Desde hace tiempo que en los pasillos de River se habla de Franco Mastantuono . En Núñez muchos coinciden en que es una de las flamantes joyas de las divisiones inferiores. De 16 años, mediocampista ofensivo y capitán de la séptima categoría, se destaca desde hace tiempo. Es más: ya pisó el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza, para entrenarse con los seleccionados juveniles. River, rápido de reflejos, acaba de blindarlo haciéndole su primer contrato profesional.

Nacido en Azul (provincia de Buenos Aires), el 14 de agosto de 2007, Mastantuono firmó su vínculo con River hasta el 31 de diciembre de 2025. La operación se realizó en las últimas horas en las oficinas del Monumental y el joven futbolista estuvo acompañado por el dirigente Eduardo Barrionuevo.

Impacta el monto de la cláusula que le puso River al jugador: 30 millones de euros . “Hola, hinchas de River. Les quiero contar que acabo de firmar mi primer contrato, les mando un abrazo a todos y vamos River”, fueron algunas de las pocas palabras que expresó Mastantuono en redes sociales.

Zurdo de buena técnica y con personalidad, Mastantuono fue convocado para la selección Sub 17 y también fue llamado por Javier Mascherano para la Sub 20 cuando solamente tenía 15 años. “Arranqué a los tres años en River de Azul, donde mi papá era el técnico. Vengo de una familia muy futbolera, hice la escuelita ahí hasta los 11 años. Después pasé al Club Cemento, hasta que llegó la oportunidad de venir a River. Hice una prueba en Azul y ahí me invitaron a venir a River, eso fue en 2017. Después, seguí jugando allá hasta que en 2019 estuve una semana practicando y me ficharon para jugar en la Liga”, contó, hace unos años, para el sitio oficial del club millonario.

Mastantuono, nacido en la misma ciudad que un referente del club como Matías Almeyda, tiene como espejos a Ignacio Fernández, Julián Álvarez y Matías Suárez. “Juego de enganche y también de volante por izquierda. Los técnicos me dicen que es bueno, porque les das más opciones y es importante para el equipo. Soy zurdo, me gusta tener la pelota, gambetear, ser vertical en mi juego y patear de media distancia. Los técnicos también me hicieron ver que a veces hay que manejar los tiempos y jugar simple. Eso también lo mejoré. Juego a uno o dos toques y me gusta el uno contra uno en los últimos metros de la cancha. También estoy llegando más al gol”, expresó en su momento.

Mastantuono es, actualmente, el tercer máximo goleador de todas las juveniles de la AFA y, en River, también le ven a una proyección similar a la de Claudio Diablito Echeverri, el futbolista que comenzó jugando en las canchas de tierra de los torneos en Resistencia, Chaco, y ya es parte del plantel que dirige Martín Demichelis.

