Noche caliente de Ignacio Miramón ante River en el Monumental: empujón al árbitro y un codazo a Viña

River le ganó 2-0 a Gimnasia en el Monumental gracias a dos golazos de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta, pero el primer tiempo dejó otra escena que se llevó gran parte de la atención. Ignacio Miramón quedó en el centro de la polémica por un codazo sobre Matías Viña que apenas recibió tarjeta amarilla y desató fuertes reclamos desde las tribunas y dentro de la cancha. Antes, además, el volante había protagonizado un cruce con el árbitro Leandro Rey Hilfer, al que llegó a empujar tras una infracción sancionada.

La primera acción que generó protestas ocurrió a los 19 minutos. Miramón bajó a Tomás Galván en la mitad de la cancha y Rey Hilfer cobró la falta, aunque decidió no mostrarle tarjeta. El mediocampista de Gimnasia reaccionó de inmediato, le protestó al juez y, en medio del reclamo, lo empujó de manera visible. La situación provocó sorpresa entre los futbolistas de River y también en el público del Monumental, que reclamó una sanción disciplinaria.

ATENCIÓN A ESTO: la particular reacción de Miramón contra Rey Hilfer tras una falta cobrada por el árbitro. ¿Merecía la amarilla?



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Con el partido todavía parejo, River consiguió romper el cero a los 27 minutos gracias a una gran definición de Driussi de volea. El delantero recibió una asistencia de Facundo Colidio, que se sacó un hombre de encima con un sombrerito, y resolvió con categoría para marcar el 1-0 parcial y desatar el festejo en Núñez.

Sin embargo, la polémica volvió a aparecer antes del descanso. A los 41 minutos, Viña encaró por el sector izquierdo luego de ingresar por Marcos Acuña, que había dejado la cancha con molestias físicas tras el primer tanto. En el retroceso defensivo, Miramón frenó al lateral uruguayo con un codazo que impactó de lleno sobre el rostro del futbolista de River.

¿QUÉ TE PARECIÓ? ¡TODO RIVER PIDIÓ ROJA! Rey Hilfer amonestó a Miramón luego de este codazo a Matía Viña.



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Rey Hilfer sancionó la infracción y esta vez sí mostró la tarjeta amarilla. La decisión generó una inmediata reacción de los jugadores locales, que reclamaron expulsión por considerar que el golpe había sido deliberado y merecía una sanción más severa. Eduardo Coudet, que tenía cerca la jugada, pidió también la roja. Desde las tribunas también bajó un fuerte reproche contra el árbitro, mientras Viña permanecía algunos segundos tendido sobre el césped.

Ya en la segunda parte, River amplió la diferencia y encaminó el triunfo. Tras un centro del juvenil Joaquín Freitas, Martínez Quarta, que comenzó la jugada, apareció dentro del área para conectar de cabeza y establecer el 2-0 definitivo en el Monumental.

La victoria de River ante Gimnasia

River buscó ampliar la diferencia en el tramo final, aunque el marcador ya no se movió. Miramón completó todo el partido con amarilla y tuvo su participación en las pocas de peligro del Lobo. Con la victoria, el equipo de Chacho avanzó a las semifinales, instancia en la que enfrentará a Rosario Central, que eliminó a Racing tras imponerse 2-1 en el alargue en Arroyito.

El cruce se disputará otra vez en el Monumental y quedó programado para el sábado, una modificación que se resolvió por el compromiso de Rosario Central en la Copa Libertadores.