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Belgrano campeón: cómo quedó el ranking de títulos en el fútbol argentino
El equipo que conduce Ricardo Zielinski ganó el torneo Apertura y sumó su primer título en 121 años
- 4 minutos de lectura'
Belgrano de Córdoba es el nuevo campeón del fútbol argentino. En una jornada inolvidable en el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo de Ricardo Zielinski volvió a escribir otra página histórica frente a River Plate, el mismo rival al que había condenado al descenso en 2011. Esta vez no hubo promoción ni promedio, pero sí otra tarde épica para el pueblo celeste: estuvo dos veces abajo en el marcador, reaccionó con carácter y terminó imponiéndose 3-2 en una final vibrante.
Como campeón del Apertura, el Pirata obtendrá dos premios inmediatos: la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 -será la primera vez que la juegue- y un lugar en la definición del Trofeo de Campeones, en la que enfrentará al ganador del Clausura, en diciembre.
Pero el título puede abrir muchas más puertas. Quien gane el Trofeo de Campeones accede automáticamente a la Supercopa Internacional, instancia en la que se cruzará con el “Campeón de Liga” -por ahora, sería Independiente Rivadavia, de Mendoza-, el conjunto que más puntos acumule en la temporada.
Además, el campeón del Trofeo de Campeones también se clasifica a la Supercopa Argentina, que lo enfrentará al ganador de la Copa Argentina, que aún debe definirse.
Como cierre, existe la chance de disputar la Recopa de Campeones, un triangular entre los vencedores de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina. Así, el Clausura no solo entrega un cupo a la Libertadores y un lugar en una final anual: puede ser la vía de acceso a una cadena de hasta cuatro títulos adicionales.
Con esta nueva copa ya en manos de su nuevo dueño, la tabla histórica general de campeones argentinos, conformada tanto por la era amateur y la profesional como por los ámbitos nacional e internacional, sigue mostrando a Boca en la cima, con 74 estrellas, seguido de cerca por River (72) e Independiente (45), con Racing (41) cada vez más cerca de su clásico rival. Completan el Top 5 Alumni (club que ya no existe en el plano futbolístico) y San Lorenzo, con 22 consagraciones.
Tabla de campeones del fútbol argentino
Títulos nacionales e internacionales
- Boca Juniors 74 títulos
- River Plate 72
- Independiente 45
- Racing 41
- Alumni / San Lorenzo 22
- Estudiantes de La Plata 18
- Vélez Sarsfield 17
- Huracán 13
- Rosario Central 13
- Newell’s 9
- Lanús 7
- Belgrano 6
- Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI 5
- Porteño (ya no existe) 4
- Quilmes / Rosario Athletic 3
- Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) 2
- Atlanta / Belgrano de Córdoba / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato / Platense e Independiente Rivadavia / todos con 1.
Títulos nacionales
- River Plate 54
- Boca Juniors 52
- Racing 33
- Independiente 25
- Alumni (ya no existe) 18
- San Lorenzo de Almagro 17
- Huracán 13
- Estudiantes de La Plata 12
- Vélez Sarsfield 12
- Rosario Central 12
- Newell’s 9
- Lomas 5
- Porteño (ya no existe) / Lanús / CASI / Porteño 4
- Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic 3
- Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro / Gimnasia La Plata y Sportivo Barracas 2
- Atlanta / Belgrano de Córdoba / Central Córdoba (Rosario) / Colón / Estudiantes (Caseros) / Lomas Academy / Nueva Chicago / Old Caledonians / Patronato / Saint Andrew’s / San Martín (Tucumán) / Sportivo Balcarce / Dock Sud / Tiro Federal (Rosario) / Tigre y Platense 1
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