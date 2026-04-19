Leandro Paredes, la figura del superclásico: “Vinimos a esta cancha a ganar y lo hicimos de la mejor manera, estamos felices”

Leandro Paredes asumió el rol protagónico en el superclásico y condujo a Boca a una victoria por 1-0 frente a River en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura. El capitán fue determinante desde el juego y desde el carácter: generó la jugada del penal, lo ejecutó con precisión y sostuvo al equipo hasta que una molestia física lo obligó a salir en el segundo tiempo.

El mediocampista de 31 años llegaba en un gran momento, consolidado como la figura del resurgimiento futbolístico del equipo y como pieza central en la mejora del mediocampo. En un primer tiempo parejo, con dominio repartido y pocas situaciones, fue quien aportó claridad. Si bien en los primeros minutos le costó afirmarse y cometió una infracción en campo propio, con el correr del desarrollo se adueñó de la pelota, consiguió faltas y empezó a imponer su jerarquía.

Su influencia se evidenció sobre todo en los pases largos frontales, un recurso que utilizó con precisión para buscar a Miguel Merentiel. A partir de esas ejecuciones, Boca logró sus aproximaciones más peligrosas en una etapa inicial con escasas llegadas a los arcos.

La acción decisiva nació, otra vez, de sus pies. Con un envío largo ejecutado con el empeine, habilitó a Merentiel, que intentó definir de volea. La pelota impactó en la mano de Lautaro Rivero y, tras la intervención del VAR a cargo de Héctor Paletta, el árbitro Darío Herrera sancionó penal. Paredes se hizo cargo con autoridad y definió con un remate potente, alto y al palo derecho, sin opciones para Santiago Beltrán.

El gol de penal de Leandro Paredes

El festejo tuvo un mensaje claro. El volante besó el escudo y realizó el gesto del “Topo Gigio”, vinculado a Juan Román Riquelme, presidente del club y referente de su carrera, frente a todo el estadio Monumental. Con ese tanto alcanzó los cuatro goles desde su regreso a Boca a mitad del año pasado, tres de ellos de penal, con efectividad perfecta. En total, suma nueve conquistas en 63 partidos con el club.

Antes del descanso, se lo observó dialogando con Ander Herrera, en una escena que insinuaba una posible salida. Sin embargo, continuó en el campo. En la segunda parte, mantuvo su incidencia en el juego, aunque el desgaste físico comenzó a notarse. A los 60 minutos recibió una amonestación tras una infracción sobre Joaquín Freitas, en una acción que derivó además en un cruce con Marcos Acuña, compañero suyo en la selección argentina. Ambos fueron sancionados en un contexto de alta tensión.

DUELO DE CAMPEONES DEL MUNDO: ¡¡ACUÑA VS. PAREDES EN LA CANCHA DE RIVER!! pic.twitter.com/pOEsLjk9xc — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Hasta su salida, a los 72 minutos, firmó un rendimiento sólido: dos pases clave, un 83% de efectividad en las entregas, seis intervenciones en el tercio final y siete duelos ganados sobre nueve disputados. La molestia en el isquiotibial derecho, que había comenzado en el primer tiempo, le impidió completar el encuentro. Se retiró con hielo en la zona afectada, aunque luego llevó tranquilidad.

Hielo para Leandro Paredes, luego de salir reemplazado por una molestia física en el Monumental.



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El triunfo se consumó con su gol como diferencia y dejó una imagen de celebración colectiva, con el plantel reunido en el campo y el capitán como una de las figuras centrales. Con este resultado, Paredes mantiene un invicto de cuatro superclásicos sin derrotas ante River, considerando sus dos etapas en Boca. Además, se convirtió en el segundo jugador campeón del mundo en marcar para el xeneize ante River. El anterior había sido José Luis Cuciuffo de cabeza, campeón de México 86, también para un 1-0, pero en la Bombonera.

Tras el partido, el mediocampista valoró el rendimiento del equipo: “Vinimos a esta cancha a ganar, lo hicimos de la mejor manera, estamos felices. Muy contento, muy orgulloso de este grupo que poco a poco se va convirtiendo en un equipo de hombres, equipo que juega bien y que sabe sufrir”.

También se refirió al desarrollo del encuentro: “Sabíamos que se iba a poder jugar poco, por todo lo que se había hablado antes también. La cancha no estaba de la mejor manera, así que felices. Se ganó, seguimos en una seguidilla en la que estamos bien”. Sobre su festejo, explicó: “Me salió así, no lo tenía pensado ni nada. Me salió de esa manera. Feliz por este grupo que se lo merece, está lleno de jugadores que quieren ganar cosas con el club”.

En cuanto a la molestia física, detalló: “Sentí una molestia en el isquiotibial a los 20 del primer tiempo, aguanté lo más que pude, pero tengo la suerte de tener compañeros que dan todo por la camiseta”.

El capitán de Boca volvió a ser clave para el triunfo, nada menos que ante River Manuel Cortina

El entrenador Claudio Ubeda destacó su figura en conferencia de prensa: “Leandro es un líder natural, es un jugador extraordinario, es nuestro jugador de selección. Tiene mucha humildad dentro del grupo y sabe llevarlo adelante de muy buena manera”.

Además, llevó tranquilidad sobre su estado físico: “Llegó al entretiempo con una sobrecarga en el isquiotibial, dijo que estaba en condiciones de seguir un poco más y lo fuimos evaluando. No tiene ningún tipo de lesión muscular”.

En una tarde de alta exigencia, Paredes volvió a marcar el pulso de Boca. Con juego, personalidad y eficacia, dejó su sello en el superclásico y reafirmó su condición de referente dentro y fuera de la cancha.