River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Rosario Central se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Los dos atraviesan momentos de zozobra, por lo que necesitan sumar de a tres con urgencia. El encuentro está programado para las 19.15 en el estadio Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El Millonario perdió los dos partidos que disputó hasta el momento en el certamen local, por lo que está último en su zona. En la primera jornada cayó por la mínima diferencia con Barracas Central por un gol de Gonzalo Morales, quien días después fue apartado del plantel por una denuncia por violencia de género. Luego, en la segunda, perdió por el mismo resultado con Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental con un tanto de Alexis Steimbach. El Canalla, por su parte, se mantiene undécimo con un punto conseguido en el reciente empate 0 a 0 con Racing.

Rosario Central no pudo con Racing en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 Juan José García - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 16 de mayo de este año, por las semifinales del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Facundo Colidio. En el primer torneo de la temporada también se cruzaron el 1° de febrero en el marco de la tercera jornada, en un compromiso que se disputó en el Gigante de Arroyito y que finalizó 0 a 0.

River vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 2 de agosto.

: Domingo 2 de agosto. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Nicolás Ramírez.

River vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 3.97 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.19.