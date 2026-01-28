Rosario Central le ganó a Racing en Avellaneda, con un golazo de Di María y una definición de Véliz

Racing perdió otra vez. En la primera jornada, cayó con Gimnasia, en el Bosque. Esta vez, tropezó con Rosario Central, en su casa, un 2-1 atractivo dentro de un contexto extraño, por el mal estado del campo de juego.

Fue un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. La Academia comenzó su participación en el primer certamen de la temporada en la máxima división del fútbol argentino con el pie izquierdo. Sufrió una inesperada derrota ante Gimnasia de La Plata como visitante: fue 2 a 1 por un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto y un grito de Franco Torres (Tomás Conechny descontó para Racing).

El Canalla tampoco comenzó bien el 2026, luego de un 2025 en el que recibió un trofeo como Campeón de Liga por ser el mejor de la Tabla Anual. Contra todo pronóstico, perdió 2 a 1 con Belgrano en el Gigante de Arroyito. Los goles del Pirata fueron convertidos por Facundo Mallo en contra y Lautaro Gutiérrez, mientras que el único tanto del equipo dirigido por Jorge Almirón fue anotado por Ángel Di María, de penal.

Y el crack, un fuera de serie a los 37 años, lo hizo de nuevo. Contra todo: un rival durísimo, en su cancha y con el campo de juego en las peores condiciones posibles, le pegó con la clase de los cracks verdaderos. Y abrió el marcador con una sutileza que ya viaja a los mejores recuerdos de este torneo. Iban 24 minutos del primer tiempo: tomó el balón, dejó tendido a Santiago Sosa y definió de un modo poco ortodoxo.

Más tarde, Alejo Véliz estableció el 2-0, con una obra maestra del contraaatque, que también inició Di María. Este sábado, Di María se hizo cargo del remate y definió con precisión. Suma 9 goles desde su vuelta a Rosario en 18 partidos, con la particularidad de que cuatro fueron de penal y otros dos, de pelota parada (un tiro libre y un córner).

Pero lo que hizo este miércoles, en un campo de juego imposible, es todo un hallazgo.

Con un impensado protagonista: el muy mal estado del campo de juego, con sectores sin nada de pasto y lleno de arena. Desde la dirigencia informaron lo que está sucediendo. A principios de año se habían mostrado unas imágenes de la cancha totalmente pelada, producto de un resembrado.

Di María, abrazado por Campaz Juan Jose Garcia

“El campo de juego presentará condiciones de un proceso todavía en evolución. Como se informó oportunamente, el cambio del césped comenzó en el inicio de 2025 con modificaciones de fondo. En los primeros días de 2026 se procedió a la remoción del piso de invierno mediante el uso de sustancias químicas y, luego, al sembrado de una nueva carpeta vegetal rye grass”, comunicaron desde el club.

Y fueron más allá: “La fecha elegida se debió a que la temporada de Primera finalizó avanzado diciembre, lo que demoró el inicio de los trabajos. Por otro lado, la falta de lluvias influyó drásticamente en los tiempos de desarrollo porque representa un aspecto clave para el crecimiento de un césped joven. Se espera que en las próximas dos semanas, con un clima más adecuado, la mejora se dé en forma sostenida”.

Di María y Martínez, lucha cuerpo a cuerpo @Facamorales

En el final del primer capítulo, Maravilla Martínez convirtió el descuento.

Durante el tramo final, el partido fue duro y parejo. demasiada lucha, excesiva presión. Racing pudo empatarlo, Central debió extender la diferencia. En todo contexto, Di María fue el faro del desarrollo. Fue reemplazado a los 42 minutos del segundo capítulo; su lugar fue ocupado por Luca Raffin, un pibe de 20 años.

“El partido fue dificilísimo, la cancha no ayudó ni a ellos ni a nosotros. Estoy contento por el gol, el otro día tuve otra igual, pero se me nubla al final...”, dijo el símbolo de la selección, con una sonrisa.

Y fue más allá: “Tenemos un equipo para pelear todo, caemos en algunas distracciones, pero vamos a intentarlo todo”.