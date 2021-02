River estrena el campo de juego del Monumental: un viejo pedido de Gallardo que se hizo realidad Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Juan Patricio Balbi Vignolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de febrero de 2021 • 17:29

"El mejor campo de juego del país en una obra sin precedentes en el fútbol argentino". Así define River a su nueva creación. El primer paso hacia el nuevo Monumental está listo. Después de años de problemas, inundaciones y un irregular estado general del campo de juego que derivaba en quejas y reclamos, el futuro llegó: el club modificó todo el terreno del estadio para instalar un sistema híbrido de última generación y un mecanismo de aireación de canchas de élite que lo dejan posicionado a la altura de los mejores del mundo, en línea con los estándares sugeridos por la FIFA y la Conmebol para las competencias internacionales, según difunde la propia institución. La obra se inaugurará este sábado frente a Rosario Central por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. Y uno de los que más la disfrutará es Marcelo Gallardo, parte central de la remodelación.

A nuevo: así lucirá el campo de la cancha de River 00:57

Video

Fueron más de seis meses de trabajo y casi un año sin jugar en Núñez: el último partido se jugó el 11 de marzo frente a Binacional (8-0) por la Copa Libertadores 2020. La cuarentena y la falta de público por la pandemia fue el puntapié inicial para lograrlo: se necesitaba un extenso tiempo que siempre escaseaba.

Ahora, el Monumental tendrá un campo de arena con un césped híbrido de última generación con calefacción y enfriamiento, una nueva modalidad de drenaje y un sistema de aireación al nivel de los estadios más importantes del fútbol europeo, tal como ocurre en Camp Nou de Barcelona, Santiago Bernabéu de Real Madrid, Stamford Bridge de Chelsea, Old Trafford de Manchester United, Vodafone Park de Besiktas de Turquía y Wembley. La idea fue inspirada en seis de los 12 estadios que se prepararon para el Mundial de Rusia 2018 y el costo de las obras alcanzó los 200 millones de pesos.

El estreno será este sábado por la noche, frente a Rosario Central Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Mariano Taratuty, titular del Departamento de Planeamiento, fue el encargado de la obra y todo surgió a partir de un constante pedido del técnico Gallardo: desde que llegó al club dejó en claro que necesitaba un campo de juego más estable y rápido para desarrollar el fútbol del equipo. "Gallardo nos dijo desde el día uno en 2014 que, por el ritmo y el sistema de juego de River, la cancha no nos favorecía. Estaba en terapia intensiva y con respirador artificial: era lenta, no drenaba bien y tenía ondulaciones que en el juego se notaban. Por ejemplo, los córners tenían 30 centímetros de diferencia de altura entre uno y otro. El sistema de drenaje y de rodamiento no era el adecuado. Y el técnico quería uno acorde al nivel del equipo. Nosotros viajamos con el presidente Rodolfo D'Onofrio a Europa varias veces para entender que hacían los grandes equipos del mundo y entendimos que éste era el momento", comenta Taratuty, en diálogo con LA NACION.

Otro cambio: ya no está la vieja pista de atletismo que rodeaba el campo de juego Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Se bajó 1.80 metro el campo, se eliminó la pista de atletismo y en un futuro se podrán sumar nuevas tribunas con 12 mil lugares adicionales a un Monumental que hoy está habilitado para 70.074 espectadores. La segunda parte de la obra todavía no tiene fecha estipulada.

"Gallardo siempre estuvo presente. Se interiorizó, se instruyó, opinó y trabajó con nosotros, tal como en River Camp. Siguió todos los progresos de la obra y hace unos días lo recorrió y quedó muy satisfecho con las mejoras. Le encantó, pateó dos pelotas y dijo: 'esto es otra cosa'. Vio que giraba rápido y que estaba pareja", agrega Taratuty. "El problema era que desde hacía décadas habían dejado de funcionar los viejos caños y la capa de arcilla que se instalaron en 1977 para el Mundial 1978. La cancha solo drenaba por el abovedado de los costados hacia las alcantarillas de la pista y hasta la fosa, ya no había drenaje hacia el fondo. Se venían haciendo parches, pero la parte baja del estadio era obsoleta y aquella vieja capa de arcilla de 10 centímetros fue creciendo hasta compactarse sin posibilidad de drenar y haciendo subir al campo de juego más de un metro de su nivel inicial. Ahora hay un sistema de tecnología que se usa en las canchas más modernas del mundo y hará que tenga mayor tracción".

. Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Manteniendo su habitual medida de 105x70 metros y con una altura de 23 milímetros, el césped será sostenible durante todo el año y no sufrirá las transiciones de especies que se hacían. Además, tampoco tendrá los famosos problemas de absorción de agua los días de partido con tormenta. De esta forma, el sistema de césped natural reforzado con tecnología de inyección de fibra (será un 5% artificial de un centímetro en superficie) permitirá más horas de uso que una cancha tradicional y el suelo será más seguro, cómodo y estable para el desarrollo del partido.

