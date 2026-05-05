River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Polideportivo Misael Delgado, con arbitraje del paraguayo Derlis López
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Carabobo y River se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El local llega como escolta del visitante, por lo que será un duelo clave en la lucha por la clasificación directa a octavos de final. El encuentro está programado para las 21.30 (hora argentina) en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, con arbitraje del paraguayo Derlis López y televisación de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El club venezolano, que viene de ganarle 2 a 0 a Blooming como local, está segundo en la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, por su parte, se mantiene en lo más alto de la clasificación general del Grupo H con siete unidades (dos triunfos y un empate). En la última jornada venció por 1 a 0 a Bragantino en condición de visitante.
En la primera vuelta, en el compromiso de la segunda fecha disputado en el estadio Monumental el pasado 15 de abril, River se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Sebastián Driussi. Desde entonces, los argentinos acumularon dos victorias (3 a 1 vs. Aldosivi y 1 a 0 vs. Bragantino) y dos derrotas (1 a 0 vs. Boca en el Superclásico y 1 a 0 vs. Atlético Tucumán); mientras que los venezolanos sumaron dos triunfos (6 a 3 vs. Anzoátegui y 2 a 0 vs. Blooming), un empate (0 a 0 vs. Metropolitanos) y una caída (2 a 1 vs. Deportivo Táchira).
Carabobo vs. River: todo lo que hay que saber
- Fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.
- Día: Jueves 7 de mayo.
- Hora: 21,30 (horario argentino).
- Estadio: Polideportivo Misael Delgado, Valencia, Venezuela.
- Árbitro: Derlis López.
Carabobo vs. River: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en Venezuela y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.90 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Carabobo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.
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