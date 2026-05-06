Boca sufre por los arqueros: se lesionó Leandro Brey y debió ser reemplazado por Javier García

Boca sufre con los arqueros y está en una situación límite. Otra vez ante Barcelona de Ecuador, tuvo que reemplazar al titular. Le pasó en la segunda fecha de la Copa Libertadores, cuando Agustín Marchesin tuvo que dejar el campo de juego a los 12 minutos en la Bombonera y se repitió la situación este martes en Guayaquil, porque se lesionó Leandro Brey, que había heredado el puesto. Sólo tres semanas pasaron entre una y otra situación.

Lo de Marchesin sucedió el 14 de abril, en el triunfo Xeneize por 3-0 en la Bombonera. Se fue llorando esa noche. Íntimamente sabía de la gravedad de la lesión, que se confirmaría horas después: rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, con una inactividad de entre seis y ocho meses. Si ya el panorama era preocupante, qué decir ahora con la salida de Brey, a los 24 minutos de la primera etapa.

En un campo de juego en malas condiciones, con mucha agua, el joven guardavallas fue a buscar la pelota abajo y Byron Castillo, que llegó instantes después a la jugada, cayó sobre Brey, que enseguida hizo un gesto de dolor ante el impacto. De inmediato, el muchacho de 23 años tuvo que ser atendido por los médicos. Otra vez, un arquero titular del conjunto argentino saliendo desconsolado. Los problemas se agravan.

¡¡MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! Brey sufrió un fuerte golpe y sale reemplazado en el duelo ante Barcelona de Guayaquil. ¡Entra Javi García!



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Al reincorporarse, el arquero intentó continuar en el juego, pero en el siguiente ataque de Barcelona, que se perdió el gol, volvió a quedar tendido. Y ya no se levantó para seguir jugando. Muy dolorido en la zona de las costillas del lado derecho, necesitó del regreso de los médicos para examinarlo e hicieron la seña de que debía ser reemplazado. Pero no sólo eso: su salida de la cancha fue en camilla. Las lágrimas eran inevitables. Era el dolor de la lesión, por definirse en concreto, y de dejar al equipo cuando estaba aprovechando su oportunidad.

EL DESCONSUELO DE BREY: el arquero de Boca se fue en camilla y llorando tras ser reemplazado por un fuerte golpe que recibió en el duelo ante Barcelona de Guayaquil.



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Ante esa contingencia, el que ingresó desde el banco fue Javier García, que no atajaba desde el 10 de marzo de 2024, cuando Boca derrotó por 4-2 a Racing. Una curiosidad de aquel día, hace ya más de dos años: en un encuentro cargado de incidencias, Diego Martínez, por entonces DT del Xeneize, tuvo que realizar un cambio obligado porque García cayó mal tras un choque con Maximiliano Salas y debió abandonar el campo de juego, tras recibir dos goles. Leandro Brey, el tercer arquero y dueño del buzo de la selección argentina Sub 23, se hizo cargo del arco por el resto del encuentro y se fue con la valla en cero.

Vale recordar que Javi García, de 39 años, había renovado su contrato en enero pasado con el club, aunque en la actualidad cumplía un papel más vinculado a la conducción del grupo que a su participación en la cancha.

Leandro Brey y Agustín Marchesín se lesionaron en sendos partidos ante Barcelona de Ecuador y Javier García (der.) volvió a jugar luego de más de dos años Prensa Boca

Incluso, en ocasión de la lesión de Marchesin, la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme, ex compañero y amigo incondicional de García, analizó la situación. Era traer un refuerzo urgente o apostar por Brey hasta el receso por el Mundial 2026, el mes próximo. Se eligió la segunda opción, a la espera de los últimos partidos del grupo D de la Libertadores y la definición del Torneo Apertura.

Ahora, por supuesto, según la gravedad de la dolencia de Brey, las conversaciones se profundizarán. Por lo pronto, el otro arquero disponible que tiene es Fernando Rodríguez, el de la Reserva, que el año pasado firmó su primer contrato y tiene 21 años.