Más allá de los cambios, la medida del campo se mantiene: 105 x 70m Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Para poder realizar la obra, se eliminó la histórica pista de atletismo y se bajó 1.80 metros el campo de juego hasta alcanzar el nivel óptimo que se definió tras un estudio geotécnico a mediados de agosto. En un futuro esto permitirá avanzar en las remodelaciones generales del estadio para construir nuevas tribunas bajas y sumar 12 mil nuevos lugares a un Monumental que hoy está habilitado para 70.074 espectadores. Pese a eso, la ampliación de la capacidad, junto con la impermeabilización y pintura del estadio y la remodelación de las butacas actuales, son obras pautadas para una segunda etapa, que todavía no tiene fecha.

Por otro lado, todavía no se construyó el túnel interno y único para que ingresen los árbitros y ambos equipos, tal como estipulan los reglamentos de la FIFA y la Conmebol: por el momento, los equipos saldrán desde unas escaleras montadas para acceder al césped desde el vestuario. Además, en esta primera etapa habrá lonas con sponsors en los huecos que se dejarán para hacer las nuevas plateas y se cubrió gran parte del contorno de la cancha con una alfombra gris de césped sintético para preservar a los futbolistas.

En el futuro, se sumarán 12.000 plateas bajas más al Monumental Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Los detalles técnicos: sistema de drenaje, riego y césped híbrido

A partir de ahora, el Monumental tendrá un sistema de drenaje independiente de napas con bomba forzada para evitar la inundación en días de fuertes lluvias, se le agregará arena y una capa drenante de tosca, y se consolidará el césped híbrido. Además, contará con tecnología para sembrar la misma semilla durante todo el año, sin deterioros estacionales que obliguen a hacer cambios de césped en verano e invierno, una situación que era recurrente y que generaba dificultades.

Por otro lado, el sistema de riego cuenta con 35 aspersores de control independiente, con vástago de acero, que cubren el 100% del campo híbrido. Con un programa de última generación y un sistema flexible con bombas de velocidad variable se podrán utilizar la cantidad de aspersores que sean necesarios a la vez. Habrá un sistema conectado a la red que permitirá monitorear a distancia (se creó una nueva sala de máquinas) y chequear las sesiones de riego, cantidad de agua utilizada y detección de fallas, además de controlar el PH de agua de riego.

. Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En el cierre de la obra, un sistema de última generación de la empresa irlandesa SIS Grass realizó el cosido de la fibra sintética, que abarcará un 5% de la superficie total del campo. Se trata de una tecnología desarrollada a partir de una patente única en el mundo que permite que una máquina nivelada a láser trabaje durante las 24 horas y de forma totalmente autónoma en la colocación de una puntada de sintético cada dos centímetros de césped natural.

Los trabajos de alisamiento y emparejamiento del terreno Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Las otras obras que se hicieron en el Monumental

Baños nuevos en las cuatro tribunas: después de las reformas que se habían hecho en las tribunas Belgrano y Centenario, se están acondicionando los baños de la Sívori y la San Martín con nuevo piso de porcelanato, cerámicos nuevos en paredes, nueva grifería, reemplazo de caños de hierro por cañerías de termofusión y nuevas puertas y marcos en cada box.

después de las reformas que se habían hecho en las tribunas Belgrano y Centenario, se están acondicionando los baños de la Sívori y la San Martín con nuevo piso de porcelanato, cerámicos nuevos en paredes, nueva grifería, reemplazo de caños de hierro por cañerías de termofusión y nuevas puertas y marcos en cada box. Wi-Fi en todas las tribunas: tras llegar a un acuerdo con la tecnológica multinacional china Huawei, se instaló la conexión para el 100% de los espectadores en el Monumental en todas las tribunas. La instalación física de equipamiento se realizó en los accesos al estadio, tribunas, circulación de palcos, estacionamiento, Museo River, confitería y microestadio.

River estrena el campo de juego del Monumental: un viejo pedido de Gallardo que se hizo realidad Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Remodelaciones en la Centenario Alta: se removieron los alambrados y se retiró el alero de la tribuna. Ahora, será similar a la Sívori, vieja cabecera local, con una mejor visibilidad.

se removieron los alambrados y se retiró el alero de la tribuna. Ahora, será similar a la Sívori, vieja cabecera local, con una mejor visibilidad. Mejoras en el sector para personas usuarias de silla de ruedas: trabajos en la tribuna Belgrano media y baja para mejorar accesibilidad de los hinchas con un nuevo camino de circulación para mayor comodidad y seguridad de las personas que concurren en silla de ruedas. Además, el sector fue remodelado e impermeabilizado para evitar filtraciones en el anillo interno y las aulas del Área Educativa y proteger la estructura de hormigón del estadio.

. Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Nuevos puestos gastronómicos en tribunas bajas: se están construyendo dos puestos techados en las tribunas Centenario, Sívori y Belgrano, reemplazando las viejas barras que estaban bajo escaleras a la intemperie y obstaculizando la circulación de los hinchas.

Conforme a los criterios de Más información