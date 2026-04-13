Carlos Queiroz dirigirá su quinto Mundial: Ghana lo eligió a 59 días del inicio de la Copa del Mundo

La selección de Ghana despidió a su entrenador a fines de marzo y a 59 días para el Mundial del 2026 anunció a su reemplazante. El experimentado Carlos Queiroz fue presentado como el nuevo DT por la federación del país africano. No se trata de una elección cualquiera, ya que el director técnico de 73 años cuenta con un gran prestigio a nivel selecciones y dirigirá su quinta Copa del Mundo, como si fuera poco, de manera consecutiva. La gran trayectoria del entrenador nacido en Mozambique queda demostrado en otra estadística: será la undécima selección de la que se hará cargo.

Para entender todo este camino hay que trasladarse a septiembre de 2021 cuando Otto Addo asumió en Ghana. Al año siguiente, el ghanés logró la clasificación a Qatar 2022 y allí estuvo en el Grupo H, en el que cayó ante Portugal, derrotó a Corea del Sur y perdió con Uruguay. Esto le significó la eliminación en la primera rueda. Luego llegaría el turno de la Copa Africana de Naciones de 2023, en la que Ghana también quedó afuera en la etapa de grupos.

Carlos Queiroz dirigió a Irán en los últimos tres mundiales (2014, 2018 y 2022) FADEL SENNA - AFP

En noviembre de 2024, la selección no logró clasificarse a la Copa Africana de Naciones de 2025 y, a pesar de que los resultados no eran los esperados, Addo continuó en su cargo. El crédito para el entrenador llegó cuando Ghana logró el pasaje para el Mundial de 2026. Sin embargo, esto no iba a ser duradero. En noviembre de 2025 empezaron los amistosos para la próxima Copa del Mundo y Las Estrellas Negras perdieron cuatro partidos consecutivos: 2-0 ante Japón; 1-0 contra Corea del Sur; 5-1 frente Austria y 2- con Alemania.

En este contexto, desde la Asociación de Fútbol de Ghana decidieron despedir a Otto Addo a 72 días del Mundial, pero tan sólo 14 días más tarde anunciaron a un nuevo entrenador. Se trata de Carlos Queiroz. El nacido en Nampula, África Oriental Portuguesa, que hoy es Mozambique, fue anunciado este lunes como el flamante DT. Sin una imagen de presentación formal, dejó un mensaje que fue comunicado a través de la página web oficial de la federación ghanesa.

Otto Addo, el entrenador despedido por Ghana el 31 de marzo, a sólo 72 días para el inicio del Mundial Sunday Alamba - AP

“Con profunda gratitud, responsabilidad y humildad, asumo este nuevo capítulo. El fútbol me ha brindado una vida llena de desafíos, lecciones y experiencias inolvidables por todo el mundo. Hoy, acepto esta misión con la misma pasión y compromiso que me han guiado a lo largo de mi carrera. Ghana es una nación de talento, orgullo y pasión futbolística. Llego con respeto por su historia y fe en su futuro. Juntos, con unidad, disciplina y ambición, trabajaremos para honrar las expectativas de una gran nación futbolística. Este no es un trabajo cualquiera, es una misión. Y estoy dispuesto a dar toda mi experiencia y conocimiento una vez más, al servicio del juego y de la felicidad de la gente”, expresó Queiroz.

Queiroz fue técnico de Portugal en el Mundial de Sudáfrica 2010 y también dirigió a Irán en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Con su presencia en Ghana, estará una vez más en un Mundial y su trayectoria lo acompaña como para que haya sido tenido en cuenta por el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Ghana.

Su carrera se dividió entre clubes y selecciones. Comenzó en 1981 en los equipos juveniles de Sport Lisboa e Olivais y, en 1982, del Clube de Futebol Os Belenenses, ambos de Portugal. En 1984 se desempeñó como ayudante de campo en Estoril Praia y ese mismo año se unió a las selecciones juveniles de Portugal donde estuvo como entrenador asistente en el primer año. Luego se hizo cargo de las selecciones Sub 16, 17, 18 y 20, y en 1991 tomó las riendas de la selección mayor por primera vez.

