River vs. Aldosivi, en vivo, por el Torneo Apertura

River intentará reaccionar tras el superclásico, en el que cayó por 1-0 como local a manos d Boca. La derrota cortó una serie invicta de nueve partidos y obliga a una respuesta inmediata ante su gente. Por su lado, Aldosivi, urgido de puntos, procurará su primer triunfo en el Apertura, en el que acumula siete empates y siete derrotas.