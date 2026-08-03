Kevin Castaño quedó en el centro de las críticas tras elogiar a Campaz luego de la caída de River ante Rosario Central

La crisis futbolística de River sumó en las últimas horas un episodio que generó fuerte malestar entre los hinchas. Apenas concluida la derrota frente a Rosario Central en el Monumental, la quinta consecutiva del equipo en torneos locales, un registro negativo que no se daba desde 1911, Kevin Castaño reaccionó en redes sociales de una manera que no pasó inadvertida e irritó a los hinchas.

El volante colombiano, que fue apartado del plantel a fines de junio y todavía no definió su futuro tras disputar el Mundial con la selección de su país, interactuó públicamente con un posteo de Jaminton Campaz, una de las figuras del conjunto rosarino. Después del triunfo visitante, Campaz compartió un mensaje con la inscripción “+3” acompañada por dos emojis, en alusión a los tres puntos obtenidos en Núñez. Castaño no solo le dio “me gusta”, sino que además le dejó un comentario: “Animal”, con una carita haciendo la venia y un corazón.

La reacción llamó particularmente la atención por el contexto. River atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años: los jugadores fueron despedidos entre silbidos tras la derrota y desde las tribunas del Monumental también hubo cánticos contra la comisión directiva; los hinchas pidieron mayoritariamente por el regreso de Ramón Díaz, una gloria del club.

El posteo de Campaz que recibió un "me gusta" de Kevin Castaño

Mientras tanto, el mediocampista espera resolver su salida del club. En las próximas horas podría concretarse un préstamo a Atlético Mineiro de Brasil, siempre que ambas instituciones lleguen a un acuerdo sobre las condiciones de la operación. Presentado en el club de la banda roja el 12 de marzo de 2025, en Núñez negociaron más de un mes y medio con Krasnodar de Rusia por su ficha, que terminó costando unos 13 millones de dólares por el 100% de su pase, ya que Cruz Azul decidió también vender el 30% que tenía. Solamente Lucas Pratto desde San Pablo supera esa cifra en una compra de mercado de pases.

La situación de Castaño con River ya venía marcada por la distancia. El futbolista había sido convocado para incorporarse al grupo de jugadores marginados que comenzó a entrenarse en el predio de Cantilo el viernes 24 de julio. Sin embargo, al día siguiente publicó un video ejercitándose en Colombia y desde entonces no regresó a Buenos Aires. Actualmente continúa en su país a la espera de una definición sobre su futuro y todavía no realizó ninguna práctica junto al resto de los futbolistas apartados.

El colombiano Kevin Castaño sería el reemplazante del suspendido Giuliano Galoppo para recibir a Palmeiras HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nacido el 29 de septiembre de 2000, Castaño comenzó su historia con el fútbol a los tres años con su padre Richard, quien lo crio junto con su abuela María Noelia tras la separación con su madre. Kevin vivió en el humilde barrio Santa Cruz de Itagüí, estudió en el Colegio Diego Echavarría y desde los tres años comenzó a tener contacto con la pelota. Su papá era entrenador de una escuelita y lo llevó para formarlo. En 2008 se fundó Águilas Doradas en Itagüí y rápidamente Don Richard entró a trabajar como director técnico en las formativas. Así, viajaba diariamente en su moto con Kevin, quien a los siete años empezó su historia con el club. Primero, como delantero, siendo goleador y campeón en los torneos municipales con su categoría. Y luego como mediocampista: su padre le veía agresividad para marcar, mucho liderazgo y buena recuperación, por lo que empezó a retroceder en el campo hasta transformarlo en volante central.

Además de Castaño, la lista de jugadores que permanecen fuera de la consideración principal incluye a Matías Galarza Fonda, Kendry Páez (a préstamo), Matías Viña (a préstamo), Maximiliano Salas, quien aún no viajó a Mendoza para sumarse a Independiente Rivadavia, Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo.