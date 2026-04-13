El entrenador de Colón habló de Ignacio Lago luego del video viral junto a su novio: “Él sabe que tiene el acompañamiento de todos”

Ignacio Lago, mediocampista de Colón de Santa Fe, quien hace una semana fue noticia por presentar públicamente a su pareja Gonzalo en un programa de streaming, convirtió el único tanto de su equipo en la victoria contra Racing de Córdoba.

A raíz de una semana convulsionada para el futbolista, quien marcó la agenda de los medios de comunicación al marcar un precedente frente a los prejuicios machistas, el entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, habló con los medios presentes tras la victoria ante Racing de Córdoba y se refirió a la situación del mediocampista, a quien había dirigido anteriormente en Atlético de Rafaela.

Ignacio Lago, el futbolista de Colón que habló abiertamente en un ámbito donde la homosexualidad es tabú

“Lago vivió una semana especial, tenemos un gran cariño por él, lo acompañamos y lo contuvimos. Yo lo conozco desde Rafaela y él sabe que tiene el acompañamiento de todos. Al tema lo hemos naturalizado totalmente”, expresó el exjugador de Boca Juniors que desde el 2025 es el entrenador del equipo santafesino, quien milita en la segunda categoría del fútbol argentino.

El apoyo del DT, cuerpo técnico y compañeros siguió de una ovación por parte de los hinchas del Sabalero, quienes aplaudieron la entrega y el gol que sirvió para obtener los tres puntos contra su rival de turno.

Ezequiel Medrán, DT de Colón, se refirió al caso de Ignacio Lago

Al grito de “Olé, Olé, Lago”, los hinchas de Colón le dieron un espaldarazo anímico al jugador de 23 años nacido en Isidro Casanova. El mediocampista debutó en Almirante Brown, tuvo un breve pasado en Primera División con la camiseta de Talleres de Córdoba y siguió su derrotero en el ascenso en San Martín de San Juan y Rafaela, con un breve paso en el medio en el fútbol de México.

La historia de vida de Ignacio Lago se hizo conocida en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, donde el delantero participó de una entrevista y, en ese contexto, recibió un video sorpresa: su pareja, Gonzalo, del otro lado, le dedicó unas emotivas palabras que emocionaron a los presentes.

Ignacio Lago habla de su realción y presenta a su novio

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño... Gracias por defender los colores de mi ciudad“, expresó Gonzalo para darle un mensaje de aliento a su novio.

Al volver al aire, Lago, visiblemente emocionado, contó los pormenores de la relación amorosa que lo une a Gonzalo: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar. No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”.