Rubén Darío Insua, el mejor refuerzo de San Lorenzo, un líder que hace equilibrio en medio del temporal

Cuando habla transmite paz, confianza y energía positiva. Nada parece alterarlo desde que se asentó como DT de San Lorenzo. No hay escenario imposible, no hay problema que no tenga solución. No hay extremos. Al menos desde su perspectiva, nada debe ser lo suficientemente positivo como para que el equipo se relaje o se conforme, nada debe ser lo demasiado pesimista para que el tobogán no encuentre freno. Trata de hacer equilibrio en el punto exacto para liderar y conducir. Es el mejor refuerzo que tuvo el Ciclón en los últimos años, la persona más determinante.

San Lorenzo no solucionó su crisis política y económica, pero encontró en Rubén Darío Insua un piloto de tormentas más que capacitado para capear el temporal, intentar mantener el barco a flote y hasta empezar a aportar respuestas futbolísticas que terminan cotizando al plantel. Todo tiene que ver con todo. En definitiva, el muy buen trabajo que viene realizando el entrenador puede colaborar con aportar soluciones económicas.

Rubén Insua con el Perrito Nahuel Barrios, uno de los futbolistas recuperados por el entrenador en 2022 Prensa San Lorenzo

“Cuando me hice cargo sabía que no era una situación fácil, no soy ingenuo, antes de asumir vimos todos los partidos de San Lorenzo del 2021 para tener un panorama completo y no errar en el diagnóstico, con un presupuesto corto. Teníamos que potenciar al plantel con los jóvenes que estaban incluso en reserva”, dijo hace unos días en una entrevista con TyC Sports. Insua asumió como DT azulgrana en mayo de 2022 y tuvo un trabajo arduo.

El modelo Insua fue apostar por el “paso a paso”. Armar el equipo de atrás para adelante, primero buscar darle cierta solidez defensiva y que sea un equipo que compita en los partidos, que sea un hueso duro de roer para los adversarios. Por eso durante todo el año pasado el entrenador repitió el discurso en función de que estaba armando el equipo y que recién en 2023 iban a pelar por un título. El 2023 llegó, pero todavía mantiene en parte la cautela Insua.

Carlos "La Roca" Sánchez, refuerzo de experiencia que llegó desde Colombia a San Lorenzo para jugar como líbero, central o volante central Prensa San Lorenzo

“El equipo ha demostrado fortaleza mental, el plantel tiene jugadores de mucho temperamento. Decir que uno quiere ganar un título es fácil, pero lograrlo es mucho más complejo, seguimos teniendo un presupuesto muy bajo. El fútbol es como la vida, tenés que pelear con lo que tenés, y hay muy pocos equipos argentinos que puedan pelear en un mercado de pases contra Boca, River o Racing. De todos modos, hay jugadores que tenían uno o dos partidos en primera y ahora suman más de 20 o 25, y eso me da para ilusionarse porque voy a tener otras respuestas dentro de la cancha por parte de ellos”, comenta ahora.

Luego de la pretemporada, en donde no pudo conseguir triunfos y le costó hacer goles, Insua había dicho: “Sigo pensando que San Lorenzo tiene que ganar un título en 2023, el equipo terminó bien el año y ahora arrancamos de cero, sabiendo que todavía somos un equipo que tiene que crecer. Este semestre va a ser muy importante porque de las cuatro competencias que vamos a tener, tres se definen en el segundo semestre del año, y nosotros tenemos que empezar a competir desde el 28 de enero y estamos muy bien”.

Federico Gattoni todavía no resolvió su situación contractual con San Lorenzo Nicolas Aboaf - FotoBAIRES

El equipo se presentó oficialmente en el 2023 con un triunfo por 1-0 ante Arsenal, en el Nuevo Gasómetro con gol de Vombergar. Pero, como si le faltaran inconvenientes a Insua, ahora se le sumó el capítulo de Federico Gattoni, el central que –según palabras del DT- le había prometido que al regresar de Europa iba a firmar su contrato, pero la situación de tensó entre los dirigentes y el futbolista. Tras una reunión que mantuvo Matías Caruzzo (director deportivo del Ciclón) en la Ciudad Deportiva con el jugador, todo parece encaminarse a que el zaguero no firmará la renovación del vínculo con la entidad de Boedo. Tiene tiempo hasta el fin de semana, pero si Gattoni no firma, se quedará hasta junio sin jugar.

