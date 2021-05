Rodolfo D’Onofrio contra todos: la determinación de Conmebol, la responsabilidad de River y las desventajas en su gestión por responsabilidad de Mauricio Macri

El mundo River esta convulsionado. Es una situación crítica la que deberá afrontar esta noche con el duelo ante Independiente Santa Fe, por la Copa Libertadores. Una formación de emergencia por una explosión de casos positivos de covid, es lo que deberá presentar Marcelo Gallardo y muy probablemente también tenga que disponer de un equipo sin los 11 futbolistas. Por eso los actores principales de esta historia entienden que debe intervenir y alzar la voz desde diferentes sectores. Así se comprenden cada una de las palabras del presidente de la entidad de Núñez, Rodolfo D’Onofrio, en la antesala un duelo cargado de tensión y controversia.

El pedido de los dirigentes de Núñez para tratar de sumar dos arqueros (Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez) a la lista de buena fe de la Copa, despertó una infinidad de críticas. Ante este escenario la Conmebol le negó esta chance y D’Onofrio explicó qué pretendía el club sobre esta solicitud: “River no pidió un favor, no pidió una ventaja. De acuerdo a lo que dice el reglamento, marcó que se tiene que entender la enfermedad como lesión grave. Tenemos cuatro arqueros enfermos de covid. Pedíamos la sustitución de alguno de los chicos que tenemos. No pedimos que nos dejen al mejor arquero del mundo. Pedimos por el suplente de la reserva”, dijo en ESPN.

Convencido de que el pedido de River es pertinente y que no pretende pasar por encima del reglamento de Conmebol para la Libertadores, el presidente millonario dijo: “No sólo nos corresponde porque hay normativas legales que nos habilitaban a la sustitución. Sino por los principios básicos de la competencia. Por eso me sorprendió mucho la decisión de la Conmebol”.

Marcelo Gallardo entrenador de River Plate. GETTY - Getty Images South America

Muchos apuntaron a Marcelo Gallardo y a los dirigentes por no haber utilizado la chance de anotar a 50 futbolistas y sólo haber colocado 32 nombres y apellidos en la nómina para la Copa. D’Onfrio no retrocedió en este tema, por el contrario, explicó por qué tomaron esta decisión: “Nosotros nos hacemos cargo de las decisiones que tomamos. La decisión se tomó en conjunto, como todas las decisiones importantes. No estoy arrepentido de haber anotado 32 jugadores. Lo hicimos por convicción. Nosotros no arriesgamos juveniles. Los llevamos de a poco, no los exponemos. Son principios y valores de River”.

Otra de las observaciones que le habían hecho a River fue negarse a aceptar la vacuna Sinovac cuando se lo ofreció la Conmebol en Asunción: “Es una decisión personal de los jugadores, en primer lugar. Pero además, no nos garantizaban la aplicación de la segunda dosis de vacuna Sinovac. Además, es una vacuna que no se aplica en la Argentina. Y teníamos por delante un partido importante con Aldosivi, por lo que algún jugador podía tener efectos adversos y verse afectado”, explicó D’Onofrio.

La charla con el presidente de River recorrió otros temas y su mirada acerca de las elecciones en el club de diciembre próximo fueron un punto importante: “Yo podía haber sido vicepresidente, pero es mucho… Tengo que dar un paso al costado y dejar que los jóvenes que están al lado mío asuman la responsabilidad y conduzcan al club como sé que lo van a hacer. Volveré a la Belgrano, mi lugar de siempre, y disfrutaré más de las victorias”.

Y sobre la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador, su mensaje fue claro: “Ojalá que Gallardo siga. Es siempre una decisión muy personal de él. Todo este tiempo nunca tuvo una obligación para mantenerse en el cargo o no. El ya dijo que de acuerdo a cómo se encuentre decidirá si sigue. Ojalá que se sienta bien para seguir. Tanto Jorge Brito como Patanian, que se presentarán en las elecciones y espero que ganen, lo tienen en su estructura”.

Rodolfo D'Onofrio aseguró que sufrió desventajas durante el gobierno de Mauricio Macri Mauro Alfieri / LA NACION

Pero no sólo habló de la vida política de River, sino que abrió la puerta a su futuro como dirigente político a nivel nacional y sus palabras fueron contundentes: “Uno cuando llega a un cargo importante debe escindirse de la situación de un hincha. Sería un honor ser presidente”.

En el repaso de su gestión, habló de las particularidades que implica ser presidente de una institución tan grande y las dificultades que representa desarrollarse con diferentes contextos sociales: “Me hubiera gustado tener a Menem [Carlos] de presidente, un presidente que fuera de River para que sea neutral y no se fuera del otro lado. Me tocó tener a uno de Boca. También envidio al presidente que le tocó el uno a uno. Porque los que estaban afuera venían acá porque cobraban lo mismo que en Europa. Ahora se llevan los jugadores los brasileños”, comentó.

Y fiel al estilo de D’Onofrio, que sabe manejar los tiempos y cómo enviar un mensaje, el presidente de River cuando cerró la charla, con una frase que abre enorme interrogantes: “Yo sufrí desventajas (durante el gobierno de Mauricio Macri). Varias, pero más adelante las vamos a hablar...”

LA NACION