Los penales: un trauma que River hace más de 20 años no puede resolver, en especial, en el Monumental

11 de mayo de 2004: Rolfi Montenegro se dispone a patear el tercer penal en la definición de River ante Santos Laguna por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Cristian Lucchetti detiene el disparo potente del futbolista del conjunto millonario, pero el árbitro Carlos Torres decreta que el arquero argentino del conjunto mexicano se había adelantado, aunque después las cámaras demostrarían que no había tal infracción. La serie finalmente quedó en manos del equipo que dirigía Leonardo Astrada y las reacciones no se hicieron esperar: los medios mexicanos calificaron al duelo como el “Robo Monumental”.

Hasta esa fecha hay que remontarse para encontrar una victoria de River por penales, en el Monumental, una escena que desde hace 21 años se convirtió en una pesadilla para los fanáticos del conjunto de Núñez. Y el golpe que este último martes le dio Platense con la eliminación de la Liga Profesional, también desde los doce pasos, agudizó un trauma para el equipo de Marcelo Gallardo, pero en especial para todos los hinchas millonarios.

Penales River Plate vs Santos Laguna ¡Polémica tanda de penales! entre River Plate 🇦🇷 y Santos Laguna 🇲🇽 en la copa Libertadores 2004, el arbitraje favoreció claramente al local. #riverplate #santoslaguna #copalibertadores Publicada por Memorias de un Futbolero en Martes, 19 de enero de 2021

Si se trata de resolver una clasificación desde los penales en el Monumental, es todavía más complicado para River, porque afrontó 12 definiciones de estas características en toda su historia y apenas pudo imponerse en 4 ocasiones: la de Santos en 2004, fue la última, pero antes pudo con Argentinos (4-2), el 30 de abril de 1989 y un año antes se impuso a Deportivo Mandiyú (4-2), un 6 de diciembre, ambos por el torneo local, en la época en la que los empates en el tiempo regular se resolvían con tandas de penales. La primera vez que lo logró fue en el Nacional de 1979, en los cuartos de final, ante Vélez (4-3).

Es más, en el Monumental, cuando se enfrenta en este tipo de instancias con equipos argentinos, se multiplica la pesadilla, porque las últimas 5 definiciones por penales en Núñez no pudo imponerse: en la Supercopa 1995 cayó ante Independiente, en la Libertadores de 1997 fue eliminado por Racing, en la Libertadores de 2004, cayó con Boca, en la Sudamericana de 2007, el verdugo fue Arsenal y este martes, Platense lo eliminó de la Liga.

“Primero intentaremos trabajar para no llegar a esa instancia y, si pasa, será otra historia diferente. Nos invade esa negatividad que está en el ambiente de que no tenemos esa posibilidad y que a mí en particular no me gustan esas instancias, pero el fútbol te hace llegar a esas instancias. Cuando pase eso será otra historia y el jugador deberá ir con confianza y con convicción a patear. La de Talleres y la de hoy nos dejan un sabor muy amargo. Pero no nos ha favorecido las tandas de penales en estas definiciones”. La reflexión de Gallardo tras la eliminación en el Monumental permite comprender el peso que implica, para los futbolistas de River asumir este tipo de definiciones y las estadísticas respaldan lo complejo del asunto.

Para entender mejor: River disputó 51 series a lo largo de su historia, con un saldo de 19 triunfos y 32 derrotas. Incluso, la negatividad de la que habla Gallardo, se multiplica en el orden local, ya que ganó 10 y perdió 18, mientras que a nivel internacional fue derrotado en 14 y ganó las 9 restantes.

Es tan inquietante para River llegar a la instancia de los penales, que con la eliminación ante el equipo de Vicente López llegó a un registro negativo de ocho caídas consecutivas por primera vez en su historia (ante Boca en la Copa de la Liga y la Copa Argentina, Patronato en la Copa Argentina, con Inter en la Libertadores, Rosario Central en la Copa de la Liga, Temperley en la Copa Argentina, la final de la Supercopa Internacional ante Talleres y frente a Platense).

Las estadísticas son letales para River, en ese aspecto: de las ocho caídas consecutivas, tres fueron bajo el mando de Martín Demichelis y las otras cinco con Gallardo. Para encontrar una victoria de River por penales, hay que remontarse a 2019, cuando se impuso a Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Es más, todo se vuelve más complejo cuando se advierte que en las últimas cuatro definiciones, apenas convirtió 8 de los 20 disparos desde los 12 pasos. Los que no pudieron marcar durante esa racha son: Enzo Díaz, Agustín Palavecino, Gonzalo Martínez, Manuel Lanzini, Esequiel Barco, David Martínez, Matías Rojas, Gonzalo Montiel, Facundo Colidio, Manuel Lanzini, Kevin Castaño y Sebastián Driussi.

En esta historia, el karma para Gallardo es total porque se convirtió en el DT con más series perdidas en la historia del club con 8. En segundo lugar aparece el nombre de César Luis Menotti (7), lo siguen Daniel Passarella (6), Ramón Díaz (4) y Martín Demichelis (3). La nómina se completa con una derrota: Matías Almeyda, Leonardo Astrada, Rubén Gallego y Reinaldo Merlo.

Es contexto de suma atención para River, porque de acuerdo a los datos que aportó en las redes sociales el estadígrafo Silvio Maverino, el segundo arquero que más tandas de penales perdió en la historia del club es justamente Franco Armani que cayó en 8 de 9. El que más derrotas sufrió fue Ángel Comizzo que perdió 10, de las 18 en las que atajó. El tercero que aparece en la lista es Germán Burgos que tiene 3 derrotas en su palmarés como arquero de River.

La nómina también muestra los apellidos de Roberto Bonano (2 caídas) y con una están Ezequiel Centurión, Javier Sodero, José Miguel, Juan Pablo Carrizo, Leandro Chichizola, Leonardo Díaz, Oscar Passet, Germán Lux y Julio Chiarini.

Lo que carga en su mochila Gallardo y River se repite en la cabeza de los hinchas, porque esta racha comenzó nada menos que ante Boca, que 2021 lo sacó de su camino en dos oportunidades: una en los cuartos de final de la Copa de la Liga y otra en los octavos de final de la Copa Argentina. Un año más tarde, Patronato dejó afuera a River en los cuartos de final. En 2023, fue la eliminación ante Internacional de Porto Alegre, en los octavos de la Copa Libertadores y también otra caída frente a Rosario Central en las semifinales de la Copa de la Liga, en una serie en la que River no convirtió ninguno de sus disparos. Y se extendió en 2024 con la derrota frente a Temperley en la Copa Argentina y continuó en 2025 con el traspié contra Talleres, en la Supercopa Internacional, disputada en Asunción, Paraguay.

Un trauma total que, por el momento River, ni con Gallardo, el técnico más importante de su historia, puede resolver.