Seleccionados: primer gol de Alario en su nuevo equipo, triunfo de Cuti Romero, un par de minutos de Paredes y aire para el Sevilla de Montiel y Acuña

escuchar

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la mejor noticia del sábado para Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino, es que no haya habido futbolistas lesionados . Los partidos de las principales ligas europeas tuvieron a varios integrantes del combinado nacional como protagonistas.

Lucas Alario, por ejemplo, convirtió el primer gol con la camiseta de Eintracht Frankfurt, su nuevo equipo. Y lo hizo en triunfo 5-1 sobre Bayer Leverkusen, el club que lo compró a River y que ahora dirige el español Xabi Alonso. El ex delantero de Colón y River reemplazó a Randal Kolo Muani a diez minutos del final y anotó cuando el marcador estaba 4-1 a favor de su equipo (dos goles del japonés Daichi Kamada, uno de Kolo Muani y otro de Jesper Lindstrom). Con el partido ya definido, el delantero convirtió a cuatro minutos del final tras una asistencia de otro ex jugador de River: Rafael Santos Borré. Alario levantó ambos brazos y pidió perdón a la tribuna, sin gritar por la conquista. En las gradas estaban los hinchas de Leverkusen, su ex equipo.

El gol de Alario

Además, Cristian Romero jugó casi todo el partido en la victoria por 2-0 de Tottenham ante Everton, por la Premier League. El ex defensor de Belgrano de Córdoba, Atalanta y Juventus, de Italia, fue reemplazado a tres minutos del final por otro sudamericano: el colombiano Davinson Sánchez. Harry Kane, de penal y tras una controvertida falta de Jordan Pickford, el arquero de Everton, y el danés Pierre-Emile Hojgberg, anotaron los goles de Tottenham. Los de Londres se volvieron a la capital inglesa preocupados por el estado físico de Richarlison. El delantero evidenció gestos de dolor y fue reemplazado a los ocho minutos del segundo tiempo. Mañana, domingo, le harán estudios para saber el grado de alcance de su lesión. El delantero es uno de los habituales convocados por Tite en el Scratch.

Cristian "Cuti" Romero lucha en las alturas con Amadou Onana, durante el encuentro entre Everton y Tottenham, por la Premier League DANIEL LEAL - AFP

Los tres puntos le valieron al equipo londinense quedar como escolta transitorio de Arsenal, el único líder de la Premier League. Los dirigidos por el italiano Antonio Conte ahora llegan a 23 puntos, misma cantidad que Manchester City.

En el Calcio, Leandro Paredes fue actor de reparto en el triunfo por 1-0 de su equipo, Juventus, como visitante ante Torino. El único gol fue convertido por el delantero serbio Dusan Vlahovic a los 29 minutos del segundo tiempo. El 5 del seleccionado argentino reemplazó al goleador del encuentro en tiempo de descuento. El triunfo ante el clásico rival le da aire a Massimiliano Allegri, el entrenador de la Vecchia Signora, cuestionado tras la derrota por Champions League ante Maccabi Haifa, en la semana, y por el nivel mostrado por el equipo desde que arrancó la temporada. Ángel Di María, lesionado, no fue convocado, mientras que el juvenil Matías Soulé integró el banco de suplentes pero no ingresó. Un detalle: debido a la cantidad de futbolistas lastimados en su plantel, Juventus tuvo tres relevos menos en el banco que su rival.

El serbio Dusan Vlahovic festeja el único gol de Juventus, que venció 1-0 a Torino en el clásico turinés; Leandro Paredes ingresó sobre el final del encuentro

En LaLiga, lo más saliente para los argentinos fue el triunfo de Sevilla como visitante frente a Mallorca por 1-0. Se trató de la primera victoria con Jorge Sampaoli (antecesor de Scaloni en el banco de la Selección) como entrenador. El partido tuvo a Gonzalo Montiel desde el inicio, junto a Erik Lamela. El ex River, Roma y Tottenham fue la referencia ofensiva de los andaluces (como falso 9), una tarea semejante a la que Sampaoli le encomendó a Lionel Messi en el partido ante Francia por los octavos de final del Mundial de Rusia, en 2018. En el segundo tiempo, y cuando el marcador ya estaba abierto, también ingresaron Alejandro “Papu” Gómez (en lugar del español Isco) y Marcos Acuña, por el brasileño Alex Téllez. En el conjunto mallorquín fue titular Braian Cufré (ex Vélez), mientras que Rodrigo Battaglia (formado en Huracán) ingresó a once minutos del final.

Lo mejor de la victoria de Sevilla ante Mallorca

En Francia, Facundo Medina fue titular y jugó todo el partido para Lens, que venció 1-0 a Montpellier, como local con un gol de Wesley Said. El ex jugador de Talleres de Córdoba y River fue amonestado y se desempeñó como stopper izquierdo en la línea de tres defensores que planteó su entrenador, Frank Haise. Con la victoria, Lens trepó hasta la tercera posición de la tabla, a dos puntos de PSG y Lorient, líderes con 26 unidades.

LA NACION