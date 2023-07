River: Nicolás De la Cruz y la historia detrás del “no” a Flamengo, aunque podría irse a Qatar

escuchar

Si se hace un análisis global de los más de ocho años del ciclo de Marcelo Gallardo en River, el jugador símbolo quizás haya sido Nicolás De la Cruz. Obvio que muchos tuvieron gran importancia, desde Barovero, Pisculichi, Pity Martínez y Ponzio, hasta Enzo Fernández y Julián Álvarez. El viaje fue largo. Pero lo del mediocampista uruguayo fue sublime. Su crecimiento, su evolución como jugador no sólo lo forjó de personalidad para superar cualquier adversidad sino que, desde el aspecto técnico, parece no haber dejado ítem sin perfeccionar. Y, si tiene un déficit, lo disimula bastante bien. Alcanzó un nivel pletórico en 2019, aunque aquella final perdida con Flamengo le sacó luces a su momento. Sin embargo, había tenido un nivel 10 puntos esa temporada. Hoy, luego de dejar atrás lesiones, recuperó aquella brillantez de la mano de Martín Demichelis, su nivel en el tramo final de la Liga Profesional y la Copa Libertadores fue merecedor del aplauso sostenido.

Además de su repertorio ya conocido en cuanto al despliegue y su poder ofensivo para llegar al gol o aportar asistencias, también le sumó –por llevarlo al extremo- un salto defensivo para imponerse en el juego aéreo de cabeza hasta frente a un tanque como Godín. En el medio, la dinámica para resolver con los dos perfiles, la cualidad para hacer goles de tiro libre, su versatilidad para ser volante por afuera, mediapunta, delantero o hasta doble 5 en épocas en donde –por eventualidades- Enzo Pérez o Rodrigo Aliendro no estaban o necesitaban una rueda de auxilio.

Este jueves se supo que Al Duhail de Qatar, el equipo dirigido por Hernán Crespo, estaría cerca de ofertar formalmente una cifra para que a River le queden 9.000.000 de dólares por su transferencia, ya que el otro 50% del pase le pertenece a Liverpool de Uruguay.

Su cláusula de salida bajó de 22 millones a 16.000.000 de euros, aunque –es cierto- pactada con los dirigentes incluso cuando el peso tenía otro valor en la Argentina. Esto fue en noviembre de 2022, cuando el mediocampista renovó su contrato en Núñez. Eso, sumada a la promesa de venta que le dieron los dirigentes porque el jugador pudo haberse ido libre… Eso fue el primer gesto que tuvo De la Cruz con River, aún sabiendo que nada ni nadie podría asegurar que llegaría una propuesta superadora desde lo deportivo o lo económico. ¿El segundo?

De la Cruz pudo haberse ido a Flamengo, que ofreció hace poco 10 millones por el pase. Pero escuchó a los dirigentes, entendió que si iba a Flamengo reforzaba a un rival directo de River en la Copa Libertadores y por eso rechazó la propuesta. El Millonario también le pidió más plata al conjunto brasileño, una forma elegante de decirle que no y, de esa forma, el futbolista quedaba (públicamente) desligado de la decisión. A De la Cruz le habían ofrecido un contrato millonario, con cuatro años de duración.

El otro punto que tuvo en cuenta De la Cruz fue ese año y medio que tardó en explotar en River, ese tiempo en donde se fue moldeando bajo las órdenes de Gallardo para terminar siendo ese futbolista completo que hoy todos valoran. A fines de 2022 se hizo una limpieza en la rodilla derecha, aunque este año volvió a padecer una sinovitis. Los antecedentes no son buenos y esa puede ser una de las cuestiones por las que no se la juegan por comprarlo Liverpool o Manchester City . La otra cuestión es que no tiene pasaporte europeo, pero no debería ser algo determinante por la calidad que tiene. Es un jugador Top que, desde su capacidad técnica y táctica, su entendimiento del juego y despliegue, podría jugar tranquilamente en equipos bajo la exigencia de Jurgen Klopp o Pep Guardiola. Algo los frena.

