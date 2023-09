escuchar

Varias situaciones alteraron los ánimos en el agónico triunfo de River sobre Atlético Tucumán, por la quinta fecha de la Copa de la Liga, en la noche del jueves en un repleto estadio Monumental. El equipo que dirige Martín Demichelis no tuvo una actuación descollante e incluso sufrió algunos contratiempos, pero terminó por imponer su mayor jerarquía individual y su ambición innegociable para conseguir los tres puntos que lo ponen en la discusión en la tabla de posiciones de la Zona A.

River golpeó en el final de cada tiempo. Pero en el primero de esos impactos se quedó con las manos vacías. ¿Qué ocurrió? En la última jugada del primer tiempo, River encuentra el primer gol del partido. Un rechazo fallido de Bruno Bianchi se desvía en Adrián Sánchez y le queda servida al chileno, que convierte. El equipo millonario consigue la ventaja en su undécimo remate.

Sin embargo, el VAR señala que hay posición adelantada del chileno. Entonces, el árbitro debe decidir a pie de campo si existe un toque deliberado de Bianchi que termina habilitando al defensor de River. Después de casi siete minutos, Dóvalo decide anular la conquista. Bajo su apreciación, Bianchi no quiere evitar el gol y entiende el árbitro que Díaz usufructúa su posición para convertir.

Es una jugada de interpretación. El árbitro debe juzgar si es “pase deliberado” o “rechazo fortuito” en la intervención de Bruno Bianchi. Dóvalo (y el VAR) optan por esta última postura. Y, entonces, el gol de Díaz queda invalidado.

“Ahí me dio una explicación, hay un reglamento nuevo, un cambio en la regla. Ojalá que alguno de los árbitros lo pueda explicar para que la gente entienda. Porque si no, solo nos quedamos con la explicación los que estamos ahí”, dijo Martín Demichelis luego del partido.

#ESPNF10 | #ESPNenStarPlus



"HAY UN REGLAMENTO NUEVO"



Demichelis habló de la polémica en el gol de Paulo Díaz y la explicación que le dio Dóvalo.



Mirá Fútbol 10 en vivo, acá --> https://t.co/1PoZtrKGZp pic.twitter.com/Mf2l3SV6tJ — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 22, 2023

Y justamente fue Pablo Dóvalo, el árbitro principal del encuentro, quien se refirió a este tema. “Se interpretó lo que dice el reglamento, que habla de juego voluntario. El jugador tiene que tener dominio de la pelota, dominio de su cuerpo... Tiene que tener una clara posibilidad de dominar la pelota. En este caso, no se cumple nada de eso. A Bianchi le viene la pelota por arriba y hace lo que puede. Es reglamentario. Se lo intenté explicar a los jugadores... Es complejo, pero eso es lo que dice el reglamento. En la cancha no apreciamos que ese jugador [por Paulo Díaz] estaba en fuera de juego; si no, lo hubiéramos decidido ahí mismo. A los de River les costó entenderlo, no creo que nos pongamos de acuerdo, pero se los expliqué como pude”.

🗣️"BIANCHI HIZO LO QUE PUDO, NO PODÍA DOMINAR LA PELOTA"



El árbitro Pablo Dóvalo explicó por qué el VAR anuló el gol de Paulo Díaz, que adelantaba al Millonario ante Atlético Tucumán, en el partido que terminó en triunfo agónico para la Banda:



🗣️ "A los jugadores de #River les… pic.twitter.com/7B7vxZWRzV — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2023

“Atate los cordones ahora”

El gol de River llegó cuando el empate sin goles parecía sellado. Un preciso centro de Solari encontró a Salomón Rondón entrando como una tromba. El venezolano mandó con frentazo la pelota al fondo del arco de Marchiori, arquero que hasta ese momento era inexpugnable. El 1 a 0 no se modificaría y River tuvo su grito de desahogo casi en la última acción del encuentro.

Con los ánimos caldeados, tras el pitazo final de Dóvalo, se vivieron algunos encontronazos entre integrantes de ambos planteles. ¿Qué ocurrió? El colombiano Miguel Borja le habría recriminado con ironía al arquero de Atlético Tucumán por las demoras mientras el partido estaba igualado. “Atate los cordones ahora”, le habría dicho el delantero. Es que cuando faltaba poco para terminar, una cámara tomó a Marchiori desatándose los cordones de un botín y luego pedirle al árbitro que detuviera el juego para poder atarlos.

Por eso se lo vio a Marchiori desencajado en busca del delantero millonario. Quien también fue a buscar al colombiano y hasta llegó a quedar cara a cara fue uno de los entrenadores de Atlético Tucumán, Sergio Gómez, que debió ser separado por varios futbolistas de River, como Franco Armani y Bruno Zuculini.

ATLÉTICO TUCUMÁN VS. BORJA: Sergio Gómez fue a buscar al jugador de River tras el partido en el Más Monumental.



📺 #ESPNenStarPlus | #ESPNF10 pic.twitter.com/2NtvMWUA1j — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2023

Consultado luego del partido, ya con las pulsaciones más bajas, Sergio Gómez explicó lo que ocurrió: “Merecieron ganar y ya está, andá a festejar con los tuyos y no cargues a los jugadores nuestros. Son situaciones que me parece que hay que aprender. Cuando el ego sobrepasa la humildad tenés problemas, no solamente en el fútbol, sino en la vida”, reflexionó el integrante de la dupla técnica del conjunto tucumano.

LA NACION

Temas Mundo River