Franco Mastantuono, el “pibe” que sigue Real Madrid: ¿cuánto tiempo resistirá en River?

Franco Mastantuono cumplirá apenas 18 años en agosto y ya atesora una actuación consagratoria en un superclásico. El golazo de tiro libre que este domingo le anotó a Boca y el rendimiento -maduro, creativo, lúcido- que exhibió en el estadio Monumental lo colocan en otro nivel. El mundo del fútbol está ante un futbolista distinto, que rompe el molde. Claro: la gran incógnita es saber cuánto tiempo lo podrá sostener River en el plantel...

“Hay que acompañarlo, está dando sus primeros pasos. Sé que el mundo y los mercados están dinámicos, pero todavía no lo vendan. Es un chico que tiene los pies sobre la tierra. Hay que hacerle sentir que está creciendo, porque a los 17 años no está creciendo de manera normal, pero lo acompañaremos para que se siga desarrollando como persona, como futbolista. Pero repito, no lo vendamos, que eso no va a suceder en el corto plazo”, expresó Marcelo Gallardo durante la conferencia de prensa posterior al 2-1. Es que por más mesura que se quiera tener con Mastantuono la realidad indica que los clubes europeos tratarán de llevarse cuanto antes a la joya nacida en Azul, provincia de Buenos Aires.

Franco Mastantuono celebrando con Gonzalo Montiel tras anotar un golazo en el clásico ante Boca, en el Monumental Gustavo Garello - AP

“Mastantuono, el ‘pibe’ que sigue el Madrid y ya es historia de los River-Boca”, tituló en las últimas horas el diario Marca de España. El conjunto merengue, seguramente el club más poderoso del mundo, mostró interés en el jugador de River, pero -según el mismo medio- habría desistido de continuar con las negociaciones. “Huyó de su fichaje”, publicó Marca. “El blindaje de 45 millones frenó el deseo de la mayoría de clubes, incluido el Real Madrid”, apuntaron.

En diciembre de 2022, el mundo del fútbol se sacudió por el caso del brasileño Endrick Felipe Moreira de Sousa, conocido como Endrick, nacido en julio de 2006. El prometedor delantero firmó un vínculo con Real Madrid hasta 2027 por un valor total de 72.000.000 de euros, entre monto fijo y objetivos. Muchos aseguran que si Real Madrid hizo semejante desembolso por Endrick también podría hacer por Mastantuono. Hasta ahora, claro, son todas especulaciones.

Mastantuono ante Boca

El Madrid no es el único club que tiene a Mastantuono en su radar. En Inglaterra el nombre del zurdo provoca ruido. Según The Sun, uno de los diarios británicos con mayor alcance, Manchester United estaría dispuesto a pagar la cláusula de 45 millones de euros y bautizó a la promesa como “el Phil Foden argentino”.

En una nota publicada por The Athletic, sitio de periodismo deportivo adquirido por The New York Times, Mastantuono fue incluido en una nota sobre “Los 10 jugadores de los que hablaremos en el Mundial de 2034″. El informe, firmado en diciembre de 2024 por el periodista Nick Miller, dice así:

“El centrocampista ofensivo de River Plate inicialmente rechazó la oportunidad de unirse a la cantera del gigante argentino por su gran potencial tenístico, pero finalmente se decantó por el fútbol y se hizo un hueco en el primer equipo de River a principios de esta temporada. Forma parte de una notable generación de talentos en River, que incluye a Claudio Echeverri, jugador del Manchester City, y al prometedor extremo Ian Subiabre”.

“Tras debutar a los 16 años a principios de 2024, Mastantuono ha tenido un tiempo un poco más limitado últimamente, ya que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, lo está integrando gradualmente en el fútbol profesional. Ha jugado en todas las posiciones de ataque: delantero, dorsal número 10 y por ambas bandas, y lo interesante a estas alturas es que tiene el físico para adaptarse a cualquiera de esas posiciones (mide casi 1,83 m y es ancho), o incluso no adaptarse y convertirse en un atacante semi-sin posición, capaz de adaptarse a las necesidades de cualquier equipo en el que juegue”.

“En teoría, estará en su mejor momento cuando llegue el Mundial de Arabia Saudí. Argentina ha dominado el fútbol internacional en los últimos dos años y tiene el talento para volver a hacerlo en una década”.

Gallardo habló sobre él

Gallardo, que arropa a Mastantuono con paciencia, hizo una radiografía tras la victoria en el superclásico: “Yo veo su rebeldía todo el tiempo. Él vino de la selección juvenil sin ser titular, alternó mucho. Nosotros teníamos muchas esperanzas en él de que tuviera las condiciones naturales para resolver situaciones con sus cualidades y capacidades, que le vienen bien al equipo. Franco no es el conductor de River, es uno más que se acopla y a partir de su espíritu libre, demuestra. No carga con responsabilidad”.

Pensar que Mastantuono, elegante con la pelota en el pie izquierdo y marcha distinguida, con carácter y despliegue, pudo haber sido tenista. Fue muy bueno empuñando la raqueta en el Club de Remo de Azul, el mismo en el que se desarrolló Federico Delbonis, héroe argentino en la Copa Davis. Talento precoz en el fútbol, es lógico pensar que a las oficinas del Monumental llegarán -en las próximas semanas- ofrecimientos para conocer las condiciones contractuales de Mastantuono. Y si realmente Real Madrid tiene interés por el jugador que utiliza el número 30, no se asustará por la cifra con la que River lo blindó. El jugador, por lo pronto, se mantiene enfocado y con un discurso mesurado sobre su futuro. ¿Cuánto tiempo más lo podrán seguir disfrutando los hinchas de River? Es una incógnita, pero a este ritmo... su presencia en Núñez parece limitada.

Mastantuono, con el Sub 20 de Diego Placente

