Iker Muniain volvió a hablar sobre su amor por River: “Siento algo especial, un vínculo emocional”

El futbolista español Iker Muniain, de 31 años, se desprendió de una parte profunda de su vida: ya no seguirá vistiendo la camiseta de Athletic Bilbao, la institución en la que actuó durante más de quince temporadas, encumbrándose como gran referente. Hace un mes, recibió un homenaje en el estadio San Mamés: sus compañeros del equipo principal y jugadores de las categorías inferiores le hicieron el clásico pasillo, con los trofeos ganados con el conjunto bilbaíno adornando la ceremonia (la Copa del Rey conseguida este año en La Cartuja y las Supercopas de España de 2015 y 2021).

“Me siento muy bien y quiero seguir disfrutando del fútbol, con las botas puestas (...) Al final las vacaciones son para descansar, pero cuando pasan unas semanitas uno quiere empezar de nuevo”, le expresó el mediocampista al diario Marca de España. ¿Cuál podría ser el destino del futbolista que fue dirigido por Marcelo Bielsa en el Bilbao? River Plate, el club por el que tiene una (ya conocida) gran pasión y al que alentó in situ, incluso, en la final de la Copa Libertadores 2018 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, pese a que al otro día tenía un encuentro importante con el Bilbao.

Iker Muniain, hace un mes, fue homenajeado en el San Mamés tras despedirse del Bilbao DPA - ATHLETIC CLUB

En Marca, el periodista que entrevistó a Muniain le preguntó: “Pongo Iker Muniain en Google, algo muy moderno, y evidentemente sale la celebración, pero sale River Plate”. ¿Qué respondió el jugador con pasado en distintos seleccionados españoles? “Sí, River Plate es un equipo que siempre le he seguido, desde que era pequeño, desde hace muchísimos años. Quitando el Athletic que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande. Lo he dicho muchas veces”.

¿Es el equipo dirigido por Martín Demichelis una de las opciones que posee Muniain para continuar su carrera? “Es una de las opciones que contemplo, que me atraen. Como todos sabemos ahora que he tomado la decisión, pues es muy amplio. Ya dije en su día que el poder jugar en LaLiga española y en Europa quedaba descartado completamente. Quería vivir una experiencia lo más diferente posible a lo que ya había vivido durante toda mi carrera. Dentro de ese mercado son varias las Ligas que me atraen”, apuntó el jugador de origen vasco.

El vínculo de Muniain con River

Y añadió sobre el fútbol de la Argentina: “Única y concretamente sólo contemplo la opción de River Plate por todo lo que he comentado. La liga la he seguido también durante mucho tiempo. Considero que es una liga muy competitiva, con pasión por el fútbol y con una cultura futbolística que tienen los argentinos, las hinchadas, la pasión que tienen en cada estadio es espectacular. También está la Copa Libertadores de por medio, que es una Copa muy, muy deseada por todos”.

Claro que Muniain también tiene otras alternativas, incluso donde podría recibir mejores premios económicos: “La MLS (Estados Unidos) también es una Liga interesante, que me atrae el formato de competición que tienen, la puesta en escena, el cuidar cada detalle, ese show que tienen los estadounidenses y que les ha permitido ir creciendo. Sobre todo que también está un jugador como Leo Messi, que todo lo que toca, lo magnifica. Es una liga muy atractiva. También he seguido mucho a la Liga de Arabia Saudita, donde tenemos a Cristiano Ronaldo, que todos sabemos también como Messi, la magnitud que tiene. Me ha sorprendido la pasión de los árabes por sus equipos, algo que desconocía y me ha impactado. Cómo han apostado por el fútbol, la cantidad de jugadores que han jugado en Europa y que son de talla mundial. Es otro de los destinos que contemplamos”.

Martín Demichelis, el DT de River, en el ojo de la tormenta LA NACION/Gonzalo M. Colini

Por lo pronto, River comenzó a realizar sus primeros movimientos en el mercado de pases invernal que comenzó el 1° de junio. Ayer se hizo oficial la salida de Héctor David Martínez, que en la actualidad era la cuarta opción del DT Demichelis como marcador central izquierdo (detrás de Paulo Díaz, el juvenil Daniel Zabala y Ramiro Funes Mori). A pesar de tener contrato firmado hasta abril de 2026, el futbolista de 26 años se convirtió en el primero que deja Núñez en este receso. Su nuevo destino será Pumas de la UNAM, de México.

Tras la dura derrota ante Riestra de visitante (2-0), que cerró la primera parte del campeonato local, los jugadores de River quedaron licenciados. Aunque Demichelis se mostró entero para afrontar la pretemporada (“estoy extremadamente seguro de que el grupo dará la cara”), cuyo inicio está previsto el lunes 1° de julio en un hotel de Pilar, River atraviesa horas de reflexión. La mayoría de la dirigencia no ve apto al DT, pero aquellos que toman las decisiones y ocupan los principales asientos en la mesa chica mantienen la convicción de sostenerlo.

