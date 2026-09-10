River vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Atlético Tucumán y River se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos acumulan cuatro partidos consecutivos sin perder, por lo que buscarán estirar su buen presente. El encuentro está programado para las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Decano, que viene de ganarle a Racing por 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, está cuarto en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota. El Millonario, por su parte, se mantiene en el décimo puesto del Grupo B con 10 unidades al igual que Huracán, al que supera por tener mejor diferencia de gol (+1 contra 0). En la última jornada venció por 3 a 1 a Independiente Rivadavia como local.

Atlético Tucumán venció a Racing en la última fecha y está en zona de acceso a octavos de final Rodrigo Valle - Getty Images South America

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 3 de mayo de este año, por la novena fecha del Apertura. Entonces, Atlético Tucumán se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Renzo Tesuri. El antecedente más reciente en Tucumán, en tanto, es del 20 de septiembre de 2025, cuando el local se impuso por 2 a 0 en el Clausura gracias a las anotaciones de Cléver Ferreira y Leandro Díaz.

River no le gana al conjunto tucumano desde marzo de 2025 y ya acumula dos derrotas consecutivas.

Atlético Tucumán vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 12 de septiembre.

: Sábado 12 de septiembre. Hora : 17.30.

: 17.30. Estadio : Monumental José Fierro.

: Monumental José Fierro. Árbitro: Andrés Gariano.

Atlético Tucumán vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 en Tucumán y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.09 contra los 3.91 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Tucumán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.13.