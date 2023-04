Salomón Rondón abrió su corazón y reconoció las dificultades en sus comienzos en River: “Cosas que la gente desconoce”

escuchar

“He fracasado una y otra vez en mi vida y es por ello que he tenido éxito”. Para Salomón Rondón, Michael Jordan es su inspiración. Y por eso una de las frases más célebres del astro del básquetbol ha sido utilizada en sucesivas ocasiones por el delantero venezolano en los posteos de sus redes sociales. Fanático desde pequeño de la leyenda de los Chicago Bulls, el actual delantero de River debió elegir entre la pelota número cinco y la anaranjada cuando era un niño que empezaba a construir su camino en la escuela Calasanz de Catia, un barrio popular de la capital Caracas. Y en orden con el deseo de sus padres, se volcó por el fútbol en un camino que no le fue fácil y en el que aprendió a caer y levantarse más de una vez. Como cuando su padre lo acompañaba para hacer 200 kilómetros en auto de ida y de vuelta hasta Maracaibo, lugar donde se entrenaba con el Aragua, su primer club.

Aragua, Unión Deportiva Palmas, Málaga, Rubin Kazán, Zenit, West Bromwich, Newcastle, Dalian Pro, CSKA Moscú y Everton. Venezuela, España, Rusia, Inglaterra y China. En todo el mundo hizo goles. Y llegó a River con 171 festejos en 515 partidos como profesional. Pero la apertura del arco en Núñez se hizo desear. Durante sus primeros diez encuentros (tres como titular) no pudo anotar. Fueron 356 minutos de sequía, hasta que pisó el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios y se destapó . Doblete en los primeros 17 minutos de juego para justificar la confianza del técnico Martín Demichelis con un partido completo en el que solo se le negó el hat-trick. Así, logró sacarse encima una pesada mochila mientras las críticas, los murmullos y las preguntas empezaban a caer sobre él.

La jugada en donde le cometen penal ante Huracán y él mismo se encarga de transformar en gol Mauro Alfieri - LA NACIÓN

No fue fácil para Rondón el cambio radical de vida. A fines del año pasado rescindió su contrato con Everton de Inglaterra, club en el que durante un año y medio acumuló solo 1252 minutos en 31 partidos (13 de titular) con tres goles . Sus últimos festejos habían sido el 3 de marzo de 2022 ante Boreham Wood en un partido por la Carabao Cup. Así, con el pase en su poder, durante enero estuvo trabajando en España con un preparador físico hasta que llegó el llamado de Demichelis, un viejo conocido suyo: compartieron el plantel de aquel poderoso Málaga entre 2010 y 2012. Y recién a fines de enero pudo firmar su vínculo hasta diciembre de 2025 y comenzar a entrenarse con sus nuevos compañeros.

Fueron más de dos meses en los que el atacante de 33 años debió ponerse al 100% desde lo físico para poder buscar su lugar en un plantel ultra competitivo con Lucas Beltrán, Miguel Borja, Pablo Solari y Matías Suárez como cartas de ataque. Pero además, mientras intentaba pisar firme en los entrenamientos, también debió lidiar con un proceso de adaptación a la Argentina y al mundo River que no le fue fácil: por fuera de la exigencia de un club gigante, tuvo diversos problemas administrativos con sus documentos, su vivienda en Buenos Aires y la mudanza de su familia.

Los dos goles de Rondón a Huracán

“Por cosas extradeportivas que a lo mejor mucha gente no sabe, he tenido un cambio drástico en mi vida. Después de 15 años en Europa, todavía sigo con inconvenientes para traer a mis hijos desde allá, no es fácil cambiar y dar la vuelta. Son cosas que la gente desconoce. Pero agradezco y comparto las críticas desde el respeto, las voy a interiorizar. Por suerte ya se abrió al arco y estoy muy contento”, comentó Rondón en rueda de prensa tras su doblete en el triunfo 3-0 ante Huracán.

“Pasaron unos tres meses desde que llegué al país y recién hoy pude marcar. Lo mismo hasta conseguir mi forma física. Yo no tenía pretemporada, el equipo tenía mucho recorrido por delante e intenté ponerme a la par lo más rápido posible. Los primeros partidos llegué bien, estuve conectado, pero me desinflé. Esa es la realidad. Ahora estoy intentando ponerme más a la par y seguir aprovechando las oportunidades”, agregó el delantero venezolano.

Para Demichelis, el nacido en Caracas es el delantero con más técnica y talento del plantel a la hora de definir en el área rival. Más allá de conocerlo desde hace años, el entrenador millonario quedó maravillado desde las primeras prácticas con la facilidad de su excompañero para resolver y convertir en el área a pesar del paso del tiempo. Pero, por su falta de ritmo, lo fue llevando a fuego lento. Y en la intimidad del plantel millonario también entienden que para Rondón fue crucial el envión anímico que tuvo en su última convocatoria con la selección venezolana en marzo: anotó en la victoria 2-1 con Arabia Saudita en la Fecha FIFA después de cinco meses sin marcar y alcanzó 39 goles en 94 partidos con la camiseta de su país. Su último festejo había sido el 20 de noviembre del año pasado en un amistoso con victoria 2-1 ante Siria.

Rondón se destapó ante Huracán, en Parque Patricios, y puso contento a Demichelis, el DT que lo trajo a River Mauro Alfieri - LA NACIÓN

“Hay que tener cautela a la hora de la crítica con jugadores de esta jerarquía. La jerarquía no se gana de un partido a otro, no se compra. Y Salomón es un jugador de enorme trayectoria que se fue joven de Sudamérica a hacer carrera en Europa. Solo había que tener paciencia. Recién ahora se pudo poner a punto en un montón de cosas, incluso en lo cultural. Ustedes tienen que saber que le costó recibir el DNI, comprar una casa, comprar el auto, cambiar de colegio. Son muchísimas cosas que emocionalmente ocupan y preocupan a un jugador”, sentenció Demichelis, quien desde el viernes ya tenía en mente que Rondón iba a ser titular con Huracán porque había quedado gratamente sorprendido por su semana de entrenamiento. Y lo eligió por encima de la experiencia de Miguel Borja, quien ya tiene 12 tantos en 31 partidos en River.

“Siempre he creído que si uno se pone a trabajar, los resultados llegarán tarde o temprano”, es otra de las célebres frases de Jordan, el ídolo de un Salomón que siempre buscó tener la camiseta 23 como homenaje. Y hoy, con la número 25 en la espalda, en ese proceso está el venezolano. Buscando su lugar en un mundo nuevo al cual todavía no se ha podido adaptar al 100%. Pero con goles que le dan un manto de calma en medio del frenesí.