplazo. Y lo hizo en el canal de YouTube del club, apenas cinco días después de que Mauricio Macri anunciara que participará en las elecciones de diciembre, disconforme con el rumbo del club. En ese contexto, Riquelme elogió la gestión a la que pertenece y salió en defensa de los jugadores, en un momento en el que las derrotas son más que las victorias y se acercan dos partidos de relieve en la Bombonera, ante Estudiantes el sábado por la Liga Profesional y frente a Deportivo Pereira, el martes por la Copa Libertadores.

“Pasaron muy rápido estos tres años en el club. El día a día pasa rapidísimo, pero no pensaba que en tres años podíamos lograr tantas cosas. Si estoy acá fue por culpa de la gente, que nos fue a votar. Somos el club que más títulos ganó en estos tres años y debutaron más de 30 chicos”, exaltó el ex 10, que llegó a la dirigencia que encabeza Jorge Amor Ameal muy cerca de las elecciones de fines de 2019, cuando parecía que iba a ser parte del proyecto del oficialismo.

En diciembre Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca Juniors, lanzó su propia agrupación política en el club, denominada "Soy Bostero", que ahora fue oficializada. Víctor Carreira - télam

Ahora está en las antípodas y lo hace notar. Así sucedió en su exposición de algo más de 18 minutos, con su estilo. No mencionó a River ni a Macri, que había manifestado que el exfutbolista “gobierna el club a su antojo” y advirtió que va a participar “sin duda” en los comicios, aunque sin precisar qué papel desempeñará. “Volví al club porque estaba cansado de que el rival de nuestra vida estuviera siempre contento. A nuestro rival, en estos tres años, le hemos ganado casi siempre. Hay que apoyar, alentar como en cada partido. Las cosas van bien”, enfatizó Riquelme en la transmisión desde el predio del club en Ezeiza. Fue y vino entre el fútbol y la política.

“Yo soñaba con ser futbolista, nada más, de chiquito, y ver si podía comprar la casa para mi mamá. Después, todo lo que pasó fue hermoso. La relación que tengo con el hincha es hermosa y deseo que sea para toda la vida. Necesitaba 8400 firmas para la agrupación y juntamos 10.715, presentando todo como corresponde. Es una maravilla. Están todos locos. Yo intenté jugar lo mejor que puede y regalar buenos partidos, pero no merezco tanto cariño. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Por eso ayer fue un día maravilloso para mí”, señaló, en relación con la oficialización de Soy Bostero, la agrupación política que pareció presentar en diciembre, en un acto presentado como de celebración de fin de año, en el estacionamiento del club. “La gente se quiere seguir sumando. Los bosteros, que se queden tranquilos, que no se dejen llenar la cabeza”, advirtió.

Habló también del nuevo cuerpo técnico, liderado por Almirón, tras el estreno con una derrota por 1-0 a manos de San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Hizo una mención breve, acoplada a otra sobre los dos ciclos anteriores, los de los despedidos Sebastián Battaglia e Ibarra. “En estos tres años les dimos la oportunidad de dirigir a jugadores que le han dado todo al club, que es algo que creemos casi nunca había pasado. Tuvimos la suerte de tener a Sebastián [Battaglia], que ganó dos títulos; también cumplimos el sueño con Ibarra, que también fue campeón... Ahora en el femenino se hace cargo una histórica de nuestro primer equipo [Florencia Quiñones]. Y ahora llegó Almirón, que es un gran entrenador. Su forma de ver y pensar el fútbol encaja con el grupo de jugadores y tenemos confianza en que entre todos vamos a hacer un gran trabajo”, repasó. Ciertamente, en los ocho años de Daniel Angelici como presidente estuvieron al frente del plantel Rodolfo Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto, dos glorias boquenses.

La conversación de Riquelme con el canal del club

En la charla, Román defendió permanentemente al plantel. “Estos chicos no paran de ganar y es lógico que tengan este momento que están pasando. Ellos son los primeros que saben que tienen que jugar mejor. Siento admiración por ellos. Nos han hecho felices y nos regalaron muchos campeonatos. Le pido al hincha que no se deje enloquecer. Si logramos que el hincha, el cuerpo técnico y los jugadores estemos todos juntos vamos a tener muchas posibilidades de llegar hasta la final en la Copa Libertadores. Siempre sueño y siento eso. Tengo mucha fe en que a partir del martes vamos a hacerlo bien”, enfatizó.

En ese contexto, el ex enganche insistió: “Boca viene de ganar un título, en el 3-0 a Patronato, y parece que si gana Boca no es nada. Cuando la ganan otros es una maravilla”, aludió a la Supercopa Argentina. Además, se deshizo en elogios a tres futbolistas en particular. “Pol Fernández ganó un bicampeonato, se fue a México, volvió y otra vez fue bicampeón. Me tengo que sacar el sombrero por alguien así, que consiguió lo que no pude yo. Pol es una estrella, es el jugador más inteligente del fútbol argentino”, halagó al capitán. Y destacó a los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa: “Ganaron seis títulos desde que están en el club. Villa sigue siendo el mejor del país. Somos afortunados de tenerlo con nosotros”.

Para Riquelme, Sebastián Villa es el mejor futbolista del país; "somos afortunados de tenerlo con nosotros", celebró. Aníbal Greco - La Nación

Hablando un poco de fútbol, casi como pidiendo compasión por el nivel actual del equipo y en el inicio de la etapa de Almirón, Riquelme hizo su exposición en clave electoral. Justo un puñado de días después de que Macri, ex presidente de la Nación y del club, advirtiera: “Estoy muy preocupado por lo que está pasando. Se puede ganar o perder, pero Boca está por arriba de todas las personas. Si es el que construimos durante 12 años: una institución sólida, fuerte y respetada en el mundo entero, no sólo por los 16 títulos que ganamos, sino además porque transmitimos profesionalismo, seriedad, organización. Una cosa es el jugador Riquelme, que tengo el honor de haber traído dos veces a Boca, de haberlo descubierto cuando era un juvenil, [pero] eso no tiene nada que ver con ser dirigente deportivo”.

