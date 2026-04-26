River vs. Aldosivi, en vivo, por el Torneo Apertura
Nuevamente en el Monumental, el equipo millonario juega luego de la derrota frente a Boca, en su penúltimo partido de la rueda regular
River domina sin profundidad
Aldosivi apenas pisó una vez el área, aunque Tomás Fernández intentó un remate de mitad de cancha que casi sorprende a Beltrán, pero River no logra ser avasallante. El equipo local tiene la pelota, aunque le falta claridad en los últimos metros.
La más clara de River
Centro de Ian Subiabre, cabezazo en el área y la pelota le queda a Maximiliano Salas solo en el segundo palo, pero define afuera y se pierde el primero en la chance más clara del partido.
MAXI SALAS SE PERDIÓ EL 1-0 DE RIVER ANTE ALDOSIVI EN EL MONUMENTAL 😳#LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026
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Lesionado en Aldosivi
Martín García no puede continuar tras un choque de cabeza con Lucas Martínez Quarta en el que cayó mal en su pierna izquierda. Intentó seguir, pero se tiró al piso y se va en camilla, visiblemente afectado; en su lugar ingresa Tomás Fernández.
Partido sin llegadas
River intenta asumir el protagonismo, mientras Aldosivi se mantiene replegado y casi no cruza la mitad de la cancha, pero ninguno logra rematar al arco.
River insiste con centros
El equipo de Eduardo Coudet busca por arriba y por abajo, con Maximiliano Salas peleando cada pelota, pero la defensa de Aldosivi despeja todo por ahora.
River busca abrir la cancha
Con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña bien adelantados, el equipo intenta ensanchar el campo y encontrar espacios, pero por ahora no logra generar situaciones claras.
Aldosivi se repliega
El equipo marplatense se para con línea de cinco y defiende detrás de la mitad de cancha, cierra los espacios y apuesta a la contra ante un River al que le cuesta encontrar juego por adentro.
River tuvo la primera
Centro rasante de Marcos Acuña que generó peligro en el área. La pelota pasó entre defensores y atacantes, con Giuliano Galoppo casi haciéndolo de taco, y salió rozando el segundo palo.
GALOPPO TIRÓ EL TACO A LA PASADA Y CASI HACE UN GOLAZO PARA RIVER VS. ALDOSIVI ⚽❌#LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026
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Comenzó el partido
River puso la pelota en juego y ya enfrenta a Aldosivi en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet busca reaccionar tras la caída en el superclásico.
Reprobación en el Monumental
Giuliano Galoppo y Facundo Colidio fueron reprobados por los hinchas al ser anunciados en la pantalla del estadio, entre los titulares.
¡Galoppo y Colidio, los titulares reprobados en el aplausómetro del Monumental, luego de perder el Superclásico! pic.twitter.com/SLLwbZ8fig— SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026
La alineación de River
Eduardo Coudet dispuso tres cambios tras el superclásico. Saldrán Sebastián Driussi (lesionado), Kendry Páez y Juan Cruz Meza e ingresarán Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Giuliano Galoppo. Los titulares serán Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta (capitán), Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.
📋✔️ Los 11 del Millonario para esta noche frente a Aldosivi ⚽#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/6zJdTGXEgM— River Plate (@RiverPlate) April 25, 2026
La formación de Aldosivi
Israel Damonte repetirá el equipo inicial para el enfrentamiento con River en el Monumental, en pos de la primera victoria en el Apertura. La alineación será la siguiente: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Salazar y Lucas Rodríguez; Martín García, Nicolás Rolón (capitán) y Felipe Anso; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero.
Así saldremos a la cancha ante @RiverPlate por la fecha 16 del #TorneoApertura— Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) April 25, 2026
Vamos Tiburón 🦈 pic.twitter.com/CXfCbg4OUd
Necesidades distintas
Hay un contraste entre ambos equipos. River pelea en los primeros puestos de la zona B del certamen y quiere escalar, ya clasificado para los playoffs. Aldosivi lucha por la permanencia y tratará de dar el golpe en el Monumental.
Cómo llegan los equipos
River intentará reaccionar tras el superclásico, en el que cayó por 1-0 como local a manos d Boca. La derrota cortó una serie invicta de nueve partidos y obliga a una respuesta inmediata ante su gente. Por su lado, Aldosivi, urgido de puntos, procurará su primer triunfo en el Apertura, en el que acumula siete empates y siete derrotas.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de River vs. Aldosivi
Buenas noches. Este sábado, River recibirá a Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Apertura en el estadio Monumental, desde las 21.30. El partido será transmitido por TNT Sports, y se podrá seguir el minuto a minuto por LA NACION.
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