Rodrigo De Paul volvió a la titularidad, pero en el Atlético de Madrid sigue el malestar y puede haber novedades

Rodrigo De Paul volvió este sábado a la titularidad después de casi un mes y de una serie de episodios que tensionaron su actualidad en el Atlético de Madrid, que venció 1-0 a Athletic Bilbao en el nuevo San Mamés, con un gol de Antoine Griezmann, en el único remate al arco de los tres que intentó el equipo de Diego Simeone en los 90 minutos.

En el seleccionado argentino se está pendiente de que cuestiones extra-futbolísticas no afecten la recta final de De Paul hacia el Mundial de Qatar. La conformidad que Lionel Scaloni puede tener con el compromiso y la implicación de De Paul no es la misma que transmite Simeone y el Atlético.

De Paul saluda a Griezmann, autor del gol del triunfo ANDER GILLENEA - AFP

El club colchonero hizo saber que “se resolverá de manera interna” el diferente uso que hizo De Paul del permiso que había recibido para visitar a su padre enfermo después de la gira con el seleccionado argentino por los Estados Unidos. El malestar fue en aumento cuando se conoció que también había acompañado a su pareja Tini Stossel a una ceremonia de premios musicales, unas horas antes del partido frente a Sevilla, del que quedó al margen de los convocados.

Griezmann le dio el triunfo a Atlético de Madrid

Después siguieron dos suplencias consecutivas, sin minutos, en la derrota ante Brujas por la Champions League y la victoria sobre Girona por La Liga. Recibió silbidos de los hinchas el último miércoles en el Wanda Metropolitano, cuando reapareció en la última media hora del empate sin goles frente a Brujas.

Si hubo una especie de castigo no oficial, el Cholo se lo levantó en la visita al Athletic Bilbao, donde jugó recostado sobre la derecha en un medio campo que compartió con Koke y Kondogbia. Su rendimiento fue aceptable, con el despliegue que acostumbra para atacar, defender y mostrarse como opción de pase para auxiliar a un compañero.

De todas maneras, De Paul, ya en su segunda temporada en el Atlético, no sale favorecido en el balance que hacen en el club. Su producción general no está en sintonía con los 36 millones de euros que se pagaron por su transferencia. Los dirigentes no descartan la posibilidad de ponerlo en el mercado de pases de enero si tiene un buen Mundial y aumenta su cotización.

Simeone sufrió y festejó en el final el triunfo del Atlético de Madrid en Bilbao ANDER GILLENEA - AFP

La prensa española señala que De Paul está un poco más solo en el vestuario desde que se fue Luis Suárez, con quien entabló rápidamente una relación de amistad. No jugaba de titular desde hace casi un mes, en la caída en el derbi frente a Real Madrid. Ante el Athletic, Simeone lo reemplazó a los 23 minutos del segundo tiempo por Ángel Correa, que a diferencia De Paul vive con más incertidumbre su inclusión en la lista definitiva de 26 futbolistas que Scaloni llevará a Qatar.

Nahuel Molina, que en su primera temporada en el Atlético tuvo más de un partido con inseguridades defensivas (también fue expulsado frente a Villarreal), disputó los 90 minutos. Simeone, que en cotejos anteriores se lamentaba de la falta de contundencia de su equipo en las áreas, este sábado festejó con todo en el final la máxima eficacia. Al Atlético le alcanzó con un remate entre los tres palos y tras soportar el sufrimiento por las arremetidas del Athletic. Griezmann, que recibió el centro atrás de Álvaro Morata, marcó su gol 100 para los colchoneros por La Liga. Lo consiguió ante su víctima favorita: 13 tantos les hizo a los vascos, más que a cualquier otro rival.

LA NACION