“Hay una decisión tomada que se la tendremos que comunicar oportunamente al jugador, pero nuestra intención es que firme la renovación”, dijo este jueves Caruzzo, que trabaja en equipo con Insua, dando lo mejor de cada uno desde sus roles.

Gattoni, de 23 años, se reincorporó este jueves a las prácticas de San Lorenzo después de viajar por segunda vez en el año a Italia, en esta ocasión sin permiso del club, para finalizar los trámites de su ciudadanía europea. Insua avisó el pasado viernes que el arreglo se concretaría en los días siguientes, según le adelantó el propio jugador. Por esa razón, lo incluyó como titular y le respetó la cinta de capitán en la victoria del sábado ante Arsenal, por la primera fecha de la Liga Profesional, cuando la postura de un sector de la dirigencia era separarlo del plantel hasta que firmara el contrato. “Yo pedí que no jugara el primer partido -aceptó Caruzzo-, pero charlé con Rubén y entendí sus razones para que lo hiciera. Finalmente respetamos su pedido porque Insua también quiere lo mejor para el club”. Ahora Gattoni no será tenido en cuenta para el partido de este sábado ante Lanús en La Fortaleza, por la segunda fecha.

🎙️ La voz del Profe y los 11 ante Lanús



Repasamos algunas declaraciones de Rubén Darío Insua en conferencia de prensa. pic.twitter.com/FPPxrESz2M — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 3, 2023

Gattoni fue uno de los jugadores de las inferiores que había potenciado Insua desde el esquema 5-3-2 o 3-4-3 y la valoración que se les dio a los chicos del club, entre ellos Nahuel Barrios (una reconversión en la que pocos creían), Agustín Giay, Gastón Hernández y Nicolás Fernández Mercau (quien emigró a Elche, de España). Con Agustín Martegani sucedió el proceso inverso: era uno de los futbolistas más utilizados por Pedro Troglio (el anterior técnico) pero tras una venta fallida a Europa el juvenil pasó un momento de dudas y perdió el puesto. Pero Insua le sigue dando oportunidades, a tal punto que fue quien ingresó en el entretiempo ante Arsenal y aportó la asistencia previa para Bareiro, en el gol que terminó convirtiendo Vombergar.

No solo potenció a los chicos, sino que también afianzó al goleador Adam Bareiro, al segundo delantero Ezequiel Cerutti y quien tuvo el ojo para incorporar a Andrés Vombergar. Suelen jugar juntos cuando Insua se la juega con el esquema 3-4-3 en ofensiva, aunque a la hora del retroceso siempre termina siendo un 5-4-1 y ubicados cerca de Batalla, ahora de Facundo Altamirano, arquero que llegó de Patronato y que tuvo su rápida chance por la lesión del exRiver.

Lo mejor de San Lorenzo ante Arsenal

Confirma los equipos, no juega al misterio. Se muestra simple y actúa en idéntica dirección. “Siempre se te ve sereno, ¿cómo hacés para transmitirles esta calma a los jugadores?”, le preguntaron en rueda de prensa este viernes a Insua en la previa del partido con Lanús: “Yo me tengo que enfocar en el próximo partido. Nosotros tratamos de actuar con sentido común dentro de las posibilidades. Cuando uno conduce un grupo numeroso no tiene que plantear una hipótesis de conflicto prematura. El grupo de trabajo de mantuvo al margen porque es algo que se desarrolla en el plano individual. Los jugadores y nosotros como cuerpo técnico pensamos en competir, tenemos que jugar mañana a la noche. No es un tema que a mí me saque tiempo en mi trabajo o la visión prioritaria hoy que es hacer un buen partido y conseguir un buen resultado”. El modo Insua, un DT con un liderazgo especial para hacerle frente a las crisis.