River vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Banfield y River se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 7 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos están en crisis: el local a nivel institucional y el visitante en lo estrictamente deportivo. El encuentro está programado para las 15 (horario argentino) en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Taladro se mantiene en el undécimo puesto de su zona con siete unidades y en la última jornada perdió 2 a 1 con Newell’s como visitante. En tanto, el Millonario, que afrontará este compromiso con Leonardo Ponzio como DT tras la salida de Eduardo ‘Chacho’ Coudet por malos resultados, está penúltimo en la tabla de posiciones del Grupo B con cuatro puntos y viene de empatar 2 a 2 con Vélez en el Monumental y, también, de quedar afuera de la Copa Sudamericana en octavos de final tras perder por penales con Independiente Santa Fe.

Banfield necesita salir de la zona baja de la tabla de posiciones del Grupo B del Clausura 2026 Copa Argentina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 26 de febrero de este año, por la séptima fecha del Torneo Apertura. Entonces, River se quedó con la victoria por 3 a 1 con goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas (Mauro Méndez empató transitoriamente para Banfield). El antecedente más reciente en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires es del 24 de septiembre de 2023, cuando empataron 1 a 1 por la Copa de la Liga Profesional con tantos de Ignacio Rodríguez -B- y Pablo Solari -R-.

Banfield vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 7 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 30 de agosto.

: Domingo 30 de agosto. Hora : 15 (horario argentino).

: 15 (horario argentino). Estadio : Florencio Sola.

: Florencio Sola. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Banfield vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 15 (horario argentino) en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.85 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Banfield. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.30.