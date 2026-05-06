Independiente Rivadavia vs. Fluminense: en qué canal pasan hoy el partido por la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia recibe a Fluminense este miércoles, en la fecha 4 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. En la primera vuelta, en el Maracaná, el club argentino derrotó a su par brasileño por 2 a 1. El partido se juega a las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, televisación de Fox Sports 3 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Lepra mendocina no solo está invicta en lo que va del certamen continental, sino que es uno de los únicos dos equipos que ganó todos los encuentros que disputó hasta el momento (el otro es Corinthians, del Grupo E), por lo que acumula nueve puntos. En la última jornada goleó 4 a 1 a Deportivo La Guaira con un hat-trick del paraguayo Álex Arce y un tanto del colombiano Sebastián Villa (Guillermo Ortíz empató transitoriamente para el Naranja).

Independiente Rivadavia es el mejor equipo argentino en lo que va del 2026 X @CSIRoficial

El ‘Flu’, por su parte, está último en la tabla de posiciones de su zona tras una primera vuelta para el olvido, en la que acumuló un empate y dos derrotas. De hecho, viene de perder 2 a 0 con Bolívar, como visitante, por un doblete de Robson Matheus. Está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los partidos de revancha para pelear por la clasificación a octavos de final o, al menos, al playoff de 16vos de final de la Copa Sudamericana.

Con Rodrigo Castillo en el plantel, Fluminense quiere conseguir su primer triunfo en la Libertadores 2026 Wagner Meier - Getty Images South America

Independiente Rivadavia vs. Fluminense: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026.

Día : Miércoles 6 de mayo.

: Miércoles 6 de mayo. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Malvinas Argentinas.

: Malvinas Argentinas. Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Independiente Rivadavia vs. Fluminense: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en Mendoza, Argentina, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports 3, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports 3.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

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