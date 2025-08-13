River visita a Libertad por la Copa Libertadores: Gallardo definió a los que viajan, con dos nombres “de alta”

River se prepara para viajar a Paraguay. La ilusión de la Copa Libertadores se vuelve a poner en marcha para los Millonarios y en este contexto, Marcelo Gallardo definió a los futbolistas que viajarán este miércoles a Asunción para estar presentes contra Libertad, en la ida de los octavos de final. En la nómina aparecen dos nombres que llaman la atención. Uno es el de Sebastián Driussi, que recibió el alta de una lesión sufrida en el Mundial de Clubes. Además, está incluido Juan Carlos Portillo, también recuperado de la lesión con la que llegó desde Talleres, de Córdoba. El defensor podría debutar.

El entrenador del Millonario dio a conocer la lista de convocados para el partido en el que River jugará este jueves a partir de las 21.30 en el estadio La Huerta.El último entrenamiento se realizará esta tade, en River Camp, y la delegación parte a la capital paraguaya a las 18.

Juan Carlos Portillo figura entre los convocados por Gallardo para la ida de los octavos de final ante Libertad

Driussi recibió este martes el alta médica tras un exigente entrenamiento en el que respondió positivamente. A 57 días del esguince severo del ligamento interno del tobillo izquierdo que sufrió frente a Urawa Red Diamonds en Seattle, el delantero se sumó a las prácticas a la par de sus compañeros, después de comenzar a moverse en el campo con botines la semana pasada. Entonces, estará entre los convocados para viajar el miércoles a Asunción, y la idea es sumarlo al banco de los suplentes con chances de que tenga sus primeros minutos.

Por otro lado Juan Carlos Portillo tendrá su primera convocatoria del semestre. El futbolista llegó en este mercado de pases desde Talleres con una tendinitis en el cuádriceps derecho y recién hace una semana recibió el alta médica, por lo que realizó un reacondicionamiento físico y futbolístico, ya que no jugaba desde el 27 de mayo. El plan inicial era darle minutos frente a Godoy Cruz, pero el plazo se abrevió ante la necesidad en la posición y el defensor-volante de 25 años irá al banco de los suplentes.

📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Libertad en Paraguay. 💪⚽



🗓️ Ida de los octavos de final de la #Libertadores #VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/ZiQ8Whg94C — River Plate (@RiverPlate) August 13, 2025

También son una novedad las cinco modificaciones que realizó Marcelo Gallardo en la lista de jugadores que podrán jugar en esta etapa de la Libertadores. El club presentó el último viernes ante la Conmebol las cinco variantes permitidas sobre la nómina original de futbolistas inscriptos. Juan Fernando Quintero, quien regresó a River, usará el número 10 y reemplaza a Manuel Lanzini, uno de los marginados tras una temporada en la que sufrió varias lesiones y tuvo poca continuidad. Otro refuerzo es Maximiliano Salas. El delantero tendrá el dorsal 7. A pesar del esguince distal del ligamento colateral medial izquierdo que sufrió contra San Lorenzo, fue incluido en la lista en lugar de Matías Rojas, que continuará su carrera en la MLS. El exRacing potenciará la ofensiva del Millonario y se espera que esté disponible para la revancha.

Maximiliano Salas está en la lista de los jugadores que pueden disputar la copa en esta instancia Manuel Cortina - LA NACION

La tercera incorporación es la de Matías Galarza Fonda. El paraguayo, que arribó en este mercado de pases proveniente de Talleres, se posiciona como una alternativa en el mediocampo y usará la casaca número 23 en reemplazo del chileno Gonzalo Tapia, que fue dado de baja tras su arribo a San Pablo de Brasil.

Por último, en la defensa aparecen otros dos movimientos. Juan Portillo, que también llegó desde la T, ocupará el lugar de Matías Kranevitter, y usará la camiseta número 5. Además, Sebastián Boselli, que fue repescado de su préstamo en Estudiantes, ingresa por Leandro González Pirez, que se fue al Pincha. El uruguayo llevará el dorsal 14 y ante Libertad será muy importante teniendo en cuenta la lesión que tuvo Germán Pezzella el último sábado frente a Independiente. Por este motivo, Gallardo lamentará no poder tener en esa nómina a Lautaro Rivero, el zaguero que tuvo un gran partido ante el Rojo por la cuarta fecha del clausura.

Con todo definido, River visitará a Libertad este jueves con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, y con algunas dudas. La formación titular sería la siguiente: Armani; Montiel, Boselli, Paulo Díaz, Acuña; Castaño, Enzo Pérez, Galarza; Lencina, Quintero o Galoppo, Borja y Colidio. Por otra parte, el desquite de esta serie se jugará el jueves 21 de agosto en el Monumental. Quien se quede con la llave, se medirá ante el ganador de los partidos que disputen Palmeiras-Universitario de Lima.