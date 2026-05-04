El impactante choque de cabezas que sacó de la cancha a Jesse Derry, juvenil de Chelsea

La imagen es impactante. El choque del delantero Jesse Derry con el zaguero Zach Abbott enmudeció el Stamford Bridge. Los gestos del resto de los jugadores, tanto de Chelsea como de Notthingham Forest reflejaron la gravedad de la situación. Y la tensión se extendió por varios minutos, porque los médicos de ambos planteles estuvieron asistiendo a Derry, que hacía su debut en la Premier League. El joven futbolista, de 18 años, no pudo recomponerse y tuvo que ser retirado en camilla de la cancha.

Sucedió sobre el final del primer tiempo, cuando Nottingham Forest se imponía por 2-0, en uno de los partidos de la fecha 35 de la Premier League. Un centro desde la derecha de Enzo Fernández para Chelsea llegó al segundo palo y cuando Derry buscó controlar, la pelota se elevó y el delantero fue a buscar en lo alto y pegó de pleno con la cabeza de Abbott, que salió con furia a despejar el balón. El choque fue tan brutal que el atacante de Chelsea cayó desplomado y no reaccionó por un par de minutos.

Pero no resultó sencilla su recuperación, incluso, hasta le colocaron una mascarilla para darle oxigeno. Más allá de que en las imágenes de la transmisión oficial se podía ver que Derry movía las piernas, también la TV captó el momento en el que los médicos le movían los brazos buscando la reacción del futbolista.

Una vez que pudieron estabilizarlo, rápidamente lo inmovilizaron; por protocolo fue llevado a un centro médico cercano al estadio. En su lugar entró Liam Delap y el juego se reanudó con el penal a favor de Chelsea, ya que el árbitro del encuentro, Anthony Taylor, entendió que fue una acción desmedida de Abbott, de 19 años, que también se vio afectado. Pudo recuperarse y salir de la cancha por sus propios medios, pero por protocolo de la Premier por conmociones cerebrales, dejó el campo de juego y fue reemplazado por Neco Williams.

Mientras retiraban a Jesse Derry de la cancha, todo el estadio aplaudió al delantero de Chelsea, que es considerado una de las promesas más brillantes de la academia de Cobham. El joven de 18 años, hijo del exfutbolista Shaun Derry (que jugó en clubes como Leeds United y Crystal Palace), llegó a Chelsea hace algunos meses procedente del Palace, donde fue nombrado jugador del año de la categoría Sub-18. En esta temporada, el atacante mostró todo su potencial en el equipo Sub-21 del club con 6 goles y 3 asistencias en 18 partidos. Además de haber sumado minutos en la FA Cup ante Hull City y Wrexham.

Pues 45 minutos ha durado el debut de Jesse Derry en la Premier con el Chelsea en Stamford Bridge. Golpe tremendo con Abbott y es retirado en camilla con collarín y oxígeno. pic.twitter.com/jOivonYNNi — Pruden López (@PrudenLpez1) May 4, 2026

Cuando se reanudó el juego, se ejecutó el penal para Chelsea, pero Cole Palmer no pudo con Matz Sels que le adivinó su intención y con una gran mano al suelo impidió que el equipo local recortase la distancia, manteniendo así la ventaja de Nottingham Forest, que se imponía gracias a los tantos de Taiwo Awoniyi y de Igor Jesus, de penal.

Finalmente, Chelsea no pudo reponerse y terminó cayendo por 3 a 1, una derrota que complica sus posibilidades de ingreso a las copas europeas. El equipo de Enzo Fernández quedó noveno, con 48 puntos, cuatro por debajo de Bournemouth, que en la sexta colocación es el último, por el momento, con acceso a los torneos internacionales.