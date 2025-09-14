LA NACION
Rosario Central vs. Boca, en vivo, por el torneo Clausura

El Canalla, con Di María, recibe al Xeneize, con Paredes y un Russo convaleciente; duelo clave para la tabla anual

Di María y Paredes, frente a frente
Los 11 de Boca

Los siguientes son los 11 titulares de Boca para visitar a Central: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los 11 de Central

Los siguientes son los 11 titulares de Rosario Central para recibir a Boca: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Ángel Di María, Santiago Lopéz; y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Dos campeones frente a frente, 28 años después

Hay que viajar al 6 de agosto de 1997 para encontrar el último partido del fútbol argentino en donde se enfrentaron dos campeones del mundo, tal como ocurrirá esta tarde con Ángel Di María y Leandro Paredes. Aquel encuentro de la la 17a. fecha del Apertura 97 cruzó a Oscar Ruggeri (San Lorenzo) y a Jorge Burruchaga (Independiente). El Ciclón ganó 1 a 0 con gol de Claudio Biaggio.

Russo, presente en Arroyito

Miguel Ángel Russo ya está en el vestuario del estadio de Rosario Central, en donde dirigirá a Boca ante el Canalla, luego de su internación.

La entrada en calor

Los equipos realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego de un Gigante de Arroyito efervescente.

Cómo llega Central

El Canalla igualaba en la última fecha 0 a 0 con Sarmiento cuando el encuentro se suspendió en el entretiempo por cuestiones climáticas. Con el desenlace de ese partido pendiente, los dirigidos por Ariel Holan se ubican séptimos en la Zona B, con 10 unidades.

Di María, la gran figura de Central
Cómo llega Boca

El equipo xeneize dejó atrás los 12 partidos sin triunfos y enhebró tres victorias seguidas, lo que le permitió reacomodarse en las posiciones del Clausura (está tercero) y en la Tabla Anual (segundo), y así descomprimir una situación apremiante en lo referido a la conducción de Miguel Ángel Russo.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Federico Navarro o Santiago Lopéz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco;Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Rosario Central y Boca, válido por la fecha 8 del torneo Clausura. El encuentro está programado para las 17.30, con arbitraje de Facundo Tello y televisado por TNT Sports.

Por Pablo Lisotto
