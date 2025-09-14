Rosario Central vs. Boca, en vivo, por el torneo Clausura

Hay que viajar al 6 de agosto de 1997 para encontrar el último partido del fútbol argentino en donde se enfrentaron dos campeones del mundo, tal como ocurrirá esta tarde con Ángel Di María y Leandro Paredes. Aquel encuentro de la la 17a. fecha del Apertura 97 cruzó a Oscar Ruggeri (San Lorenzo) y a Jorge Burruchaga (Independiente). El Ciclón ganó 1 a 0 con gol de Claudio Biaggio.