River y Lanús se enfrentan este domingo en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El ganador de este cruce avanzará a cuartos y se verá las caras con el que resulte vencedor en el mano a mano entre Instituto y Huracán. El partido está programado para las 19 en el estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario se metió en la instancia de eliminación directa del último certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino tras quedar cuarto en el Grupo B con 26 puntos al igual que Barracas Central, al que superó por diferencia de gol (+7 contra +4 del Guapo). El Granate, por su parte, finalizó quinto en la zona A con 26 unidades.

Lanús es un equipo que, desde hace varios años, es un hueso duro de roer para River Gentileza Club Atlético Lanús

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de agosto del año pasado, en un encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Entonces, empataron 1 a 1 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez por los goles de Rodrigo Castillo para el local y de Gonzalo Montiel para el visitante. El antecedente más reciente en el barrio porteño de Núñez es del 16 de febrero de 2025, por el Apertura de esa temporada, con triunfo de River por la mínima diferencia con un tanto del colombiano Miguel Borja.

River vs. Lanús: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 22 de noviembre.

: Domingo 22 de noviembre. Hora : 19.

: 19. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Pablo Dóvalo.

River vs. Lanús: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.66 contra los 5.66 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.67.