Estuvo 133 días ausente. El uruguayo ingresó desde el banco de los suplentes ante Colón en julio pasado y aportó su categoría con un gran tiro libre para la victoria del equipo de Demichelis. La sinovitis en la rodilla derecha lo había marginado frente a Sarmiento, Huracán e Independiente y del estreno en la Copa Libertadores, contra The Strongest. Cuando lo recuperó, el entrenador lo calificó como un “futbolista indispensable”.

Un gol clave en la vida de De la Cruz en River

¿Cómo le fue en la Liga Profesional 2023? De menos a más, pero según datos de Opta Stats Perform, vale como ejemplo de su juego y tenacidad la variable de las faltas. Si bien se trata de un mediocampista ofensivo, en el certamen local sufrió 31 infracciones, un promedio de 1,94 por cotejo. En cambio, también colabora en la presión alta o el retroceso, por lo que hizo 15 faltas, 0,94 por partido. ¿En recuperaciones? Sumó 78, un promedio de casi cinco (4,88) por cotejo, cifra alta por tratarse de un “creativo”. En ataque, desde sus pies creó 24 situaciones de gol (1,5) y aportó 14 remates al arco (0,23). Logró una estadística de 624 pases realizados (39 por partido) y de los 38 remates que completó en el certamen, 28 fueron con derecha, 7 con izquierda y 3 de cabeza.

Rompe líneas para adelante, aportó festejos claves y lujosos, con asistencias impresionantes, como el pase que le metió a Nacho Fernández en la jugada que finaliza en penal de Sappa (Estudiantes). Si se observa el cuadro principal de sus estadísticas de Opta en función de dónde tomó contacto con las pelotas, se verá que su mayor participación es por el centro del campo, por los carriles del medio (donde juegan los mejores) pero también puede aparecer recibiendo como wing derecho o izquierdo, o colaborando defensivamente tocando el balón como lateral derecho o izquierdo.

¿Qué le podría faltar para ser un jugador más completo aún? Que encima, tenga los códigos futboleros de otros tiempos y decida con el corazón en épocas donde sólo parece importar el dinero, o donde cualquier oferta genera tentación.

De la Cruz disfruta de su día a día en River. Se entrena siempre con una sonrisa, se besa el escudo tras un gol, festeja un triunfo por la liga local como ante Boca en Madrid, no escatima importancia porque realmente siente un afecto especial por jugar en River. Claro que, en un momento, a una oferta le dirá que sí porque pretende crecer desde lo económico. Al Duhail de Qatar, el equipo dirigido por Hernán Crespo, pretende llevárselo en este libro de pases y acercándose a los 16 de la moneda europea, aunque podría dejar que siga jugando en el Millonario hasta fines de agosto.

Hace 10 días, con el título asegurado en la Liga Profesional, le preguntaron a Demichelis por el futuro de De la Cruz, y el DT había dicho: “Está citado a entrenar hoy Nico y tengo entendido que va a venir, lo que para mí significa que puedo contar con él para el partido importante que tenemos el jueves. Y mucho más allá de eso no me extiendo”.

Las últimas palabras de De la Cruz públicas fueron tras la consagración ante Estudiantes, en lo que fue su noveno título con River: “Si mi futuro sigue acá, estoy muy feliz, conforme, agradecido por el respeto y el cariño del hincha, que me lo demuestra a mí y a mi familia. Si no es acá, me iré agradecido. Hoy voy a celebrar con los más cercanos, luego con mis amigos, que están conmigo en todo momento”.

Atlético Mineiro, Santos, Sporting (Lisboa), Benfica, Fenerbahçe, Real Sociedad, Villarreal, Roma, Fiorentina y Flamengo son los diez clubes que sondearon en los últimos mercados de pases al uruguayo. Salvo que ahora tome una postura a contramano de la realidad (algo difícil por cómo se estuvo manejando hasta ahora) De la Cruz se irá de River como quería: ganando casi todo y dejando el corazón hasta cuando hubo millones en juego.