Carlos Queiroz junto a Cristiano Ronaldo; el entrenador tuvo dos ciclos en Portugal, dirigió en las juveniles y en la mayor hasta 1993 y regresó en 2008, hasta luego del Mundial del 2010 Archivo

Tras haber quedado afuera del Mundial de Estados Unidos 1994 con los lusos, Queiroz pasó a ser el DT de Sporting Lisboa, en el que estuvo hasta 1996. Ese mismo año se fue a dirigir a MetroStars, de Estados Unidos, equipo que hoy es conocido como New York Red Bull. Luego de un año en Norteamérica entrenó a Nagoya Grampus, de Japón, y en 1999 fue elegido por Emiratos Árabes para tener su segunda experiencia como entrenador de una selección. Tras un año, se convirtió en DT de Arabia Saudita y luego de Sudáfrica.

Para 2002, Queiroz tuvo otro giro. Alex Ferguson lo eligió como su ayudante de campo en Manchester United y un año más tarde se convirtió en entrenador de Real Madrid. Como en el Merengue no logró los objetivos establecidos fue destituido y al año siguiente regresó al United para desempeñar de nuevo la función de ayudante de Ferguson.

Carlos Queiroz estuvo en Colombia desde febrero de 2019hasta diciembre de 2020 AFP

Luego de lo que fue su experiencia en los dos clubes europeos, el entrenador fue elegido otra vez por la dirigir la selección mayor de Portugal. Allí logró la clasificación a Sudáfrica 2010 y dirigió su primera Copa del Mundo. Pero el sueño de los lusos de repetir la actuación de Alemania 2006 en la que finalizaron cuartos se terminó en los octavos de final con la derrota 1-0 contra España. Poco tiempo después, fue cesado del cargo e iba a comenzar un nuevo desafío.

En 2011, Queiroz aceptó ser el nuevo técnico de Irán, una selección que iba a ser muy importante en su vida. Allí logró el objetivo de clasificar al equipo al Mundial de 2014. Pese a que no pudo pasar la etapa de grupos, le renovaron su contrato por cuatro años más y en esa parte vivió una situación inesperada. Tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Asia, dejó el cargo, pero tres días después, fue recontratado por la federación iraní y consiguió clasificarse para el Mundial de Rusia 2018.

De ese modo, llegaba a dirigir su tercera copa del mundo de manera consecutiva y un año más tarde, finalmente anunció que no iba a continuar en el cargo. Para Queiroz, se presentaba una nueva experiencia en su vida: viajar a Sudamérica para hacerse cargo de la selección de Colombia. Su paso fue discreto y luego de casi dos años llegó a un acuerdo con la federación colombiana para desvincularse de la selección.

Con Egipto, Carlos Queiroz no logró la clasificación al Mundial del 2026, pero finalmente lo dirigirá para otra selección africana: será DT de Ghana

En septiembre de 2021, fue contratado por Egipto. Sin embargo, tras no poder clasificarse para el Mundial del 2022, lo echaron. De todos modos, tuvo su revancha. Irán volvió a aparecer en la vida del entrenador. Cuando restaban tres meses para el inicio de la Copa del Mundo, Queiroz volvió a convertirse en el entrenador de la selección. De ese modo, dirigió su cuarto mundial seguido, pero tras el torneo, dejó el cargo.

Qatar y Omán fueron sus últimas dos experiencias hasta el anuncio de Ghana. La Asociación de Fútbol informó que “Queiroz comienza de inmediato a preparar a las Estrellas Negras para el torneo, que arranca el 11 de junio de 2026”.

Ghana estará en el grupo L y disputará su primer partido contra Panamá, luego frente a Inglaterra y cerrará ante Croacia. La elección de Queiroz no parece ser improvisada. El DT es reconocido por su experiencia internacional y habitualmente figura entre los entrenadores considerados por federaciones africanas y asiáticas para procesos de reorganización o cambio.