River ya tiene agendados un par de amistosos en Uruguay para la pretemporada

Mientras el plantel continúa con la pretemporada en el Camp de Ezeiza, se conocieron los dos amistosos que River disputará cuando se instale en Uruguay para continuar la preparación, a partir del 10 de enero. En el Campus de Maldonado, el domingo 11, desde las 21, se enfrentará a Millonarios, de Bogotá. En el mismo escenario, el sábado 17, a partir de las 22, se medirá con Peñarol.

River ya disputó un amistoso con Millonarios en julio de 2024, en el Monumental, en un empate 1-1, con un gol de Facundo Colidio, poco antes de que Martín Demichelis fuera despedido. Frente a Peñarol volverá a cruzarse después de casi 10 años: en marzo de 2016 fue invitado para la inauguración del estadio Campeón del Siglo, donde Peñarol se impuso 4-1.

A las órdenes de Marcelo Gallardo ya se entrenan los dos primeros refuerzos: los volantes centrales Aníbal Moreno (siete millones dólares) y Fausto Vera (préstamo por 500 mil dólares y una opción de compra por cuatro millones) , ambos procedentes del fútbol brasileño. En las últimas días se realizan gestiones por el lateral uruguayo Matías Viña, de Flamengo. River, que en principio ofrece un préstamo con opción de compra, tiene competencia en las negociaciones, ya que Besiktas, de Turquía, también acercará una propuesta.

Flamengo no tiene intenciones de transferir a Viña, que está abierto a cambiar de aire, por lo cual mantendrá una reunión con el entrenador Filipe Luis, que acaba de renovar contrato con el club carioca, para definir su futuro. Integrante de la selección de Uruguay, Viña se incorporó a Flamengo a principios de 2024, en un pase por ocho millones de dólares. En el primer semestre de este año tuvo poca actividad a causa de una lesión en una rodilla. Otro posible refuerzo es el extremo juvenil Santino Andino, de Godoy Cruz, que también tiene ofertas del exterior.

Vélez se mostró interesado en el paraguayo Matías Galarza Fonda, a quien Gallardo pretende retener. De regreso del préstamo en Vélez, el volante ofensivo Tomás Galván tiene altas posibilidades de permanecer en el plantel por pedido del Muñeco, salvo que aparezca una propuesta económica importante para ser transferido. Guillermo Barros Schelotto pidió su continuidad en Vélez, pero lo más probable es que permanezca en Núñez.

Gallardo, ante la necesidad de revertir un mal 2025 Fotobaires

El otro futbolista que regresa de una cesión y quedaría en el plantel es el arquero Ezequiel Centurión, ante la posibilidad de que Jeremías Ledesma emigre a Rosario Central. Centurión fue una pieza importante para Independiente Rivadavia en la definición por penales por la Copa Argentina en la que River quedó eliminado.

El debut oficial de River en la temporada 2026 se producirá en el fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de enero, frente a Barracas Central, en el estadio Claudio Tapia, por la primera fecha del Torneo Apertura. Mientras, espera conocer el sorteo de la Copa Sudamericana, que comenzará a disputarse en marzo. Fue la primera competencia que obtuvo Marcelo Gallardo en su primer ciclo, en el segundo semestre de 2014. River no se clasificó a la Copa Libertadores después de 11 participaciones consecutivas.