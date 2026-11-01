Superclásico: el irónico reclamo de Leonardo Ponzio al árbitro Nicolás Ramírez

Cuando el árbitro del superclásico entre Boca y River, Nicolás Ramírez, decidió mostrarle la tarjeta roja a Gonzalo Montiel por una fuerte entrada contra Lautaro Blanco, decisión que dejó al conjunto visitante con nueve jugadores —al inicio del partido había sido expulsado Lucas Martínez Quarta por falta a Miguel Merentiel—, el DT millonario cruzó al juez principal. Lo miró a la cara y le repitió varias veces, irónicamente: “¿Ya está? ¿Cumpliste?“.

“¿Listo? ¿Otro más no, no?”, continuó Ponzio el monólogo mientras buscaba con la mirada que Ramírez le prestara atención en medio de un tenso partido. Insistente, el DT del equipo visitante le contabilizó con los dedos en dos oportunidades, como recordando a los jugadores que el árbitro había amonestado con roja.

"¿YA ESTÁ? " El cruce de Ponzio con el árbitro Ramírez tras la expulsión de Montiel.



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Ponzio no fue el único que se mostró en contra de las decisiones del arbitraje. Cuando Martínez Quarta fue expulsado, el expresidente de los millonarios, Rodolfo D’Onofrio, tuvo duras palabras en su cuenta de la red social X: “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde”. “¡¡¡El futbol argentino no se merece esto!!!”, agregó.

En otro posteo, D’Onofrio prosiguió en su descargo: “Se acuerdan en la cancha de River; si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrá ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”.

El primero de los expulsados fue el defensor Martínez Quarta, a los 10 minutos de la primera mitad del encuentro. En el momento del hecho, Ramírez pasó de largo la falta (un agarrón a Merentiel cuando se iba derecho al arco millonario), pero luego de la revisión del VAR el árbitro le mostró la tarjeta roja al ex Fiorentina. A los 34 minutos del complemento, Montiel incurrió en una dura infracción contra Blanco y Ramírez ni dudó en expulsarlo.

Boca Juniors' Uruguayan forward #16 Miguel Merentiel and River Plate's defender #28 Lucas Martinez Quarta fight for the ball during the Argentine Professional League 2026 Clausura tournament football match between Boca Juniors and River Plate, at La Bombonera stadium in Buenos Aires on November 1st, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Con esta victoria por 1 a 0 sobre River, el xeneize se ⁠puso en la cima de la tabla anual, a una fecha del final de la temporada. Llegó ⁠a ⁠60 puntos, uno más que Rosario Central y tres por encima ​de Argentinos Juniors. Además, Boca quedó segundo en el Grupo A del Clausura.

Superclásico Boca-River: el picante posteo del expresidente millonario Rodolfo D’Onofrio. @RodolfoDonofrio

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se medirá ante Defensa y Justicia en la última jornada y buscará dar la vuelta olímpica ante su gente. Luego le quedará la Copa Argentina, en la que está en semifinales; y la Sudamericana, que tendrá la final ante Mineiro.