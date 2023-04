Rodrigo Aliendro: el todoterreno de movimientos indescifrables que le da brillo a un River imparable

escuchar

Equilibrio. Esa es la palabra que usó Martín Demichelis para definir lo que le ofrece Rodrigo Aliendro a su equipo. Con la número 29 en la espalda, botines negros al mejor estilo clásico y desplazamientos con una postura encorvada y jorobada, el mediocampista es el dueño del tiempo. Tiene técnica y elegancia para vivir del arte del engaño. Descifrar sus movimientos es una misión imposible. Lo volvió a demostrar anoche ante Independiente en el 2-0 en el Monumental. Rueda de auxilio de Enzo Pérez, cuando la pelota pasa por sus pies todo parece más claro: juega y hace jugar. Pero además corre con sentido, retrocede con criterio y ocupa los espacios de acuerdo a lo que exige la jugada. El equilibrista millonario.

El fútbol de Aliendro se impone por su estilo e inteligencia. Pero además es un todoterreno. “He jugado de interno, también de doble cinco con un volante quizás más de marca, también más suelto… me adapto a lo que me pongan y trato de darlo todo”, supo decir en la pretemporada de enero mientras se preparaba para su regreso. Es que el 11 de septiembre del año pasado sufrió una fractura de macizo facial con hundimiento de malar y compromiso del piso de la órbita en el superclásico ante Boca que lo marginó del cierre del 2022. Así, tuvo que pasar por una difícil cirugía reconstructiva y realizó durante más de tres meses tareas diferenciadas en soledad por no poder tener contacto físico con sus compañeros. Pero regresó. Y lo hizo de la mejor manera.

Fue titular en los primeros tres partidos oficiales del ciclo Demichelis ante Central Córdoba (2-0), Belgrano (1-2) y Argentinos Juniors (2-1). Luego salió del equipo en medio de un rendimiento irregular tanto colectivo como individual y debió volver a ganarse su lugar. Fue suplente ante Tigre (1-0), Banfield (3-2), Arsenal (1-2) y Lanús (2-0), pero tuvo un gran partido en el 3-0 a Racing de Córdoba por Copa Argentina oficiando como volante central y retornó al once inicial por Liga en un partido bisagra: 3-0 a Godoy Cruz en el partido que consolidó el esquema de los cinco mediocampistas con Lucas Beltrán de referencia.

Y aunque el sistema de juego que quizás más cautiva al entrenador en su cabeza es un 4-3-3 con delanteros bien ubicados como extremos, hoy los volantes de River viven en estado de gracia y Aliendro se luce cada vez que le toca jugar. Tanto en el 4-2-3-1 como en el 4-3-2-1, cumple a la perfección su rol de volante interior. Con un amplio despliegue, le permite jugar con otra libertad a Enzo Pérez, es una opción de pase constante para sus compañeros, presiona, recupera y llega al área rival. Es más, cuando no está, el equipo lo siente: el miércoles pasado, en la Copa Libertadores, fue suplente por el ingreso de Nicolás De La Cruz y el Millonario quedó mucho más expuesto. Su ausencia después de ocho partidos consecutivos como titular fue notoria. Y su gran partido ante Independiente confirmó que es pieza esencial.

De acuerdo a los datos de Opta, Aliendro fue el jugador con más remates (4), más toques (93), más recuperaciones (13), más gambetas completadas (3/3) y el segundo con más pases completados (59 con un 82% de efectividad) y duelos ganados (9/18). Tras el partido de ayer, en total, el volante de 32 años acumula 1.008 minutos de juego repartidos en 15 encuentros (12 como titular) y un gol de cabeza convertido en el 3-0 a Gimnasia La Plata.

Aliendro, en la lucha con dos jugadores de Independiente en el Monumental ALEJANDRO PAGNI - AFP

“Para que ustedes entiendan cuesta mucho no ver de arranque a Aliendro pero también a Paradela, Simón, Solari, todos pueden ir de arranque, pero ayer elegimos a Nacho, De la Cruz, Barco y pensé que podíamos hacer daño y me decidí por ellos y resigné un poco el equilibrio que puede darte Aliendro”, había dicho el DT tras la victoria copera. Y anoche explicó: “Independiente puede jugar 4-4-2 como hizo con Racing o 5-4-1 como me esperaba por la actualidad y el presente de ellos y nuestro. Entonces pensé en Nacho Fernández y Barco para jugar por delante de los dos stoppers sin darle referencia porque no jugaron a la misma altura de Beltrán. Entonces tenían el camino un poco más lejos. Como sus laterales no presionaron alto, no había espacios a los costados y busqué plantear un tres contra tres a la línea de los centrales. Con esa ubicación de los mediocampistas, podíamos jugar uno contra uno y si sumamos a los dos laterales, un cinco contra cinco”.

El ritmo de River no se detiene. El equipo de Demichelis sostiene una racha de ocho triunfos en fila sin recibir goles para ser el único puntero de la Liga Profesional con seis puntos de distancia sobre el escolta San Lorenzo. Y además, partido a partido, sigue sumando razones y argumentos para explicar su presente. La figura de Aliendro es una de ellas.

Temas Rodrigo Aliendro