Rodrigo Castillo a Fluminense: Lanús sólo lo disfrutó siete meses y lo vendió por una cifra millonaria

Un paso fugaz, pero brillante. A Rodrigo Castillo le alcanzaron siete meses con la camiseta de Lanús para que sea transferido en una suma millonaria a Fluminense. El atacante, que salió del ascenso, no tuvo lugar en River, cumplió en Gimnasia y fue clave en los dos títulos continentales en el Granate, que cerró un gran negocio, llevará sus goles a Río de Janeiro. Será dirigido un exLanús, que también insistió para contar con sus servicios y su venta tiene similitudes con un delantero que pasó por la institución en los años 90.

Todo comenzó en la ida de la Recopa Sudamericana ante Flamengo y continuó en la lluviosa noche del Maracaná en la que el equipo del Sur levantó la copa. Dirigentes de Fluminense estuvieron presentes en el estadio Néstor Díaz Pérez cuando Lanús ganó 1 a 0 con gol de Castillo. Pudieron ser dos más, pero fueron anulados.

Rodrigo Castillo jugó 33 partidos y marcó 14 goles en Lanús; fue campeón de la Sudamericana y de la Recopa JUAN MABROMATA - AFP

Desde ese momento, el tricolor supo que el delantero era el indicado, pero faltaba más. El convencimiento total fue en la ciudad Carioca cuando el nacido en Venado Tuerto anotó el 1 a 0 parcial para los del Sur. Además, fue un futbolista muy importante en ese desquite para que luego el equipo de Mauricio Pellegrino levante el trofeo.

Desde la dirigencia del Tricolor se movieron con rapidez y le hicieron la oferta a Lanús. Es por eso que en las próximas horas, Rodrigo Castillo será transferido al equipo brasileño. Aún resta algunos detalles como saber cuál será la cifra definitiva, pero los números que se manejan por estas horas son 8 millones de dólares por el 80% del pase. El 20 restante, se lo quedaría Lanús, pero sin una definición clara porque ese porcentaje podría formar parte de una obligación de compra en los próximos años.

Este lunes por la noche, el futbolista viajará a Río de Janeiro. Vale destacar que la transferencia debe cerrarse sí o sí en estas horas, debido a que el TMS (Transfer Matching System, la plataforma obligatoria para transferencias internacionales de futbolistas) cierra este martes. También, falta lo información oficial de por cuántos años firmará su vínculo. Luis Zubeldía, de pasado en Lanús y actual DT del equipo brasileño, tendrá el nueve con el que tanto insistió.

Goles de Castillo de Lanús

Se sabe que el Granate necesita vender y en este contexto, se trata de un gran negocio para la institución. El goleador de 27 años llegó al club en julio del 2025 proveniente desde Gimnasia de La Plata por un total de 1.700.000 dólares. De ese monto un 80% pertenecía al Lobo y el 20 restante al futbolista. Con la casaca de Lanús estuvo sólo siete meses, jugó 33 partidos y marcó 14 goles. Fue importante en la obtención de la Sudamericana, con tres tantos y clave en la Recopa, con dos goles. Con esta transferencia, Lanús tendrá la posibilidad de sumar a un futbolista más hasta el 10 de marzo a las 18 horas, prórroga exclusiva para los clubes que transfieran jugadores al exterior.

No es la primera vez que el Grana cierra una venta de este tipo en las que casi no puede disfrutar de sus delanteros. En enero de 1998 le compró a All Boys el pase de Gustavo Bartelt a cambio de 700.000 dólares. En Lanús marcó 13 goles en 18 partidos en el Torneo Clausura de ese año y de inmediato fue vendido a Roma a cambio de 8 millones de dólares. Algo parecido sucedió con José Sand, atacante del que sí pudo disfrutar de sus goles: en 2007 llegó desde River por una cifra de 1 millón e dólares y en 2009 fue vendido a Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos por 11 millones de dólares.

Gustavo Bartelt estuvo seis meses en Lanús y fue transferido a Roma Archivo

La carrera de Rodrigo Castillo en el club Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto (ciudad de donde es oriundo) y continuó su formación profesional en las inferiores de River. Sin lugar en e Millonario por la súper población de delanteros, sólo jugó en la reserva y luego se fue a Unión de Santa Fe donde también jugó en el equipo suplente. En 2022 se fue a Gimnasia y fue cedido a préstamo a Deportivo Madryn.

En el ascenso hizo 12 goles en 36 partidos y cuando finalizó su pestamo, volvió al Tripero. Allí también hizo 12 tantos pero en 67 partidos y finalmente Lanús le compró el pase. Los goles de Castillo dejan la Argentina para mudarse al competitivo fútbol brasileño, en un equipo que jugará la Copa Libertadores.