El proyecto del campeón de la Copa de la Liga empezó con una bendición: Gonzalo Belloso ganó las elecciones de Rosario Central el 18 de diciembre de 2022, justo cuando el seleccionado argentino dio la vuelta olímpica en Qatar 2022, en el inolvidable partido ante Francia. Ya un año. Ese día, el dirigente que se había propuesto devolver al club de Arroyito a los torneos internacionales como piso, tuvo el primer guiño del destino.

Era un objetivo de mínima frente a la opulencia de Rosario Central, un gigante que había caído entre dudas deportivas y agobios económicos. El sábado, en Santiago del Estero, motorizado por una multitud que jamás reguló el aliento, se consagró frente a Platense, revelación de la mano de Martín Palermo, en una definición que dejó en claro que el fútbol argentino es una tierra de oportunidades para los presupuestos más diversos.

Belloso iba y venía por los estadios de Qatar. Sabía que no iba a poder quedarse hasta el último día de la Copa del Mundo. En su mente ya estaba Rosario Central. “Creo que me va a ir bien en las elecciones. Mi proyecto es con Miguel (Russo) como entrenador. Tenemos que estar siempre entre los ocho primeros y jugar torneos internacionales”, se ilusionaba, frente a sus allegadas, el actual presidente. Superó los objetivos.

“Es una alegría grande, en un partido duro y acostumbrándose a jugar finales. Me siento contento por el club, por Gonzalo (Belloso), la comisión directiva, jugadores y compañeros. Llegamos con lo justo al final. Trabajamos mucho para armar este equipo, es mérito para ellos y la gente que vino, lo agradezco mucho esto”, dijo Russo, una vez terminado el partido.

Una sociedad exitosa al servicio de Rosario Central: el DT Miguel Ángel Russo y el presidente Gonzalo Belloso Twitter @RosarioCentral

Russo volvió a su casa, en la que inició la quinta etapa como entrenador. Siempre supo que iba a hacerlo. Incluso cuando sus acciones bajaron luego de un gris despedida de Boca, por una decisión de Juan Román Riquelme. El Canalla estuvo permanentemente en el radar del entrenador, a estas alturas, a la vez, hijo adoptivo y casi padre futbolístico. Nunca lo dijo, pero el director técnico quería un título en Primera con Central, con el que ya había logrado el torneo de la Primera B Nacional en la temporada 2012/2013.

“Sé que lo que viene es muy duro, pero si estamos todos juntos, Central crece solo. La idea es crecer permanentemente. Estas son cosas que elijo en mi vida, esto es Central”, dijo Russo, acaso, siguiendo la estela de dos próceres: Ángel Tulio Zof y Carlos Timoteo Griguol.

Russo consiguió quebrar la distancia entre un entrenador experimentado (67 años) y una generación de futbolistas, en su mayoría, cada vez más apegada a las redes sociales que a la práctica de pelota parada. Fue capaz, por ejemplo, de tomarse a broma –públicamente- una foto viral de Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones en una sesión de manicuría antes del clásico frente a Newell’s. “No conocen a los colombianos. Son cosas naturales. Encima les sacan una foto, hoy les pregunté y me dijeron que les cobraron, peor todavía…”, sonrió Russo. Pura muñeca dentro y fuera del plantel.

Un acierto de Rosario Central: el colombiano Jaminton Campaz, un delantero desequilibrante en Arroyito Rosario Central

Con la misma ductilidad formó el plantel. Acertó en una zona muy sensible: la zaga. El uruguayo Facundo Mallo y Carlos Quintana se transformaron en muros. Le devolvió un lugar preponderante al arquero Jorge Broun, indispensable en los penales. Repuntó el ánimo de Ignacio Malcorra, que había llegado apagado de Lanús. Y le dio pista a un Campaz que pocos conocía. De hecho, todo indica que el club hará un gran negocio con la compra y venta del pase del delantero.

“Estuve a una semana de irme, fue cuando estaba (Carlos) Tevez, que no iba a contar conmigo, y ya había hablado con gente de Chile, Palestino más precisamente. Cuando se va Tevez me llama Gonzalo (Belloso) antes de las elecciones y me dice que me quería, y el amor por este club me hizo quedarme más allá de que me tocó mirar de atrás de entrada, siempre sumando donde toque. Después pude empezar a atajar y ser partícipe de esto, que es algo que va a quedar eternamente en la historia de este club”. Palabra de Broun.

¿Y sobre la final? El arquero retrotrajo su mente a una etapa anterior en Gimnasia y Esgrima La Plata. “Sabíamos que se iban a venir, es una final, pero por suerte le pude sacar esa pelota a Salazar, creo que el Diego estuvo presente ayudándome un poco”, aseguró Broun, que fue dirigido por Maradona en el Lobo y con quien forjó una buena relación

Lo más delicado fue reemplazar los goles de Alejo Véliz, una de las últimas joyas de la cantera y figura en el seleccionado argentino Sub 20, transferido a Tottenham Hotspur, de Inglaterra, por una cifra cercana a los US$17 millones, más otra parte por objetivos. Aunque no se trate del típico N° 9, Campaz cumplió con la cuota de efectividad (seis goles). Después, el mexicano Lucio Martínez Dupuy y Octavio Bianchi alternaron sin tanto éxito en la red. La participación de casi todos y el ingenio colectivo para el gol fueron las claves del conjunto.

Rosario Central siempre mantuvo el nivel. Es cierto que bajó su rendimiento como visitante, pero como local construyó una fortaleza. Lleva 28 partidos invicto en el Gigante de Arroyito. No cae allí desde el 22 de agosto de 2022, cuando Banfield lo superó 1-0. Desde allí, Carlos Tevez y luego Russo cosecharon 15 triunfos y 13 igualdades.

El temperamento de un histórico: Jorge "Fatura" Broun, crucial en las definiciones por penales @RosarioCentral

Cuarto en la Zona A, detrás de Huracán, River y Banfield, en una campaña en la que se destacó el triunfo en el clásico ante Newell’s por 1-0 (Malcorra, con un golazo de tiro libre sobre la hora), se clasificó para una rueda final de máxima exigencia, en la que dejó en el camino a Racing y River, ambos por penales. El partido decisivo fue el turno de Platense, otro que supo reconstruirse en medio de la temporada.

Pero el eje por estas horas es Central, que festejó un título después de cinco años, tras la conquista de la Copa Argentina 2018, en la que venció a Gimnasia, también por tiros desde los doce pasos, en la final. Por entonces, de la mano de otro entrenador histórico: el Patón Edgardo Bauzá. Ahora, la Copa de la Liga -11° título local en la historia- le devuelve el orgullo local a un equipo que siempre supo lo que quiso, con una identidad forjada a la vera del río Paraná.